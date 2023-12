Tour xuất ngoại vẫn hút khách

Đến thời điểm này, tour Tết (cả dương lịch và âm lịch) đi Nhật Bản của Công ty TNHH Dream Việt (Dream Travel) gần như hết sạch, chỉ mùng 4 Tết âm còn dư vài chỗ. Chuyên dòng tour chất lượng cao, thiết kế riêng, dịp Tết này công ty phục vụ 6 đoàn khách, mỗi đoàn từ 25-30 người. Giá tour dao động từ 32-38 triệu đồng/người.

“Hầu hết du khách đều thích đi Tokyo, núi Phú Sĩ, trượt tuyết ở Fujiten, Osaka và ngắm hoa anh đào nở sớm vào Tết âm. Thậm chí, đã có khách hỏi đi Nhật ngắm hoa anh đào vào tháng 4/2024, đến nay chúng tôi bán được 20% kế hoạch”, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó Giám đốc Dream Travel, chia sẻ.

Đi du lịch nước ngoài vào dịp Tết Dương lịch 2024 vẫn là lựa chọn của rất nhiều du khách trong nước. Theo đó, thị trường Đông Bắc Á với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc hay các điểm đến gần như Thái Lan, Singapore, Campuchia, Bali (Indonesia)... là những địa chỉ thu hút khách du lịch Việt. Tiếp đến là các tour xa, đi châu Âu, Úc, Mỹ...

Nhiều du khách Việt Nam chọn đi Trung Quốc săn tuyết bằng đường bộ với giá hợp lý (Ảnh: Phạm Minh Tú)

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và truyền thông Vietluxtour, tới nay, các tour Tết đi thị trường xa tại công ty đã chốt xong. 6 tour đoàn đi Nhật từ 30 đến mùng 4 Tết đã đóng. Với tour khách lẻ dịp Tết này, tỷ lệ chọn đi du lịch nước ngoài chiếm 55-60% trong tổng lượng khách.

Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, cũng cho hay, tổng lượng khách công ty ông dịp Tết Dương lịch tăng, riêng khách đi du lịch nước ngoài (outbound) tăng mạnh, gấp 8 lần năm ngoái và bằng 3/4 so với giai đoạn trước dịch (năm 2019). Phần lớn khách chọn đi các tour trung, cao cấp tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc,...

Riêng thị trường Trung Quốc, ông Phạm Minh Tú - Tổng giám đốc Công ty Kỳ nghỉ Đông Dương, thông tin, ngoại trừ một số tour mới, đi bằng đường bộ, có chi phí phù hợp (dưới 10 triệu đồng) hấp dẫn khách như đi Cửu trại câu, ngắm tuyết rơi ở Côn Minh,... là đông khách, còn các tour phổ thông, truyền thống như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Lệ Giang, Bắc Kinh - Thượng Hải,... Tết năm nay khá vắng do kinh tế khó khăn và là các điểm đến cũ.

“Nếu năm ngoái, dịp tháng 4 khi Trung Quốc mở cửa du lịch, khách đi tour Phượng Hoàng Cổ Trấn bằng đường bộ bùng nổ, có ngày mấy chục xe như vỡ đoàn thì nay đã chững lại, khách giảm hẳn. Tết âm lịch hầu như chưa có mấy khách”, ông Tú nói.

Về mức giá, các công ty du lịch cho rằng giá tour Tết năm nay chỉ nhích nhẹ, tăng từ 5-15% tùy hành trình.

Cân nhắc túi tiền, sát ngày mới chốt

Về tour trong nước dịp Tết, bà Trần Bảo Thu nhận xét các tour khách MICE (du lịch kết hợp sự kiện), tour đoàn thiết kế riêng theo yêu cầu đi Phú Yên, Đà Nẵng, Nha Trang,... bán khá tốt. Đặc biệt, với các tour nội địa, khách có nhu cầu sát mới ngày đặt nên công ty bán xuyên Tết.

Theo ông Bùi Thanh Tú, ở phía Bắc dịp Tết này khách thường chọn đi săn tuyết ở Sa Pa, hay đi Hà Giang, Ninh Bình bằng đường bộ. Khách từ TP.HCM ưa thích đi Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu,... Tuy nhiên, nhìn chung, lượng khách nội địa giảm đáng kể.

Giá vé máy bay nội địa đắt đỏ là một trong những nguyên nhân khiến khách chọn đi du lịch nước ngoài (Ảnh: NVCC)

Ông Tú lý giải, Tết Dương có kỳ nghỉ ngắn chỉ 3 ngày, chưa kể thu nhập người dân giảm do kinh tế khó khăn. Giá vé máy bay quá đắt đỏ cũng ảnh hưởng đến lựa chọn của du khách.

Dữ liệu của công ty Best Price cho thấy, so với đầu tháng 12, giá vé máy bay từ Hà Nội đi Phú Quốc giai đoạn Tết Dương lịch 2024 (từ 29/12-1/1/2024) ở mức 7 triệu đồng, cao gấp đôi so; chặng TP.HCM - Phú Quốc là 3,87 triệu đồng, cao cấp 2,5 lần.

Ngoài ra, một số chặng như Hà Nội - Đà Lạt giá vé máy bay cũng tăng 1,4 lần so với 2 tuần trước đó; chặng TP.HCM - Đà Nẵng tăng gấp 1,9 lần và TP.HCM - Đà Lạt gấp 1,6 lần so với đầu tháng,...

Đây là nguyên nhân khiến du khách phân vân, so sánh với các tour nước ngoài rồi thay đổi quyết định. Bởi giá vé máy bay tăng cao, giá land tour nội địa cũng tăng trong khi tour outbound về cơ bản giá ổn định, nếu có tăng cũng không đáng kể.

Một điểm khác biệt nữa của du lịch Tết 2024, ông Bùi Thanh Tú cho hay, là khách du lịch ngày càng sát ngày đi mới đặt dịch vụ.

Đây thường là khách có khả năng chi trả, sau khi cân nhắc về tài chính, thời gian, đến sát ngày mới ra quyết định hay nảy sinh ý định đi du lịch. Xu hướng này xuất hiện từ đợt nghỉ lễ 30/4 năm nay, nhưng ngày càng phổ biến.

Với khách đi trong nước thì đơn giản, có thể nay đặt mai đi, chỉ phải chịu giá vé máy bay cao còn giá phòng tương đối ổn vì nhiều lựa chọn, các khách sạn dịp này cũng bỏ phụ thu ngày lễ. Với khách đi nước ngoài, sẽ phải xem xét tour đó còn chỗ hay không và mất phí đổi tên vé máy bay. Tour gần như Thái Lan, Singapore,... 2-3 ngày trước khi khởi hành có thể vẫn còn chỗ, nhưng với tour xa thì phải chốt trước 3-7 ngày.