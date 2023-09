- Đã tiết kiệm được 500.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương

Cả nước tiết kiệm được 500.000 tỷ đồng để chuẩn bị cải cách tiền lương trong các năm 2024, 2025 và 2026 theo Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XII. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chuẩn bị phương án cải cách tiền lương khi được Trung ương thông qua.

- 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương (sáng 30/9), Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2023 trên cơ sở kết quả 9 tháng, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước thời gian tới. Bộ KH&ĐT đưa ra ba kịch bản tăng trưởng năm nay ở mức 5-6%. Để đạt được mục tiêu này thì tăng trưởng quý IV phải đạt 7-10,6%. (Xem thêm)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: VGP)

- Thủ tướng: Phấn đấu GDP cả năm tăng 6%

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6% để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể. Quan điểm này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu khi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngày 30/9.

- Phó Thủ tướng lưu ý Ủy ban Quản lý vốn không để dòng vốn xơ cứng, đóng băng

Ủy ban Quản lý vốn hiện quản lý lượng vốn khoảng 2.450.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng một trong số đó chưa chuyển hoá thành vốn do đang bị đóng băng, xơ cứng. (Xem thêm)

- Khởi công đường dây 500kV hơn 1.100 tỷ đồng để nhập khẩu điện từ Lào

Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động thi công ngày 30/9. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.100 tỷ đồng, với nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án được thu xếp từ nguồn vốn vay tín dụng của Agribank và vốn đối ứng của EVN (theo Tuổi Trẻ).

- Chuyển khoản trên 500 triệu đồng cần báo cáo

Theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, từ 1/12/2023, với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương. Theo đó, mức giao dịch tiền mặt có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng. Với giao dịch điện tử, mức phải báo cáo là từ 500 triệu đồng. Còn đối với giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế, giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương cũng phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (theo VTC News).

- Lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu

Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1/10 do trùng vào Chủ nhật nên sẽ được lùi lại. Ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày đi làm đầu tiên của tuần mới, tức là thứ Hai (ngày 2/10), thay vì ngày 1/10 như thường lệ (theo VTC News).

- Giá vé máy bay 'cao ngất', doanh nghiệp du lịch ‘kêu cứu’

Hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024 song nhu cầu sum họp gia đình cũng như đi du lịch tăng cao khiến giá vé máy bay Tết trên một số chặng tăng chóng mặt. Giá vé máy bay dịp Tết vừa đắt đỏ, lại khan hiếm. Không chỉ người lao động lo lắng mà khách du lịch cũng than phiền, còn điểm đến và công ty lữ hành sớm đối diện với nỗi lo thất thu trong mùa cao điểm cuối năm, tiếp tục ‘kêu cứu’. (Xem thêm)

- Ông lớn bảo hiểm trả lại nghìn tỷ cho khách hủy hợp đồng

Công ty TNHH Manulife Việt Nam (Manulife) vừa công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, giai đoạn tài chính 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11.090 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm về lợi nhuận là do tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm 6 tháng đầu năm của Manulife tăng vọt lên hơn 8.800 tỷ đồng, tương đương mức tăng 45% so với cùng kỳ. (Xem thêm)

- Cổ phiếu VinFast tiếp đà tăng, vốn hóa lên 30 tỷ USD

Cổ phiếu VinFast vượt qua áp lực bán và tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Vốn hóa của VinFast Auto đứng ở mức trên 30 tỷ USD. Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có lợi thế về hệ thống sạc tại Việt Nam nhưng chịu sức ép cạnh tranh không hề nhỏ ngay ở thị trường trong nước. (Xem thêm)

- Giá lợn hơi tiếp tục giảm, đánh mất mốc 57.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ. Hiện giá lợn hơi các tỉnh thành dao động quanh ngưỡng 52.000-56.000 đồng/kg (theo Lao Động).

- Giá gas tăng lần thứ 3 liên tiếp

Từ ngày mai (1/10), giá gas bán lẻ tăng tiếp ở mức 20.000 đồng/bình 12 kg. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá gas tăng ở kỳ điều chỉnh vào đầu mỗi tháng sau khi thiết lập giá đáy vào tháng 6. Nguyên nhân giá gas tăng là do giá gas thế giới tháng 10 tăng nên các công ty điều chỉnh tăng giá bán lẻ theo (theo Người Lao Động).

Giá xăng dầu hôm nay 30/9 trên thị trường thế giới có xu hướng đi xuống. Giá dầu Brent về mức 95 USD/thùng. Giá dầu WTI ở mức 90 USD/thùng. Giới phân tích cho rằng, giá dầu điều chỉnh giảm do các nhà đầu tư chốt lời.

Giá vàng hôm nay 30/9 trên thị trường thế giới giảm nhẹ. Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng có thể xuống mức 1.800 USD/ounce. Vàng miếng SJC cũng giảm 50.000 đồng/lượng.