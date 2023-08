Sau 3 ngày tìm thấy con gái bị mất tích, chị Đào Thị Hồng Nhan (34 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) vẫn hoảng hốt khi nhắc lại vụ việc.

Trước đó, bé L.T.A.T (8 tuổi), con gái chị Nhan đột ngột mất tích. Hai ngày sau, mọi người vỡ òa, phát hiện bé ở Đồng Nai, khu vực gần nhà trọ của cha.

Bé gái bán vé số mất tích

Ngày 29/8, trao đổi cùng PV VietNamNet, chị Nhan vui mừng xác nhận đã tìm thấy con gái A.T mất tích vào sáng ngày 26/8.

Suốt 2 ngày bé T. bỏ đi, chị Nhan như người mất hồn, chạy khắp nơi tìm con. Đến lúc kiệt sức, chị nằm liệt trên giường, khóc nức nở.

Chị Nhan kể, hơn 2 năm trước, vợ chồng chị dắt díu các con từ Sóc Trăng lên TP.HCM mưu sinh. Cả nhà thuê trọ ở đường Dương Công Khi, ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Hàng ngày, chị Nhan bán vé số, còn chồng làm bốc vác. Dù làm việc cật lực nhưng thu nhập của hai người không đủ lo cho 5 người con.

Khó khăn chồng chất, vợ chồng chị phải vay mượn lo cho các con học hành đàng hoàng. Đến khi không gồng gánh nổi, chị gửi bé út 3 tuổi về quê, nhờ ông bà chăm sóc.

Bé A.T 8 tuổi, mất tích trong ngày đi bán vé số. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Thấy cha mẹ vất vả, con trai lớn đang học lớp 9 và bé A.T – con thứ tư của chị Nhan, phụ mẹ bán vé số.

“Tính đến nay, hai bé phụ tôi bán vé số cũng được mấy tháng. Sắp tới nhập học, tôi không cho các con đi bán nữa.

Bình thường, tôi chở theo bé A.T đi bán vé số ở khu vực đường Song Hành Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn”, chị Nhan kể.

Hai tuần trước, chồng chị Nhan thất nghiệp. Loay hoay mãi không tìm được việc mới ở TP.HCM, anh theo em vợ đến Đồng Nai làm việc.

Từ lúc chồng đi làm xa, một mình chị Nhan quán xuyến, dạy dỗ con cái. Đôi lúc mệt mỏi, thấy con không vâng lời, chị có la mắng, đánh đòn.

Hiểu mẹ, các con của chị không buồn, ngoan ngoãn phụ mẹ bán vé số. Sáng ngày 24/8, bé T. nói: “Má cứ đưa em đến trường, con đi bán một vòng, rồi quay về phòng trọ. Má ở nhà nấu cơm, chờ trưa con về ăn chung.

Đến chiều, má với con đi bán cùng nhau. Để con ráng bán, má có tiền thì mua sách tập, quần áo mới cho con đi học nha”.

Bé A.T vốn nhanh trí, thông minh, nhớ đường nên chị Nhan cảm thấy an tâm, tin tưởng. Chị không nghĩ nhiều, đồng ý cho con gái đi bán vé số một mình.

Trưa không thấy con về ăn cơm, chị Nhan có linh cảm chẳng lành. Chị tự trấn an, chắc con gái mải chơi ở công viên gần nhà, quên mất giờ về.

“Tôi đợi đến chiều cùng ngày, bé vẫn chưa về. Tá hỏa, tôi xách xe chạy tìm con. Tôi tìm hết những chỗ bé thường đến nhưng đều không thấy”, chị Nhan nhớ lại.

Đêm đó, chị cùng hàng xóm tỏa đi khắp nơi tìm bé A.T nhưng không có chút manh mối. Đến 5h ngày 25/8, chị gọi điện báo cho chồng biết tin và đến công an xã Tân Thới Nhì trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Làm mất tiền, hoảng sợ đi tìm cha

Nghe tin con gái mất tích, chồng chị Nhan và em vợ vội vã chạy xe máy từ Đồng Nai về TP.HCM.

Anh Đào Tuấn Khanh (30 tuổi, Đồng Nai), em trai chị Nhan kể: “Nghe chị báo bé A.T mất tích, tôi và anh rể chạy như bay về TP.HCM. Về đến phòng trọ, vợ chồng chị ôm nhau khóc nức nở.

Sau đó, mọi người chia nhau đi tìm bé. Ai cũng đi tìm cho đến khi bủn rủn tay chân mới chịu về nằm nghỉ một chút, rồi lại xách xe đi tiếp.

