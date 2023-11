Tính đến 30/9, tổng lượng tiền gửi của khách hàng tại 27 ngân hàng thương mại cổ phần đạt hơn 9,22 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước gồm BIDV, Vietcombank và VietinBank lần lượt dẫn đầu toàn ngành về lượng tiền gửi của khách hàng. Cụ thể, lượng tiền gửi tại BIDV là 1,567 triệu tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm. Tại Vietcombank là 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 8,5%, và tại VietinBank là 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Trong khi đó, Sacombank là nhà băng huy động được nhiều tiền nhất trong nhóm các ngân hàng tư nhân, đạt 507.000 tỷ đồng. Tiếp theo là MB, ACB, SHB, VPBank, Techcombank, HDBank, LPBank, và VIB. Đó là những ngân hàng có số dư tiền gửi đạt từ 200.000 tỷ đồng trở lên. TPBank là ngân hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng âm về tiêu chí này khi lượng tiền gửi 9 tháng đầu năm đạt hơn 193.000 tỷ đồng, giảm 0,6%.