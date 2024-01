Theo tìm hiểu của PV.VietNamNet, sau khi bài viết: ‘Đại gia’ xăng dầu miền Tây bị cưỡng chế thuế hơn 1.100 tỷ đồng được đăng tải, phía CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (có địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã chính thức lên tiếng.

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, trong khoản nợ thuế hơn 1.100 tỷ đồng nói trên, có gần 300 tỷ đồng là tiền phạt chậm nộp phát sinh trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, còn lại là thuế bảo vệ môi trường (gần 700 tỷ đồng) và các loại thuế khác.

Doanh nghiệp này cam kết sẽ triển khai nhiều giải pháp khả thi để hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30/6.

Trong văn bản thông tin đến báo chí, doanh nghiệp cũng cho hay, các năm trước đây (kể cả trong thời gian đại dịch Covid-19), doanh nghiệp luôn hoàn thành sớm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, như năm 2021 nộp 1.775 tỷ đồng; năm 2022 nộp 1.224 tỷ đồng, năm 2023 đã nộp hơn 800 tỷ đồng.

Kho chứa của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Hậu Giang.

“Riêng năm 2022, mặc dù giá xăng dầu thế giới biến động tăng cao, công ty vẫn đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (hơn 1 triệu tấn). Đặc biệt, khi giá cả tăng cao, chúng tôi vẫn phải duy trì hoạt động, không để gián đoạn nguồn cung; vừa phải bán xăng dầu với giá bán ra thấp hơn giá vốn mua vào theo sự chỉ đạo của nhà nước vì lợi ích chung, nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế của địa phương”, văn bản nêu.

Như đã đưa tin, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Lý do bị cưỡng chế vì doanh nghiệp này có tiền nợ thuế nợ quá 90 ngày quy định. Số tiền bị cưỡng chế hơn 1.100 tỷ đồng.

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là doanh nghiệp xăng dầu lớn tại miền Tây, hiện có nhiều chi nhánh tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu... Đây là một trong gần 40 đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lớn của cả nước.

Ngoài lĩnh vực xăng dầu, doanh nghiệp này còn hoạt động thêm một số lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.

Cũng với lý do trên, vào giữa tháng 12/2023, Cục Thuế TP. Cần Thơ đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với chi nhánh CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ (tại Lô 2.7 KCN Trà Nóc, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ). Số tiền bị cưỡng chế là hơn 92 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, nhiều ông lớn xăng dầu nợ số khủng, bị cưỡng chế thuế, lãnh đạo bị cấm xuất cảnh.

Cuối tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết vừa có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), do doanh nghiệp này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Được biết, doanh nghiệp Thiên Minh Đức - đại gia xăng dầu khu vực Bắc miền Trung - đang nợ thuế hơn 728 tỷ đồng và đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn từ tháng 7/2023-7/2024.

Trước đó, hồi tháng 9, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cũng đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai (62 tuổi, trú TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, Thái Bình) vì liên quan đến vấn đề nợ thuế. Bà Mai là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (gọi tắt là Công ty Hải Hà - có địa chỉ cùng địa chỉ cư trú của bà Mai). Doanh nghiệp Hải Hà của bà Mai cũng là một đầu mối lớn trong kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trên cả nước.