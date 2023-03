Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng.

… ngày… tháng… năm…

Chào anh bạn tốt!

Tôi là Ant Man đây,

Cũng lâu lắm rồi tôi và bạn chưa gặp nhau nhỉ? Anh bạn vẫn khỏe và làm nhiệm vụ ở đất nước Việt Nam chứ? Kể từ sau lần tôi tác chiến cùng anh bạn, cho đến giờ tôi vẫn vô cùng ấn tượng với đất nước xinh đẹp và con người thân thiện ở Việt Nam.

Tôi kể cho anh bạn nhiệm vụ tôi mới nhận nhé, ngoài những công việc như trước kia mà anh bạn biết thì tôi mới được giao nhiệm vụ là dùng siêu năng lực của mình để làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.

Anh bạn biết đó, mỗi năm đất nước Việt Nam anh bạn sinh sống có hàng chục ngàn người chết vì tai nạn giao thông, trong đó đau lòng hơn là có nhiều nạn nhân là trẻ em, mà nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong là chấn thương sọ não.

Qua tìm hiểu, tôi nhận ra rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) cho trẻ em, tuy nhiên, theo thống kê chủ yếu vẫn do ý thức, thái độ của các bậc phụ huynh.

Chính sự thờ ơ, bất cẩn, không chấp hành Luật Giao thông của người lớn, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, phương tiện không an toàn và hình phạt chưa nghiêm dẫn đến nhiều trẻ em trở thành nạn nhân TNGT.

Ngoài ra, bản thân các em học sinh cũng chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức cũng như kỹ năng về an toàn giao thông.

Chính vì thế, sắp tới đây, bằng siêu năng lực của mình tôi sẽ biến hóa thành một chuyên gia về an toàn giao thông (ATGT).

Tôi sẽ đặt vấn đề với Bộ GD-ĐT để đưa chương trình giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên vào trong các tiết học chính khóa.

Tất nhiên, tôi cũng biết trước đó cũng có những tiết học chính khóa nhưng hiệu quả chưa cao và số lượng tiết học vẫn còn hạn chế, nội dung giáo dục chỉ tập trung vào lý thuyết mà chưa nhấn mạnh đến nội dung thực hành dẫn đến kết quả giáo dục chưa đạt được mong muốn.

Nhằm bảo vệ an toàn cho các em, đồng thời xây dựng một thế hệ công dân tương lai có ý thức chấp hành pháp luật, có văn hóa ứng xử và kỹ năng tham gia giao thông an toàn tôi cũng sẽ xây dựng hệ thống cộng sự, huy động tất cả những người chiến hữu tốt cùng tham gia nhiệm vụ bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn giao thông.

Chúng tôi sẽ thực hiện chiến dịch phát miễn phí hàng nghìn mũ bảo hiểm cho học sinh, nhằm nâng cao ý thức cho các em trong việc tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cùng với nhà trường, tổ chức đoàn thể tạo môi trường tốt cho trẻ học tập và phát triển nhằm nâng cao ý thức phấp hành pháp luật về ATGT.

Một hành động quan trọng hơn nữa là chúng tôi sẽ dùng siêu năng lực xây dựng những trạm cứu hộ khẩn cấp về tai nạn giao thông.

Ở đó, chúng tôi sẽ phát hiện nguy cơ về thiếu an toàn giao thông cho trẻ, sau đó điều tiết giao thông để những vụ tai nạn giao thông, những thảm kịch đau lòng về tai nạn không xảy đến, vì một Trái Đất không có trẻ em là nạn nhân của TNGT.

Anh bạn thấy kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ của tôi ổn chứ? Nếu có thêm biện pháp gì hay thì anh bạn nói cho tôi biết với nhé.

Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Ký tên:

Ant Man!