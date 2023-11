- Giá điện tăng 4,5%, lên 2.006 đồng/kWh

Chiều 9/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố điều chỉnh giá bán lẻ điện. Cụ thể, giá điện được điều chỉnh tăng thêm 4,5%. Như vậy, giá điện tăng từ mức 1.920,3 đồng lên 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT).

Đại diện EVN cho biết, mức tăng giá điện lần này giúp EVN tăng doanh thu năm 2023 thêm 3.200 tỷ đồng, làm giảm bớt phần nào khó khăn của năm 2023. (Xem thêm)

- Đề xuất tiếp tục giảm thuế, giá xăng dầu bớt áp lực

Từ ngày 1/1/2024, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn tăng trở lại. Bộ Tài chính cho rằng, cần phải có giải pháp để góp phần ổn định giá xăng dầu, ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn trong năm 2024. Tại tờ trình, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong năm 2024. (Xem thêm)

- Quốc hội “chốt” mục tiêu tăng trưởng năm 2024 từ 6-6,5%

Chiều 9/11, với 90,49% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đáng chú ý, Quốc hội đã thống nhất đưa ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 đôla Mỹ (USD); tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4-4,5%... (theo Người Lao Động).

- Quốc hội sắp xem xét chính sách thuế giữ chân 'đại bàng' đến Việt Nam đầu tư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Một trong hai nghị quyết của Quốc hội được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 sẽ tạo ra cú hích quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài cũng như giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu. (Xem thêm)

Những tập đoàn nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam rất trông đợi các chính sách ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu (Ảnh: VIR).

- Nhiều công ty quản lý quỹ bị 'tuýt còi'

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt một số công ty quản lý quỹ, do vi phạm các quy định trong hoạt động, như quy định về hạn chế đối với nhân viên, cơ cấu tổ chức, bố trí nhân viên kiêm nhiệm trong trường hợp không được phép. Cụ thể, CTCP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam bị phạt 125 triệu đồng. CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương cũng mới bị xử phạt 65 triệu đồng. Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI bị phạt 165 triệu đồng (theo Tiền Phong).

- Ngân hàng không được cho vay để mua chứng chỉ tiền gửi

Ngân hàng Nhà nước mới đây vừa giải thích thêm một số quy định tại Thông tư 06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2026 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt ngân hàng) đối với khách hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng không được cho vay để gửi tiền, trong đó có bao gồm mục đích mua chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu… (theo Thanh Niên).

- Xuất khẩu gần 11 tỷ USD, doanh nghiệp gỗ tăng ca, tuyển lao động

Nhiều công ty gỗ bắt đầu tổ chức cho công nhân tăng ca trở lại, hoặc tuyển thêm lao động, tăng lượng gỗ nhập khẩu về từ 5-10%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp đang chuẩn bị nguyên liệu cho những đơn hàng cuối năm. (Xem thêm)

- Nghệ An bứt tốc, vươn lên top đầu thu hút vốn nước ngoài

Từ chỗ liên tục đứng thứ 20 trở lên trong thu hút đầu tư nước ngoài, 2 năm gần đây, Nghệ An đã vươn lên top đầu với dấu mốc vượt 1 tỷ USD. 10 tháng năm 2023, Nghệ An đứng thứ tư về thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới với 1,01 tỷ USD, chỉ đứng sau Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng. Nếu tính cả số vốn đăng ký bổ sung là 256,7 triệu USD thì tổng vốn FDI 10 tháng của Nghệ An là trên 1,27 tỷ USD, xếp thứ 9 cả nước. (Xem thêm)

- 'Siêu cá mập' gom hàng chục triệu cổ phiếu Việt Nam

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã chi ra hàng trăm tỷ đồng để mua mạnh các cổ phiếu của Sacombank, Vinaconex, FPT Retail trong thời gian bị điều chỉnh vừa qua. Trong phiên 6/11, Dragon Capital đã mua tổng cộng 4 triệu cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Quỹ "cá mập" này liên tục gom hơn 21,4 triệu cổ phần của ngân hàng tư nhân này trong gần một tháng vừa qua. (Xem thêm)

- Cho vay tiền, 3 ông lớn ngân hàng Big4 thu lãi cả trăm ngàn tỷ đồng

27 ngân hàng niêm yết đã cho vay ra tổng cộng 9 triệu tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Từ số tiền cho vay ra nói trên, các ngân hàng đã thu về tổng cộng 650.842 tỷ đồng từ lãi cho vay khách hàng. 3 ngân hàng dẫn đầu về cho vay lần lượt là BIDV, VietinBank và Vietcombank đồng thời thu lãi cả trăm ngàn tỷ đồng. (Xem thêm)

- Nhận lương cao gấp đôi, lãnh đạo Công viên nước Đầm Sen vẫn từ chức

Gắn bó hơn 10 năm, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Công viên nước Đầm Sen bất ngờ có đơn xin từ nhiệm với lý do chuyển đơn vị công tác. Ông Nguyễn Quốc Anh nhận thu nhập hơn 762 triệu đồng trong 9 tháng đầu năm. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới có dấu hiệu đi lên sau khi trượt dốc không phanh vào 2 phiên trước. Giá dầu Brent đã về mốc 80 USD/thùng, thấp nhất ba tháng qua.

Thị trường chứng khoán ngày 9/11 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 0,46 điểm, lên 1.113,89 điểm. cổ phiếu bất động sản tiếp tục thăng hoa nhưng sức ép từ nhóm ngân hàng đã khiến VN-Index chỉ nhích nhẹ. thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE vọt lên trên 20.000 tỷ đồng.

Tỷ giá trung tâm ngày 9/11 tăng 17 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay tăng nhẹ. Giá USD thế giới cũng đi lên.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm nhanh do đồng USD mạnh lên. Giá vàng trong nước cũng lao dốc nhưng chiều bán ra vẫn giữ mức trên 70 triệu đồng/lượng.

Lãi suất ngân hàng ngày 9/11 ghi nhận thêm Dong A Bank và PG Bank điều chỉnh. Một số ngân hàng đưa lãi suất huy động kỳ hạn 6-9 tháng về dưới 5%.