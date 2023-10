Thông tin bán tải Mitsubishi Triton giảm giá sâu đến 160 triệu đồng đang gây chú ý người tiêu dùng. Theo đó, một số đại lý Mitsubishi đang chào bán bán tải Triton bản 4x4 MT tiêu chuẩn với giá chỉ 550 triệu đồng, giảm tới 160 triệu đồng so với giá niêm yết là 710 triệu đồng.

Được biết đây là chương trình riêng của đại lý và Triton 4x4 MT bản tiêu chuẩn trước đó duy nhất không có khuyến mãi chính hãng trong tháng 10.

Thông tin từ các đại lý cho biết, một trong những lý do khiến Triton 4x4 MT giảm giá mạnh là để chạy doanh số, xả nốt lượng hàng còn lại trong kho. "Lô xe Triton giảm giá này vốn là hàng bán cho khách hàng doanh nghiệp. Sau khi bàn giao xong thì còn một lượng nhỏ còn lại nên tách lẻ bán cho khách hàng cá nhân với giá rẻ. Xe được sản xuất năm 2023 và mỗi đại lý chỉ còn vài chiếc", một nhân viên bán hàng nói.

Xả kho, bán tải Mitsubishi Triton lần đầu giảm sốc 160 triệu đồng.

Triton 4x4 MT sở hữu ngoại hình khá hầm hố, lưới tản nhiệt sơn đen, đèn chiếu sáng dạng halogen, ốp gương chiếu hậu màu đen, ốp cản sau màu đen và tay nắm mở cửa thùng xe màu đen. Phiên bản này dùng bộ mâm 17 inch tương tự bản 4x2 AT.

Xe trang bị động cơ 2.4L, công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm tương tự các phiên bản số tự động. Hộp số là loại số tay 6 cấp. Phiên bản 2 cầu số sàn này thường là lựa chọn của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Triton 4x4 MT có đầy đủ các trang bị an toàn cơ bản như hỗ trợ phanh (ABS, EBD), cân bằng điện tử hay kiểm soát lực kéo.

Tại thị trường Việt, Mitsubishi Triton cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Ford Ranger, Mazda BT-50, Isuzu D-max, Toyota Hilux. Doanh số hàng tháng của mẫu xe này thường chỉ đứng sau "vua bán tải" Ford Ranger.

Theo số liệu mới nhất, Mitsubishi Triton tháng 9 đạt 199 xe bán ra, tăng 21,3% so với tháng 8 (bán 164 xe) và giảm 53,2% so với cùng kỳ năm ngoái (bán được 425 chiếc). Trong 9 tháng đầu năm, doanh số của Mitsubishi Triton đạt 1.566 xe, giảm 60,9% so với 9 tháng đầu năm ngoái bán được 4.002 chiếc. Động thái giảm giá này chắc hẳn phần nào sẽ giúp doanh số của Mitsubishi Trion được cải thiện.