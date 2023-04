Ngày 25/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Phạm Xuân Thanh (39 tuổi) và Đới Quang Lưu (35 tuổi, đều ở Đà Lạt) để điều tra hành vi Mua bán người.

Phạm Xuân Thanh khi bị bắt. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, tháng 3-4/2022, Thanh làm đầu bếp tại Campuchia. Thời gian ở đây, hắn biết một số công ty của Trung Quốc có nhu cầu tìm người làm việc ở Campuchia, nên nảy sinh ý định đưa người sang để kiếm tiền.

Nhiều lần trò chuyện với Lưu qua mạng xã hội, Thanh ngỏ lời tìm những người có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, hoặc đang thất nghiệp, nhưng với điều kiện phải biết đánh máy tính để giới thiệu sang Campuchia làm việc. Ai đồng ý sẽ nhận được lương tháng 700 USD.

Lưu tìm được 8 thanh niên ở Lâm Đồng và Thanh Hóa, đưa vào TP.HCM làm giấy tờ, hộ chiếu. Sau đó, tên này đưa số người trên tới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh rồi làm thủ tục xuất cảnh.

Tuy nhiên, khi họ sang Campuchia, Thanh đã bán 8 thanh niên này cho các công ty Trung Quốc với giá 2.000 USD/người. Thanh trả cho Lưu 40 triệu đồng. 8 người bị ngược đãi, đánh và bán qua nhiều công ty khác nhau.

Hai nghi can bị bắt. Ảnh: CACC.

Phát hiện sự việc, Công an tỉnh Lâm Đồng lập chuyên án điều tra. Sau thời gian phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an các địa phương, ban chuyên án đã bắt Thanh và Lưu.