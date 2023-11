- Nhiều tỉnh, thành đề nghị 'nới room' với năng lượng tái tạo

Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì phiên họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương để đóng góp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII). Tại cuộc họp, lãnh đạo TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh… đề nghị được "nới room" đối với các nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời áp mái, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác) để đáp ứng nhu cầu rất lớn của doanh nghiệp khu công công nghiệp, cũng như các dự án được doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn (theo Tiền Phong).

- Thống đốc NHNN: Lãi suất cho vay thấp hơn khoảng 0,3% so với trước đại dịch Covid, tín dụng tăng 7,1%

Phát biểu tại Phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội vào sáng ngày 1/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, mặc dù lãi suất thế giới tăng cao nhưng NHNN cũng mạnh dạn điều chỉnh bốn lần giảm lãi suất điều hành để định hướng đưa mặt bằng lãi suất của các khoản cho vay mới giảm khoảng 2% so với cuối năm 2022. Nếu tính cả những khoản dư nợ của các khoản cho vay cũ và vay mới thì đã giảm khoảng 1% so với năm 2022 và so với trước đại dịch Covid-19 đã trở về bằng, thậm chí giảm khoảng 0,3%. Tín dụng vẫn tăng chậm (cập nhất đến 27/10 tín dụng tăng 7,1% so với cuối năm ngoái) (theo Nhịp Sống Thị Trường).

- Hủy gói hỗ trợ lãi suất 2% nếu năm nay không giải ngân hết

Chính phủ đề xuất gia hạn gói lãi suất 2% thuộc chương trình phục hồi kinh tế tới hết năm nay, nếu không giải ngân hết sẽ hủy dự toán. Thông tin này được Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình tại Quốc hội, chiều 1/11, trước băn khoăn của các đại biểu Quốc hội việc gói hỗ trợ lãi suất 2% quá chậm. Theo Bộ trưởng Dũng, khoảng 176.000 tỷ đồng (tương đương 50% nguồn lực) của chương trình phục hồi kinh tế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội được dành đầu tư vào những dự án hạ tầng trọng điểm, chiến lược. Nhưng một số chính sách thuộc chương trình phục hồi, như gói hỗ trợ lãi suất 2% của ngành ngân hàng giải ngân thấp (theo VnExpres).

- Sếp cũ Vietnam Airlines về làm phó tổng giám đốc Bamboo Airways

Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa công bố Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải nắm vị trí phó tổng giám đốc hãng bay này từ ngày 1/11. Theo giới thiệu, ông Hải có 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay Vietnam Airlines, Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines… (theo Dân Trí).

- Một năm kinh tế nhiều thách thức, doanh nghiệp lớn suy giảm lợi nhuận

Kinh tế Việt Nam ghi nhận một năm khá khó khăn. (Ảnh: BCT)

Nhiều doanh nghiệp đại gia Việt ghi nhận kết quả kinh doanh suy giảm trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Không ít cổ phiếu đầu ngành lao dốc cho dù thị trường được cho là đã xuống vùng đáy ngắn hạn. (Xem thêm)

- Cổ phiếu vào diện theo dõi đặc biệt, Chủ tịch Lê Viết Hải nói gì?

Trong văn bản gửi cơ quan chức năng về biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán trong diện theo dõi đặc biệt, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hoà Bình (HBC), cho biết doanh nghiệp đã và đang thực hiện tái cấu trúc toàn diện để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và vượt qua khủng khoảng. Dự kiến, HBC sẽ tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu. (Xem thêm)

- Nhiều lần giao dịch chui cổ phiếu, con gái sếp Gạo Trung An bị phạt 431 triệu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trương Khả Tú, con gái bà Lư Lệ Trân, thành viên HĐQT CTCP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR).

Bà Tú không báo cáo về 5 giao dịch liên quan đến cổ phiếu TAR đã thực hiện trong năm 2021. (Xem thêm)

- Giá gas tăng lần thứ 4 liên tiếp

Giá gas bán lẻ trong nước từ hôm nay được điều chỉnh tăng thêm 4.000-5.000 đồng/bình 12kg. Đây là lần tăng thứ 4 liên tiếp của giá gas tại thị trường nội địa. (Xem thêm)

- Giá gạo Việt Nam vượt xa Thái Lan tới 92 USD/tấn

Ngày 1/11, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông tin giá gạo xuất khẩu của Việt Nam loại 5% tấm chốt ngày 31/10 là 653 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so hôm trước. Đây là mức giá cao nhất khi gạo bắt đầu sốt giá từ cuối tháng 7, thời điểm Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng thường. Trong khi đó, gạo Thái Lan giá giảm 3 USD/tấn (loại 5% tấm), về mức 561 USD/tấn, thấp hơn gạo Việt Nam cùng phẩm cấp đến 92 USD/tấn (theo Người Lao Động).

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới có đi lên. Còn giá xăng trong nước được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng tăng, giá dầu giảm.

Thị trường chứng khoán phiên 1/11 phục hồi khá tốt, cổ phiếu chứng khoán thăng hoa sau "cơn bĩ cực". Các nhóm ngành khác nhìn chung cũng diễn biến tương đối khả quan. Chỉ số VN-Index tăng 11,47 điểm, lên 1.039,66 điểm.

Tỷ giá trung tâm ngày 1/11 tăng 2 đồng. Giá USD ở các ngân hàng thương mại hôm nay đi lên. Giá USD thế giới cũng phục hồi.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm mạnh dù trước đó hồi phục lên ngưỡng 2.000 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, sau khi giảm 200.000 đồng/lượng vào buổi sáng, đến chiều nay, giá vàng lại tăng lên mức cũ.

Mặt bằng lãi suất dường như thấy đáy sau khi số lượng ngân hàng cũng như biên độ giảm trong tháng 10 thấp nhất trong 3 tháng qua. Ngược lại, hai ngân hàng tăng lãi suất huy động.