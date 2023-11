- Việt Nam xuất khẩu quế đứng đầu thế giới​

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo Phát triển bền vững ngành quế Việt Nam năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị tổ chức sáng 15/11. Năm 2022, quế Việt Nam chiếm 18,2% về sản lượng nhưng chiếm 34,4% về thị phần xuất khẩu quế toàn cầu. Việt Nam là nước xuất khẩu quế số 1 trên thế giới với kim ngạch đạt trên 292 triệu USD. Tính đến hết tháng 10/2023, Việt Nam xuất khẩu được 74.744 tấn quế, thu về 220,3 triệu USD, tăng 19,2% về lượng và nhưng giảm 1,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu quế trung bình 10 tháng đạt 2.948 USD/tấn, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2022 (theo VTV).

- Việt Nam chi 3,38 tỷ USD nhập khẩu hai loại hạt rất quen thuộc

10 tháng dầu năm nay, Việt Nam đã chi ra 3,38 tỷ USD để nhập khẩu 2 loại hạt rất quen thuộc là ngô và đậu tương để phục vụ nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi và tiêu dùng trong nước. Cụ thể, nước ta đã chi ra 1,02 tỷ USD để nhập khẩu 1,61 triệu tấn đậu tương và khoảng 2,36 tỷ USD để nhập khẩu 7,75 triệu tấn ngô. (Xem thêm)

- Xuất khẩu cà phê đạt kim ngạch cao nhất lịch sử

Niên vụ 2022/2023, xuất khẩu cà phê Việt Nam thu về 4,08 tỷ USD, tăng 3,4% so với niên vụ trước nhờ giá tăng cao. Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), đây là mức kim ngạch cao nhất trong các niên vụ từ trước đến nay (theo VTV).

- Thủ tướng yêu cầu tìm lời giải cho bài toán của du lịch Việt

Năm 2023, du lịch Việt Nam ghi nhận tăng trưởng nhưng vẫn hồi phục chậm so với giai đoạn trước dịch Covid-19. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần có các giải pháp quyết liệt giải bài toán ngắn hạn, dài hạn để phát triển du lịch nhanh, bền vững. (Xem thêm)

- Đề xuất quy định gỡ khó cho đấu thầu thuốc, thiết bị y tế

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung quy định giá trúng thầu từ kết quả mua sắm tập trung quốc gia, tập trung địa phương, đàm phán giá làm căn cứ thanh toán chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân (theo Tiền Phong).

- Giá điện tăng 2 lần/năm: EVN có thêm tỷ USD, thép, xi măng đội giá vốn

Dự báo những doanh nghiệp hưởng lợi/thiệt hại do giá điện tăng.

Công ty Chứng khoán MBS ước tính EVN có thêm 26.000 tỷ đồng trong năm 2024 từ việc tăng giá điện 2 lần năm nay. Điều này giúp EVN cải thiện khả năng thanh toán và dòng tiền, các doanh nghiệp ngành điện được dự báo hưởng lợi nhưng lại tác động tiêu cực tới nhiều doanh nghiệp sản xuất. Các doanh nghiệp một số nhóm ngành sản xuất như sắt thép, xi măng, hóa chất sẽ bị đội giá vốn. (Xem thêm)

- Một cá nhân nợ ngân hàng hơn 2.000 chỉ vàng gần 20 năm

Ngân hàng đang rao bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của một khách hàng tại Agribank Chi nhánh TP.HCM.

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 13/7 là 2.149,11 chỉ vàng SJC, tương đương khoảng 14,313 tỷ đồng (tính theo giá vàng ngày 13/7 là 6,66 triệu đồng/chỉ). Giá khởi điểm cho khoản nợ trên là 10,826 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá được yêu cầu đặt cọc 1,082 tỷ đồng, tương đương 10% giá đấu khởi điểm. (Xem thêm)

- Hơn 1.000 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 10 tháng

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 10 tháng năm nay, cả nước có 1.067 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Bất động sản là ngành chứng kiến lượng doanh nghiệp giải thể lớn nhất trong kỳ này (theo Tiền Phong).

- Sau 7 lần rao bán đấu giá, đất vàng mặt phố cổ Hà Nội giảm mất nửa

Hơn một năm kể từ khi Agribank thông báo đấu giá lần đầu tiên, giá khởi điểm của thửa đất số 110 Hàng Buồm đã giảm 29,9 tỷ đồng, tức gần một nửa. Mức giá hiện tại chỉ còn 303 triệu đồng/m2. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới tiếp đà leo dốc từ hai phiên đầu tuần. Giá dầu đi lên do nhu cầu tăng và lo ngại thâm hụt nguồn cung.

Tỷ giá trung tâm ngày 15/11 giảm 6 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay giảm mạnh, mất mốc 24.500 đồng/USD ở chiều bán ra. Giá USD thế giới giảm sâu.

Thị trường chứng khoán ngày 15/11 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 12,77 điểm, lên 1.122,5 điểm. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 17/10. Thông tin tích cực về lạm phát của Mỹ và sự lao dốc của chỉ số DXY đêm qua khiến các nhà đầu tư tràn ngập hưng phấn.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng vọt trong bối cảnh đồng USD giảm khá nhanh. Giá vàng 9999 của SJC cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 15/11 ghi nhận 2 nhà băng đưa lãi suất kỳ hạn 6 tháng về dưới 5%. Đó là Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Đông Á (Dong A Bank). Kể từ đầu tháng 11 đến nay, thị trường có tới 22 ngân hàng giảm lãi suất huy động.