- Đề xuất thu phí 1.900 đồng mỗi km vành đai 4 Hà Nội

UBND TP.Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên thống nhất mức giá và lộ trình tăng phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc cho dự án thành phần 3 theo phương thức đối tác công tư. Theo đề xuất của TP.Hà Nội, nhóm 1 (gồm xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn) có mức phí thấp nhất mỗi km là 1.900 đồng, cao nhất là nhóm 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên, container 40 ft) 7.220 đồng. Như vậy, xe con lưu thông trên toàn bộ vành đai 4 dài 113km, mức phí dự kiến khoảng 214.000 đồng, xe nhóm 5 khoảng 815.000 đồng. Mức phí các loại phương tiện được tăng 3 năm một lần cho đến thời điểm dự án hoàn vốn (theo Người Lao Động).

- TP.HCM thông qua chính sách trả lương trăm triệu

HĐND TP.HCM mới đây đã thống nhất thông qua chính sách trả lương trăm triệu cho nhà lãnh đạo các tổ chức khoa học - công nghệ công lập do thành phố thành lập. Mức tiền lương, tiền công theo tháng của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP.HCM thành lập, được đề xuất với 4 mức: 60 triệu đồng, 80 triệu đồng, 100 triệu đồng và 120 triệu đồng tùy từng vị trí. Tiền lương, tiền công hàng tháng đối với cấp phó của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP.HCM thành lập là 50 triệu đồng, 65 triệu đồng, 85 triệu đồng và 100 triệu đồng (theo VTV Digital).

- EVN được lựa chọn nhà máy điện gió, mặt trời chuẩn để tính khung giá phát điện

Đó là một trong những nội dung của Thông tư 19/2023 quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió, do Bộ Công thương vừa ban hành. Thông tư này quy định, trước ngày 1/11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm đề xuất lựa chọn nhà máy điện mặt trời chuẩn, nhà máy điện gió chuẩn để tính toán khung giá phát điện; tính toán hoặc có thể thuê tư vấn lựa chọn bộ thông số và tính toán giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn, nhà máy điện gió chuẩn theo quy định (theo Thanh Niên).

- Trung Quốc cấm đánh bắt tôm hùm bông khai thác tự nhiên, xuất khẩu gặp khó

Trung Quốc đã sửa đổi Luật Bảo vệ động vật hoang dã, trong đó quy định cấm đánh bắt, sử dụng, kinh doanh, buôn bán đối với tôm hùm bông. Theo đó, xuất khẩu tôm hùm bông của nước ta sang thị trường Trung Quốc gặp khó. (Xem thêm)

Thời gian qua, xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc gặp khó khăn, giá giảm mạnh (Ảnh: TL).

- 4 bộ chưa có phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cho hay có 4 bộ gồm: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch chưa có phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh cần khẩn trương trình Thủ tướng, chậm nhất trước ngày 30/11. Cùng đó, một số bộ chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời quy định kinh doanh lên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Việc tham vấn ý kiến của doanh nghiệp, người dân với các quy định mới cũng chưa được thực hiện đầy đủ (theo Tuổi Trẻ).

- Thống đốc: 'Rất ít những căn hộ có giá dưới 25 triệu đồng/m2'

Phát biểu tại Hội nghị “Tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội” ngày 13/11, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tính tới 30/9 đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với 31/12/2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Thống đốc cho rằng, thị trường mất cân đối cung cầu lớn. Nguồn cung chủ yếu là phân khúc cao cấp và trung cấp, rất ít những căn hộ có giá dưới 25 triệu đồng/m2. (Xem thêm)

- Vietnam Airlines lùi đại hội cổ đông năm 2023 lần thứ 4

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) thông báo lùi thời gian tổ chức từ ngày 22/11 sang ngày 16/12. Theo Vietnam Airlines, nguyên nhân phải lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do công tác chuẩn bị chưa hoàn thành. Đây là lần thứ 4, hãng hàng không này lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. (Xem thêm)

- Bán hơn nửa triệu tấn hạt điều, Việt Nam thu về 2,95 tỷ USD

10 tháng năm nay, nước ta chỉ bán hơn nửa triệu tấn hạt điều đã thu về gần 2,95 tỷ USD. Trong đó, Mỹ và Trung Quốc chi lượng tiền lớn mua hạt điều nước ta. Ngành hàng này từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu. (Xem thêm)

- Ngân sách thu gần 1,4 triệu tỷ sau 10 tháng

Bộ Tài chính cho hay, 10 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 1,398 triệu tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán, giảm 9,2% so cùng kỳ năm 2022. (Xem thêm)

- Nhà máy ngưng hoạt động, nông dân trồng mía như 'ngồi trên lửa'

Sau khi nhà máy đường Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) ngừng hoạt động, nông dân trồng mía như "ngồi trên đống lửa" vì giá mía liên tục lao dốc, đứng trước nguy cơ thiệt hại kép. CTCP Mía đường Cần Thơ đã chọn “kịch bản” lỗ hơn 26 tỷ đồng, quyết định tạm dừng sản xuất năm 2023-2024 đối với Nhà máy đường Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang). Lý do dẫn tới việc tạm ngưng hoạt động được cho là nguyên liệu mía thiếu hụt trầm trọng, khi người dân ưu tiên bán mía ra ngoài với giá cao. (Xem thêm)

Thị trường chứng khoán ngày 14/11 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 9,66 điểm, lên 1.109,73 điểm.

Trong nhóm 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index, có tới 8 mã là cổ phiếu ngân hàng. Một trong 2 mã còn lại là MWG, bất chấp bị khối ngoại "xả" mạnh nhất sàn HoSE.

Tỷ giá trung tâm ngày 14/11 tăng 5 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay tăng nhẹ. Trong khi đó, giá USD thế giới giảm nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay đi lên do lo ngại thâm hụt nguồn cung. Giá dầu Brent lên mức 82 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng lên mốc 78 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới quay đầu tăng mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ. Giá vàng SJC trong nước tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 14/11chứng kiến “ông lớn” thuộc nhóm big4 là BIDV bất ngờ tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, đi ngược với xu hướng chung khi các nhà băng khác vẫn đang tiếp tục giảm lãi suất.