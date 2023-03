Chính xác

Đại Việt sử ký toàn thư ghi đoạn Kênh Sắt được khởi đào từ năm 1003 do Lê Hoàn trực tiếp vào tận nơi chỉ đạo. Đoạn kênh này nối từ xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đến xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) với chiều dài 19 km. Tuy nhiên, khi đào đến Truông Sắt thì gặp khó vì nơi đây có mỏ sắt với nhiều đá quặng rắn trong lòng đất.

Nhiều triều đại bỏ công đào thông đoạn này nhưng không thực hiện được. Phải mất đến hơn 800 năm, tới năm 1866, ông Nguyễn Trường Tộ - khi ấy đang phải điều trị bệnh, vẫn đi bằng cáng để đến thị sát vị trí đào kênh.

Với vốn kiến thức khoa học, địa chất phong phú, ông cho cắm mốc, chỉ cách đào để tránh những nơi có đá, quặng rắn... Sau khoảng 1 tháng đào theo hướng dẫn của ông Nguyễn Trường Tộ, kênh Sắt đã được khơi thông.