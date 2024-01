- Đề xuất phân bổ hơn 2.500 tỷ đồng để kéo điện lưới ra Côn Đảo

Chiều 8/1, tại phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ liên quan việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án giao hơn 2.500 tỷ đồng cho EVN từ vốn ngân sách Trung ương để thực hiện đưa điện lưới ra Côn Đảo (theo Người Lao Động).

- Thống đốc: Lãi suất năm 2024 tiếp tục giảm

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024 diễn ra sáng 8/1, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, kết thúc năm 2023, về cơ bản, ngành Ngân hàng đã đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 là 15% với mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục giảm. Việc cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém cũng sẽ được quyết liệt thực hiện trong năm nay. (Xem thêm)

- Thủ tướng: NHNN không để người dân, doanh nghiệp thiếu vốn

Phát biểu tại hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành ngân hàng diễn ra vào sáng 8/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu không để Chính phủ bị động, bất ngờ về chính sách tiền tệ, không để ách tắc trong lưu thông tiền tệ và không để người dân, doanh nghiệp thiếu vốn. Thủ tướng mong muốn các ngân hàng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi hơn, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống. (Xem thêm)

- Việt Nam chưa có hãng hàng không nào sử dụng Boeing 737 MAX 9

Cục Hàng không Việt Nam quán triệt giám sát chặt chẽ về việc thực hiện các chỉ lệnh kỹ thuật sau sự cố máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng Alaska Airlines bị bung cửa khi đang khai thác. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện Việt Nam chưa có hãng nào khai thác máy bay B737 MAX (gồm cả B737 MAX 9) (theo Thanh Niên).

- Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tăng 6,9%

Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,9% so với năm 2022. Theo đó, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng và nữ 6 triệu đồng. Riêng quý IV/2023, đời sống lao động cải thiện khi thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng 180.000 đồng so với quý III/2023 (theo VTV).

- Loạt dự án điện khí bế tắc, hơn 10 năm chỉ 1 dự án vận hành

Điện khí có tiến độ đầu tư rất chậm.

Đến thời điểm tháng 12/2023, mới chỉ 1 nhà máy điện khí là Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I (660 MW) đã đưa vào vận hành năm 2015. Trung bình 1 nhà máy điện khí phải mất 7,5 năm mới có thể đưa vào vận hành. (Xem thêm)

- Dự án 2.300 tỷ của FLC ở Thanh Hóa dang dở, xin sửa kênh mương để làm nông

Sau khi khởi công dự án, diện tích đất nông nghiệp được thu hồi để triển khai Khu công nghiệp Hoàng Long của Tập đoàn FLC bị bỏ hoang nhiều năm. Cơ quan chức năng đề nghị phục hồi hệ thống kênh mương để người dân tổ chức lại sản xuất nông nghiệp (theo Tiền Phong).

- Nợ thuế gần 14 tỷ đồng, ‘ông lớn’ bất động sản Long An bị ngừng sử dụng hoá đơn

Cục Thuế tỉnh Long An vừa thông báo về việc ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An (Tran Anh Group), địa chỉ tại Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Lý do Tran Anh Group không chấp hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gần nhất vào ngày 7/12/2023 của Cục thuế tỉnh Long An. (Xem thêm)

- Bị cưỡng chế thuế hơn 1.100 tỷ đồng, ‘đại gia’ xăng dầu lên tiếng

Bị cưỡng chế thuế hơn nghìn tỷ đồng, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cam kết sẽ triển khai nhiều giải pháp khả thi để hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30/6. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường quốc tế đảo chiều đi xuống sau khi tăng vào tuần trước. Giá dầu đã tăng khá mạnh trong tuần đầu tiên của năm 2024 bởi nhiều yếu tố tác động.

Thị trường chứng khoán ngày 8/1 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 5,51 điểm, lên 1.160,19 điểm,

với lực kéo đến từ 2 nhóm ngành lớn nhất là bất động sản và ngân hàng. Đây là phiên tăng thứ 7 liên tiếp của chỉ số này.

Tỷ giá trung tâm ngày 8/1 ở mức 23.933 đồng/USD, tăng 1 đồng so với phiên trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại ngày 8/1 giảm nhẹ, niêm yết cuối phiên ở mức 24.145 đồng/USD (mua vào) và 24.515 đồng/USD (bán ra). Giá USD quốc tế chững lại.

Giá vàng hôm nay 8/1 ở thị trường trong nước vàng miếng SJC theo đà giảm của thế giới liên tục lao dốc. Đến trưa nay, giá vàng giảm tiếp 500.000 đồng, còn 74 triệu đồng/lượng.

Lãi suất ngân hàng 8/1/2024 tiếp tục ghi nhận thêm hai ngân hàng là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) giảm lãi suất huy động. Tuy nhiên lãi suất các kỳ hạn dài ở các nhà băng này vẫn giữ nguyên ở mức cao nhất thị trường.