- Bộ Công Thương chỉ đạo đủ than cho sản xuất điện năm 2024

Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than thực hiện các giải pháp vận hành nhà máy nhiệt điện than và nguồn thủy điện để đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Đặc biệt, với nhiệt điện than, Bộ Công Thương yêu cầu EVN, PVN, TKV và các đơn vị phát điện chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện than thuộc phạm vi quản lý thực hiện các "giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng vận hành tối đa công suất khả dụng của tổ máy" khi có nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, nhất là vào cao điểm mùa khô; chuẩn bị nhiên liệu than đảm bảo cho sản xuất điện năm 2024 (theo Thanh Niên).

- Dẹp góc khuất bán lẻ xăng dầu: Gắn trách nhiệm lãnh đạo cục thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế khẩn trương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu. Đây là một phần trong việc dẹp góc khuất xăng dầu. (Xem thêm)

- Hàng chục tỉnh, thành phớt lờ báo cáo xử lý mua xổ số qua mạng

Bộ Tài chính cho biết đến nay chưa nhận được báo cáo của hàng chục tỉnh, thành về việc mua vé xổ số qua mạng Internet, dù đã hết thời hạn gửi báo cáo hơn 1 tháng. (Xem thêm)

- Hàng không giảm loạt chuyến bay nhưng tăng tỷ lệ 'delay'

Theo báo cáo mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng qua, toàn ngành hàng không đã khai thác tổng cộng 241.177 chuyến bay, giảm gần 20.000 chuyến so với cùng kỳ 2022. Dù số lượng chuyến bay khai thác giảm nhưng tỷ lệ bay đúng giờ cũng không cải thiện (theo Thanh Niên).

- Hội nhóm rủ nhau 'bùng' nợ tràn lan, người trước khuyên người sau không trả nợ

Tại Hội thảo thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng và vấn đề thu hồi nợ hiện nay do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức ngày 16/11, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cho biết tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng ngày càng tăng cao. Ngoài những yếu tố khách quan còn có những yếu tố chủ quan là khách hàng cố tình không trả nợ, người trước khuyên người sau không trả nợ... (theo Thanh Niên).

- Đóng góp gần 95% xuất khẩu của Hà Tĩnh, Formosa đối mặt biến động mới từ Ấn Độ

Kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh tháng 10/2023 đạt 182,6 triệu USD thì riêng Formosa chiếm tới 172,7 triệu USD. Tuy nhiên, việc Ấn Độ khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với ống thép hàn không gỉ có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam sẽ khiến việc xuất khẩu thép gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. (Xem thêm)

Formosa đóng góp chủ yếu cho xuất khẩu của Hà Tĩnh tháng 10. (Ảnh: L.Bằng)

- Trái phiếu doanh nghiệp tăng trăm nghìn tỷ, Bộ Tài chính khuyến cáo

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, trong 10 tháng đầu năm, có 70 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng 180,4 nghìn tỷ đồng. Khối lượng mua lại trước hạn là 190,7 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu các doanh nghiệp phải bố trí mọi nguồn lực để thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. (Xem thêm)

- Bầu Đức bán loại quả ‘1 vốn 5 lời’, thu về trăm tỷ

Trong tháng 10, công ty của Bầu Đức bán được hơn 440 tấn sầu riêng. Đây là một loại quả mà Bầu Đức từng chia sẻ một đồng vốn bỏ ra, thu về 5 đồng lời, kỳ vọng mang lại nguồn tiền lớn trong thời gian tới. (Xem thêm)

- Đại gia phố núi Gia Lai bất ngờ 'thoát án' phá sản

Tòa án tại Đà Nẵng đã hủy bỏ bản án sơ thẩm trước đó vì nhận thấy có tình tiết mới chứng minh Đức Long Gia Lai không mất khả năng thanh khoản, chưa lâm vào tình trạng phá sản và có thiện chí trả nợ. (Xem thêm)

- Nhà đầu tư casino tỷ đô Hồ Tràm xin kéo dài thời gian thực hiện dự án đến năm 2027

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án casino tỷ đô Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2027. Đây là lần thứ 11 nhà đầu tư xin điều chỉnh thời gian xây dựng casino này (theo Tuổi Trẻ).

- Môi giới làm giá, thổi giá chung cư cao gấp đôi thị trường

Dù căn hộ có diện tích, vị trí tương đương ở cùng dự án nhưng các môi giới lại báo với khách hàng những giá chênh lệch nhau khá cao, thậm chí nâng giá từ 45-55 triệu đồng/m2 lên 80-100 triệu đồng/m2 khiến người mua nhà tá hỏa còn chuyên gia phải lên tiếng cảnh báo (theo Tiền Phong).

- Nam Định muốn chuyển dự án điện than hơn 2 tỷ USD thành điện khí LNG

Dự án Nhà máy Nhiệt điện than BOT Nam Định 1, tại huyện Hải Hậu đã 'treo' hơn 6 năm. Lãnh đạo tỉnh Nam Định cho biết muốn chuyển sang làm dự án điện khí LNG. (Xem thêm)

- Xuất khẩu sản phẩm tổ yến đầu tiên sang Trung Quốc

Chiều 16/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố xuất khẩu lô sản phẩm tổ yến đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc theo nghị định thư đã ký (theo Tiền Phong).

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới tiếp tục đi xuống sau khi căng thẳng ở Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt và tồn kho dầu của Mỹ tăng nhẹ. Giá dầu Brent đã mất mốc 82 USD/thùng.

Tỷ giá trung tâm ngày 16/11 giảm 45 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay tăng nhẹ. Giá USD thế giới hồi phục.

Thị trường chứng khoán ngày 16/11 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 3,03 điểm, lên 1.125,53 điểm. Phiên giao dịch tương đối bất ngờ ở những phút cuối, khi lực cầu dồn vào các bluechip đã kéo VN-Index từ sắc đỏ lên trên tham chiếu ngoạn mục.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế bất ngờ lao dốc sau khi tăng mạnh trước đó. Sau khi giảm vào buổi sáng, chiều nay, giá vàng trong nước lại tăng trở lại 200.000 đồng/lượng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/11 ghi nhận thêm hai nhà băng ở nhóm trả lãi tiết kiệm cao giảm mạnh lãi suất huy động, nâng tổng số các ngân hàng đã giảm lãi suất từ đầu tháng 11 lên con số 24.