Công an địa phương cũng tích cực tìm kiếm, xác minh thông tin nhưng A.T vẫn bặt vô âm tín”.

Ngoài ra, người thân, bạn bè chị Nhan còn đăng thông tin bé A.T mất tích lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ và tìm kiếm.

“Sáng ngày 26/8, tôi quay về Đồng Nai để đi làm. Khoảng 6h30, tôi về đến nhà trọ thì có người quen đến báo nhìn thấy bé A.T.

Người này từng gặp bé A.T và thấy thông tin tôi đăng lên mạng xã hội. Dì ấy nói, thấy bé ở ngoài đường lớn, ngủ tạm trong căn nhà bỏ hoang.

Tôi chạy qua đó thì thấy cả người cháu ướt sũng. Đêm ngày 25/8, khu vực huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có mưa lớn, chắc A.T dầm mưa trước khi trú tạm ở nhà hoang”, anh Khanh thuật lại.

Thấy anh Khanh, bé A.T hoảng sợ, nói bé đi tìm cha và luôn miệng đòi cậu chở về quê sống với ông bà ngoại. Anh động viên, rồi chở cháu về với cha mẹ.

Lúc mới về, A.T không dám đến gần, nói chuyện cùng cha mẹ. Bé chỉ sợ cha mẹ hỏi đến túi tiền, chứ không khóc.

Chị Nhan động viên bé A.T, giúp bé ổn định tâm lý sau 2 ngày rong ruổi một mình. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Chỉ khi chị Nhan khóc, gọi: “A.T qua đây với má. Má không đánh đâu, con đừng sợ. Má không hỏi vụ tiền đâu. Tiền mất cũng kệ đi, con về là được rồi. Má coi như xui xẻo mất tiền, bỏ đi con”, bé mới đến ngồi cạnh mẹ.

Khi tâm lý ổn định hơn, bé A.T bắt đầu thỏ thẻ cùng mẹ về lý do bỏ nhà đi tìm cha. Nghe con kể, chị Nhan nước mắt ngắn dài, luôn miệng an ủi.

Chị Nhan cho biết, khi đi bán vé số, bé A.T lấy nhầm túi tiền của mẹ. Chiếc túi này có khoảng vài triệu đồng. Đó là tiền chị để dành đóng tiền góp, tiền trọ, tiền ăn…

Trong lúc đi bán ở chợ Thành (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn), bé A.T bỗng dưng buồn ngủ. Không gượng nổi, A.T nằm ngủ luôn bên đường và bị lấy mất túi tiền lúc nào không rõ.

Khi tỉnh dậy, A.T thấy mất túi tiền và đã qua giờ xổ số. Cầm xấp vé số hơn 200 tờ, bé gái run lẩy bẩy, hoảng hốt ra đường lớn, bắt xe buýt đi Đồng Nai tìm cha.

“Bé đi 3 chặng xe buýt, bắt đầu từ một cây xăng trên đường Nguyễn Văn Bứa đến bến xe An Sương. Tiếp đó, bé lên chuyến xe An Sương đi Suối Tiên, Thủ Đức.

Đến Suối Tiên, bé dừng ở đây chơi một chút, rồi bắt xe đi ngã ba Trị An, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Từ đây, bé đi bộ gần 20km để đến khu vực nhà trọ của cha ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Con đường vào xã Vĩnh Tân rất vắng, trời lại mưa nên bé bị ướt hết. Rất may, trong 2 ngày mất tích, bé không rơi vào tình huống nguy hiểm”, chị Nhan kể.

Bé A.T kể thêm, trên hành trình tìm cha, bé được tài xế của 3 chặng xe buýt cho đi miễn phí. Một số phụ nữ thấy bé đi một mình, hỏi thăm thì biết A.T đi Đồng Nai tìm cha. Cảm động, họ cho bé hơn 200 nghìn đồng bỏ túi.

Chị Nhan chia sẻ, đây là lần đầu tiên bé A.T đi Đồng Nai bằng xe buýt. Sau sự cố, bé A.T muốn về quê sống với ông bà.

“Năm ngoái, bé được học sinh xuất sắc, thầy cô khen ngợi rất nhiều. Tôi thấy vậy, cũng muốn con theo học ở đây”, chị Nhan tâm sự.

Dù rất tiếc nuối nhưng để tâm lý bé A.T sớm bình phục, vợ chồng chị Nhan đành phải cho con về Sóc Trăng. Mẹ bé A.T hy vọng con gái mau chóng vượt qua nỗi sợ, tiếp tục việc học ở TP.HCM.