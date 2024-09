Đầu tháng 9, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan Reinette Klever công bố một sự thay đổi đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, yêu cầu nhà sản xuất máy móc bán dẫn ASML phải xin giấy phép để bán máy quang khắc DUV 1970i và 1980i cho khách hàng ở Trung Quốc.

Ngoài ra, ASML được yêu cầu phải xin giấy phép dịch vụ, cũng như cung cấp phụ tùng thay thế và cập nhật phần mềm, đối với các máy in thạch bản nhúng trước đây bán cho khách hàng Trung Quốc.

Trụ sở và nhà máy của ASML tại Hà Lan. Ảnh: Bloomberg

Động thái này nhằm điều chỉnh các quy tắc của Hà Lan với các hạn chế thương mại thắt chặt của Mỹ - có hiệu lực vào tháng 11/2023 - nhắm vào Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia. Các hạn chế của Washington bao gồm máy quang khắc 1970i và 1980i.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định "Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này".

Trong một tuyên bố, ASML cho biết, thay đổi trong quy định mang tính kỹ thuật và không ảnh hưởng đến triển vọng tài chính năm nay.

Dịch vụ bảo trì vô cùng quan trọng để duy trì năng suất tại các nhà máy bán dẫn. Các kỹ sư bảo trì cần túc trực 24/7 trong trường hợp máy hỏng. Theo các chuyên gia bán dẫn, tại Trung Quốc, 1980i là thiết bị đáng tin cậy của nhiều nhà máy chip vì sự linh hoạt.

Tác động ngắn hạn khi mất quyền tiếp cận dịch vụ bảo trì với ngành công nghiệp chip là rất lớn, theo nguồn tin thân cận với ASML. Trong cuộc phỏng vấn với China Daily hồi tháng 9/2023, Shen Bo, Giám đốc ASML Trung Quốc, cho biết, từ khi gia nhập thị trường năm 1988, ASML đã lắp đặt hơn 1.000 máy tại đây, bao gồm công cụ in thạch bản và các giải pháp thanh kiểm tra. ASML không tiết lộ có bao nhiêu máy móc nằm trong hạn chế xuất khẩu của Hà Lan.

Tuy nhiên, bảo trì là một vấn đề nhỏ hơn so với việc thiếu máy in thạch bản tiên tiến mới. Thực hiện bảo trì và tìm kiếm phụ tùng thay thế tương đối dễ hơn so với việc chế tạo các hệ thống in thạch bản từ đầu, nguồn tin thân cận với ASML nói.

Từ năm 2019, Trung Quốc đại lục, thị trường lớn thứ hai của ASML tính theo doanh thu năm 2023, trở thành đối tượng bị tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với các hệ thống in thạch bản.

Hà Lan cấm ASML bán các máy quang khắc EUV tiên tiến nhất – dùng để sản xuất chip dưới 7nm và các máy quang khắc DUV nhúng, bao gồm 2100i, 2050i, 2000i, 1970i và 1980i cho Trung Quốc nếu không có giấy phép.

Các giấy phép hiện tại liên quan đến các công ty Trung Quốc trong danh sách đen sẽ không được gia hạn và các đơn xin cấp phép trong tương lai sẽ bị từ chối, theo Paul Van Gerven, biên tập viên của tạp chí công nghệ Hà Lan Bits & Chips. Máy in DUV khô - các máy thế hệ cũ sử dụng không khí thay vì nước để cải thiện độ phân giải khi in bảng mạch phức tạp lên các tấm silicon - hiện không bị hạn chế, Van Gerven nói thêm.

Trong quý II, giá trị các lô hàng của ASML đến Trung Quốc đại lục đạt tổng cộng 2,35 tỷ EUR, tương đương gần một nửa doanh số toàn cầu. Báo cáo thường niên năm 2023 cho thấy, hãng chỉ có thể hoàn thành 50% đơn đặt hàng từ Trung Quốc do tồn đọng quá nhiều.

(Theo SCMP, Silicon)