- Kiến nghị mở rộng đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nêu 8 vướng mắc lớn của thị trường bất động sản, đồng thời đề xuất một số giải pháp về tín dụng. HoREA kiến nghị NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ; đồng thời, xem xét mở rộng hơn các đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, bao gồm chủ đầu tư và người mua nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại có giá bán không vượt quá 3 tỷ đồng/căn và có ưu tiên cho người mua căn nhà đầu tiên (theo Người Lao Động).

- Kê biên hàng ngàn bất động sản, thu giữ du thuyền của bà Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã kê biên hàng ngàn bất động sản, thu giữ 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô và nhiều tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan. Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) nhưng nữ đại gia này chính là người chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB. Cơ quan điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan phạm vào tội tham ô tài sản, chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng. (Xem thêm)

- Đề xuất bảo vệ nhà đầu tư mua vốn cổ phần hóa

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi góp ý về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Trong đó, VCCI cho biết, nhà đầu tư phản ánh rất ngần ngại khi mua phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hoá do rủi ro pháp lý quá lớn. Vì vậy, VCCI đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định bảo vệ quyền tài sản của bên mua khi tham gia mua vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp (theo Tiền Phong).

- Ngân hàng công bố giá khởi điểm siêu xe từng của đại gia lan đột biến

Hơn một tháng sau khi thông báo thu giữ tài sản đảm bảo là chiếc siêu xe McLaren 765LT biển kiểm soát 51K-011.86, VietinBank vừa công bố giá khởi điểm siêu xe từng của đại gia lan đột biến này. VietinBank cho biết giá khởi điểm của chiếc xe là 27,506 tỷ đồng. Chiếc xe có giá nhập về là 35 tỷ đồng. Sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí để lăn bánh, giá của chiếc xe này ngót nghét 40 tỷ đồng. (Xem thêm)

Chiếc McLaren 765LT khi còn tung hoành ngang dọc.

- Chiếm đất làm dự án điện gió gần 1.900 tỷ đồng, doanh nghiệp liên tiếp bị phạt

Mặc dù chưa được giao đất nhưng Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đã triển khai xây dựng nhà máy điện gió 1.890 tỷ đồng trên diện tích hơn 24,5ha thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum. Doanh nghiệp bị chính quyền phạt và buộc khắc phục hậu quả hơn 800 triệu đồng. (Xem thêm)

- Vụ kêu gọi thu thập chứng cứ VinFast: Chỉ điểm lấy tiền, kiện tụng tại Mỹ ra sao?

Công ty tại Mỹ vừa kêu gọi điều tra tìm bằng chứng về việc VinFast công bố thông tin không phù hợp dẫn tới việc cổ phiếu biến động mạnh. Việc kiện tụng, cơ chế chỉ điểm lấy tiền tại Mỹ diễn ra phổ biến, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. (Xem thêm)

- Công ty liên quan đến Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng bị phạt vì 'ém' thông tin trái phiếu

CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời (Sun Way) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng vì vi phạm công bố các thông tin liên quan đến trái phiếu. Sun Way được thành lập năm 2006, có người đại diện theo pháp luật là ông Hà Việt Thắng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý, cho thuê mặt bằng, văn phòng, môi giới thương mại, hỗ trợ dịch vụ tài chính. Công ty này có liên quan đến Chủ tịch Chứng khoán SSI (SSI) Nguyễn Duy Hưng (theo An Ninh Tiền Tệ).

- Doanh nghiệp liên quan đại gia Đinh Trường Chinh bị bắt cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc

Sở hữu quỹ đất rộng lớn với loạt dự án tại TP.HCM thế nhưng CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (Công ty HDTC), doanh nghiệp có liên quan đến đại gia Đinh Trường Chinh (người vừa bị Công an TP.HCM khởi tố), đã ra thông báo về việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự. Theo HDTC, vì lý do nguồn tài chính hiện tại vô cùng khó khăn, công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ nhân viên. (Xem thêm)

- Cơ hội lớn, các đại gia thủy sản vẫn lao dốc

CTCP Vĩnh Hoàn của nữ hoàng thủy sản Trương Thị Lệ Khanh bất ngờ báo lãi giảm mạnh. Minh Phú thua lỗ cho dù trước đó rất được kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp trong ngành. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay 18/11 trên thị trường thế giới có xu hướng đi lên từ mức thấp nhất trong 4 tháng. Giá dầu đã lấy lại mốc 80 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 18/11 trên thị trường quốc tế đảo chiều giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Giá vàng miếng SJC hôm nay giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.