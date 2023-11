- Ngân hàng dành nghìn tỷ kích cầu mùa Tết với lãi suất cho vay chỉ từ 4%/năm

Tăng trưởng tín dụng trong 10 tháng đầu năm mới đạt 7,39%, trong khi mục tiêu cả năm là 14-15%. Cuộc chạy nước rút trong chưa đầy 2 tháng cuối năm sẽ là bài toán khó mà hệ thống ngân hàng phải tìm lời giải, khi mà sức cầu của nền kinh tế suy yếu. Tín dụng tăng chậm đẩy hệ thống ngân hàng "chạy nước rút" trong chưa đầy 2 tháng cuối năm, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ lãi suất chỉ 4-6%/năm cho các hoạt động bình ổn thị trường dịp Tết. (Xem thêm)

- Khoản nợ hơn 2.100 chỉ vàng SJC ế người mua

Sáng 17/11, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Công ty TNHH Quản lý nợ & Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC LTD) tổ chức phiên đấu giá toàn bộ khoản nợ của bà D.T.N tại Agribank chi nhánh TP.HCM. Khoản nợ này là hơn 2.100 chỉ vàng SJC (khoảng 210 lượng vàng), tương đương hơn 14,31 tỷ đồng. Nhưng không có người tham gia đấu giá. Vì vậy, khoản nợ này vẫn chưa thể xử lý (theo Người Lao Động).

- Giá xăng dầu 7 ngày điều hành/lần

Ngày 17/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83, 95 về kinh doanh xăng dầu.Theo đó, thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. Nghị định bổ sung các quy định, biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hơn đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. (Xem thêm)

- Hàng loạt cây xăng có thể đóng cửa nếu áp dụng ngay quy định về hóa đơn điện tử

Đó là quan điểm của Bộ Công Thương khi gửi Thủ tướng Chính phủ về quy định thực hiện hóa đơn điện tử và kết nối hóa đơn điện tử với cơ quan thuế được đưa ra trong dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng ngay quy định hóa đơn điện tử và kết nối hóa đơn điện tử với cơ quan thuế sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, đứt nguồn cung, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường (theo Tuổi Trẻ).

- Thủ tướng: "Phát triển điện lực cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền"

Hoạt động mua bán điện cần nghiên cứu, xây dựng theo hướng thị trường cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường. Quan điểm bày được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11, diễn ra sáng 17/11 (theo Dân Trí).

- 'Ông lớn' chứng khoán chạy đua tăng vốn nghìn tỷ, đón cơ hội thị trường bùng nổ

Nhiều công ty chứng khoán chạy đua gia tăng quy mô vốn để bù đắp cho rủi ro tài sản và các khoản lỗ tiềm tàng, đồng thời, đón cơ hội thị trường có thể bùng nổ với dòng tiền lớn đổ vào cổ phiếu Việt. Hơn 2 năm qua, các công ty chứng khoán dồn dập tăng vốn điều lệ, tổng quy mô tăng gấp 2,5 lần. (Xem thêm)

Hầu hết công ty chứng khoán đang trên đà đạt được kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2023. (Nguồn: VISRating)

- Thu từ kinh doanh xổ số tăng mạnh

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng số thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 34.546 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch, trong khi cùng kỳ đạt hơn 28.000 tỷ đồng (theo Người Lao Động).

- Nhiều doanh nghiệp bất động sản ngừng hoạt động vì... hết tiền

Nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng phải tạm dừng hoạt động vì nguồn tài chính vô cùng khó khăn, không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên. Việc tạm ngừng là thời gian để xem xét tìm kiếm giải pháp, phương hướng để công ty có tài chính hoạt động trở lại (theo Tiền Phong).

- Chủ nhân loạt nhà phố cổ Hội An bị ngân hàng rao bán

Agribank vừa thông báo bán đấu giá 11 căn nhà ở trung tâm phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam), trong đó có những căn nhà cổ liền kề nhau thuộc vùng lõi di sản phố cổ Hội An. Đại gia Nguyễn Lam Huy là ông chủ đứng sau một loạt ngôi nhà ở phố cổ Hội An đang được ngân hàng bán đấu giá. (Xem thêm)

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch 17/11 chìm trong sắc đỏ với áp lực bán ra rất mạnh. Các cổ phiếu trụ cột, trong đó có nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng khoán… bị bán mạnh, kéo chỉ số VN-Index giảm 24 điểm, xuống 1.101,19 điểm. Thông tin bất lợi ảnh hưởng xấu tới tâm lý các nhà đầu tư. Tuy nhiên, tỷ USD được bỏ ra mua cổ phiếu.

Tỷ giá trung tâm ngày 17/11 giảm 1 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay đi xuống. Giá USD thế giới cũng giảm nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới nới rộng đà giảm từ 2 phiên trước do tồn kho dầu thô của Mỹ cao hơn dự kiến và lo ngại về nhu cầu yếu ở Trung Quốc. Giá dầu Brent đã về mốc 80 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tăng mạnh trong bối cảnh áp lực lạm phát tại Mỹ đang giảm bớt. Giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng cao. Giá vàng miếng SJC tăng thêm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn tăng mạnh, vượt mốc 60 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Lãi suất ngân hàng ngày 17/11 ghi nhận Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 2-5 tháng. Dù chỉ điều chỉnh ở một số kỳ hạn ngắn nhưng VIB là một trong ba ngân hàng tăng lãi suất kể từ đầu tháng 11, sau OCB và BIDV (giảm lãi suất sau đó tăng lại sau 10 ngày).