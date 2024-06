Phanbook cho biết rằng trang Facebook Giang Book đang rao bán nhiều ấn bản làm giả sách do Phanbook liên kết xuất bản.

Cụ thể, bài đăng trên trang Facebook chính thức Phanbook cho biết bản làm giả sách Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ do đơn vị này liên kết với Nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành bị rao bán công khai trên trang Giang Book.

Trong các hình ảnh đối chiếu, Phanbook chỉ rõ những khác biệt của sách thật và sách giả: sách thật có bìa tay gấp, cững cáp, màu nền trắng ngà, chữ in mặt sau rõ nét trong khi sách giả không có bìa tay gấp, bìa trắng sáng, chữ in mặt sau mờ nhòe; bìa tay gấp trong sách thật có thông tin kèm hình ảnh in màu của tác giả; sách thật có giá bìa công khai ở mặt sau còn sách giả không có.

Một số đặc điểm phân biệt sách thật - sách giả trong bài đăng của Phan Book.

Qua các dấu hiệu nhận biết này, độc giả nếu cầm trực tiếp và chú ý thì hoàn toàn có thể phân biệt sách thật - sách giả. Tuy nhiên, người bán hàng là một người bán trên mạng xã hội, dễ dàng lấy hình ảnh sách thật hoặc chụp sách giả thì nhìn qua cũng khó lòng phân biệt được qua ảnh.

Trong bài đăng, Phanbook cũng chia sẻ hình ảnh đoạn trao đổi đặt hàng với Facebook Giang Book.

Trả lời Tri Thức - ZNews, đại diện Phanbook cho biết để "nghi vấn" đến "phát hiện" sách giả thì không khó, vì đơn vị kia ngang nhiên chạy quảng cáo các đầu sách in lậu, bán với giá thấp hơn hẳn giá bìa (cụ thể Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ bán với giá 199.000 đồng so với giá bìa sách thật 298.000 đồng). Trong vai khách hàng, đại diện Phanbook mua được sách và đối chiếu chất lượng, chất liệu và kỹ thuật in ấn, phát hiện và khẳng định đây đúng là sách giả.

Ngoài cuốn sách kể trên, Phanbook cũng cảnh báo 3 tựa sách khác của đơn vị này bị làm giả và bán trên trang Giang Book là Bí mật nhà bếp (Athony Bourdain), Rock Hà Nội, Bolero Sài Gòn (Jason Michael Gibbs), Kinh tế học Phật giáo (Kai Rowhardt). Theo đại diện Phanbook, do nhà bán đã cảnh giác hơn nên hiện đơn vị chưa có được bản sách in lậu của 3 cuốn trên.

Vị này cũng cho biết rằng Phanbook đang tiến hành xác minh thêm một số chứng cứ, thu thập thêm thông tin để phối hợp với đối tác bản quyền quốc tế; từ đây thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng. Hành động này nhằm bảo vệ quyền lợi kinh doanh hợp pháp; góp tiếng nói truyền thông bảo vệ môi trường văn hóa sở hữu trí tuệ lành mạnh.

Song trên hết, đơn vị kỳ vọng độc giả sớm nhận được thông tin để chọn lựa sách thật, có bản quyền, tránh mua phải sách lậu, kém chất lượng qua trang của nhà bán Giang Book và một số nhà bán tương tự. Vị đại diện khẳng định: "Cần tẩy chay và loại khỏi thị trường những trang bán sách vì lợi nhuận mà vi phạm pháp luật, chà đạp văn hóa bản quyền và phản bội khách hàng của mình".

Thời gian qua, nhiều đơn vị phát hành cũng lên tiếng trên mạng xã hội về việc sách do đơn vị mình phát hành bị làm giả, đồng thời hướng dẫn độc giả cách phân biệt sách thật, sách giả. Đơn cử có trường hợp các cuốn sách Văn minh trà Việt, Thư cho em, 72 bí kíp cho thị trường chứng khoán Việt Nam bị làm giả. Độc giả nên lựa chọn mua sách ở những nhà bán uy tín và "bỏ túi" những mẹo phân biệt sách thật - sách giả cơ bản để bảo vệ quyền lợi của mình.