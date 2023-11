- Kiến nghị bỏ trần 30% lãi vay được tính vào chi phí của doanh nghiệp trong nước

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 về “quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết”. HoREA đề nghị sửa Nghị định 132 theo hướng bỏ trần 30% vì cho rằng điều này không hợp tình, hợp lý; đã làm cho bức tranh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không được phản ánh trung thực, kịp thời. (Xem thêm)

- Ngân hàng phát hành mới các lô trái phiếu ngàn tỷ, lãi suất cao hơn lãi tiết kiệm

Với lãi suất chào bán trái phiếu cao hơn từ 1-2%/năm so với lãi suất tiết kiệm niêm yết kỳ hạn 12 tháng, các ngân hàng đang gia tăng phát hành trái phiếu dịp cuối năm. Đầu tư trái phiếu là kênh đầu tư phù hợp với sự lựa chọn của nhiều đối tượng khách hàng, nhất là khi lãi suất tiết kiệm đang ngày một giảm dần. (Xem thêm)

- Bộ Tài chính từ chối gắn trách nhiệm về điều hành giá điện

Bộ Tài chính nhấn mạnh quan điểm chỉ phối hợp thẩm định giá bán lẻ điện trong trường hợp giá biến động bất thường, còn trách nhiệm chính trong điều hành giá điện là Bộ Công Thương - cơ quan quản lý chuyên ngành về mặt hàng điện và giá điện. Quan điểm này được lãnh đạo Bộ Tài chính nêu khi tham gia ý kiến Dự thảo thay thế Quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. (Xem thêm)

- NHNN và Bộ Xây dựng họp với các ngân hàng dư nợ BĐS từ 20.000 tỷ đồng

Hội nghị lớn về tín dụng cho thị trường bất động sản sẽ diễn ra vào đầu tuần tới do Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng tổ chức với sự tham dự của tổng giám đốc các ngân hàng có dư nợ bất động sản từ 20.000 tỷ đồng trở lên. Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và lãnh đạo một số tập đoàn bất động sản lớn cũng đã được gửi thư mời tham dự hội nghị. (Xem thêm)

- Lo 'quốc bảo' giả tràn thị trường, Quảng Nam hành động khẩn

Trước tình trạng nhiều củ sâm Ngọc Linh được loan bán với giá rẻ bất ngờ, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Trước mắt, cần tập trung ngăn ngừa các hành vi quảng cáo, mua bán sản phẩm sâm Ngọc Linh giả trên các mạng xã hội và tăng cường hoạt động kiểm tra nguồn gốc xuất xứ sâm Ngọc Linh củ; đề nghị xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng tên miền "samngoclinh" để rao bán các sản phẩm sâm củ và các sản phẩm khác từ sâm gắn với thương hiệu sâm Ngọc Linh theo đúng các quy định về sở hữu trí tuệ. (Xem thêm)

Sâm Ngọc Linh hiện nay chủ yếu được thẩm định qua kinh nghiệm

- Ngân hàng rao bán loạt khách sạn, biệt thự ở Hội An

Ngân hàng VietinBank Hội An vừa thông báo về việc bán đấu giá loạt tài sản gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, trong đó có khách sạn Le Pavillon Hoi An. Khách sạn Le Pavillon Hoi An Central Luxury Hotel & Spa gồm 6 tầng, tổng diện tích xây dựng 3.841m2. (Xem thêm)

- Cổ phiếu chủ khách sạn 5 sao tại Sa Pa, Nha Trang có thể bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về việc cổ phiếu CTX của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do "tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin" và "cổ phiếu không có giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn 12 tháng". Trên website doanh nghiệp cho biết đây là chủ đầu tư của một số dự án như Căn hộ dịch vụ PentStudio Tây Hồ (Hà Nội), khách sạn 5 sao Pao's Sapa Leisure Hotel (Lào Cai), khách sạn Champa Legend Nha Trang, CTX Complex A1 (TP Hà Nội), chung cư cao cấp 368 Trung Kính (TP Hà Nội), khu sinh thái biển Quảng Nam (theo Dân Trí).

- GELEX hợp tác đầu tư cùng Tập đoàn hàng đầu Singapore

Trao đổi với VietNamNet, đại diện GELEX xác nhận việc GELEX thống nhất hợp tác đầu tư cùng Sembcorp - nhà cung cấp giải pháp năng lượng và đô thị tích hợp hàng đầu có trụ sở tại Singapore. Danh mục các dự án năng lượng đang vận hành của GELEX bao gồm các dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện có tổng công suất khoảng 245MW. (Xem thêm)

- Lãnh đạo Bamboo Capital "chốt lời" thành công 3 triệu cổ phiếu

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital, bán thành công 3 triệu cổ phiếu BCG trong 2 ngày 7/11 và 8/11. Mục đích bán cổ phiếu của ông Tuân là để thu xếp tài chính cá nhân. Sau thương vụ này, ông Tuấn chỉ còn nắm giữ 3,1 triệu cổ phiếu BCG, chiếm tỉ lệ 0,59% vốn điều lệ (theo Người Lao Động).

- Thao túng cổ phiếu bất động sản, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Từ 4/1/2022 đến 17/6/2022, ông Nguyễn Hữu Đức (Đà Nẵng) đã sử dụng tài khoản chứng khoán của chính mình và 75 tài khoản của 21 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu của CTCP Địa ốc First Real (FIR) nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu. Ông Đức bị xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 8/11/2023. (Xem thêm)

- Trung Quốc gom mua mít ruột đỏ với giá cao chót vót

Không chỉ mít Thái, những ngày này, Trung Quốc còn gom mua mít ruột đỏ của Việt Nam với giá cao chót vót. Một số nhà vườn ở Cần Thơ dịp này cắt bán mít ruột đỏ loại 1 với giá 85.000-105.000 đồng/kg, loại 2 giá 75.000-85.000 đồng/kg, loại 3 giá 30.000-35.000 đồng/kg. (Xem thêm)

Giá vàng hôm nay 11/11 trên thị trường thế giới tiếp tục giảm. Giá vàng có khả năng duy trì trong phạm vi dưới 2.000 USD/ounce trong thời gian này.

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới đi lên do nhu cầu tăng và nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt. Giá dầu Brent lên mức 81 USD/thùng còn giá dầu WTI ở mức 77 USD/thùng.