{"article":{"id":"2226450","title":"Bán tải Nissan Navara giảm sâu 140 triệu đồng đấu Mitsubishi Triton","description":"Sau khi Mitsubishi Triton giảm mạnh 120-135 triệu đồng với 2 mẫu xe sản xuất năm 2022, bán tải Nissan Navara đang có đợt chạy đua giảm giá tập trung vào hai phiên bản cao cấp.","contentObject":"<p>Nissan lần đầu áp dụng mức giảm cao nhất cho xe <a href=\"https://vietnamnet.vn/ban-tai-tag11867334897219978017.htmlhttps://vietnamnet.vn/ban-tai-tag11867334897219978017.html\">bán tải</a> tại Việt Nam kể từ đầu năm, lên tới 140 triệu đồng. Trước đó, mức giảm trong các tháng được duy trì từ 70-110 triệu đồng tại các đại lý. </p>

<p>Ở lần giảm giá trong tháng 12 này, mức giảm cao nhất là 140 triệu đồng áp dụng cho Nissan Navara phiên bản PRO4X ghế chỉnh cơ, giúp đưa giá giảm còn 830 triệu đồng (giá cũ 970 triệu đồng). Đây là phiên bản còn tồn từ đầu năm. Phiên bản PRO4X ghế chỉnh điện được nâng cấp gần đây, mức giảm là 120 triệu đồng, đưa giá từ 970 triệu đồng xuống còn 850 triệu đồng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-anh-1ss-822.jpeg?width=768&s=vzrMKG_S_FKwRN-5HiZ0_w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-anh-1ss-822.jpeg?width=1024&s=QhVagaDJVqsg7gxVKA-5FA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-anh-1ss-822.jpeg?width=0&s=EGbAcAhTBneEVpJNWwvdSA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-anh-1ss-822.jpeg?width=768&s=vzrMKG_S_FKwRN-5HiZ0_w\" alt=\"W-anh-1ss.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-anh-1ss-822.jpeg?width=260&s=3LJeD9jpyxc8riJaa7QL9g\"></picture>

<figcaption>Nissan Navara PRO4X.</figcaption>

</figure>

<p>Cùng mức giảm giá 120 triệu đồng còn có Nissan Navara phiên bản VL 4WD, đưa giá mới về mức 825 triệu đồng (giá cũ 945 triệu đồng). Phiên bản 1 cầu số tự động Nissan Navara EL giảm giá 90 triệu đồng, xuống còn 609 triệu đồng (giá cũ 699 triệu đồng).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/00000dddd-823.jpeg?width=768&s=9if8lbapFswbC4ZwhctDWw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/00000dddd-823.jpeg?width=1024&s=G2jYJzp6KFJzHzyf-0HDjw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/00000dddd-823.jpeg?width=0&s=MmY4bEOoO9SyWblBc-9lBw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/00000dddd-823.jpeg?width=768&s=9if8lbapFswbC4ZwhctDWw\" alt=\"00000dddd.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/00000dddd-823.jpeg?width=260&s=PhRNuLVOM1k1-_r2vP5Xeg\"></picture>

<figcaption>Nội thất trên Nissan Navara.</figcaption>

</figure>

<p>Hiện, các đối thủ của Navara cũng đang có ưu đãi (ngoại trừ Toyota Hilux do nguồn cung không ổn định).</p>

<p>Mitsubishi Triton giảm 135 triệu đồng cho bản 4×4 AT Athlete sản xuất 2022 (giảm từ 905 triệu xuống còn 770 triệu đồng), bản 4×2 AT Athlete sản xuất 2022 giảm 120 triệu đồng (giảm từ 780 triệu xuống còn 660 triệu đồng), các phiên bản còn lại sản xuất 2023 được nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.</p>

<p>Vua bán tải Ford Ranger không giảm giá. Ngoài ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ cho xe lắp ráp trong nước, Ford Ranger phiên bản Sport và Wildtrak được một số đại lý ưu đãi thêm 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm chi phí lăn bánh lần lượt 43-52 triệu đồng và 49-58 triệu đồng, tùy vào địa phương đăng ký. </p>

