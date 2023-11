{"article":{"id":"2221367","title":"Bản tin tài chính sáng 1/12/2023: Giá vàng ở mức cao, dầu và USD đi lên","description":"Giá vàng hôm nay 1/12/2023 trên thị trường thế giới vẫn giữ ở mức cao. Giá xăng dầu thế giới có xu hướng đi lên do lo ngại nguồn cung thắt chặt. Giá USD tiếp đà tăng.","contentObject":"<p>Chốt phiên giao dịch 30/11, <a href=\"https://vietnamnet.vn/gia-vang-tag14642850852768478603.html\"><strong>giá vàng</strong></a> miếng 9999 của SJC tại TP.HCM được niêm yết tại mức 72,4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 73,6 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng 4 số 9 của SJC được niêm yết tại Hà Nội ở chiều mua vào ở mức 72,4 triệu đồng mỗi lượng và ở chiều bán ra là 73,62 triệu đồng một lượng.</p>

<p>Còn giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội kết phiên 30/11 ở mức 72,4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra là 73,8 triệu đồng/lượng.</p>

<p>Giá vàng quốc tế giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 21 giờ 26 phút ngày 30/11 giờ Việt Nam ở mức 2.038 USD một ounce. Còn giá vàng kỳ hạn ở mức 2.057,3 USD mỗi ounce.</p>

<p>Giá vàng hôm nay 1/12/2023 trên thị trường quốc tế vẫn giữ ở mức cao, trên 2.000 USD mỗi ounce sau khi Mỹ công bố lạm phát trong tháng 10 giảm nhẹ so với tháng 9.</p>

<p>Trên <strong>thị trường chứng khoán</strong>, ở phiên giao dịch 30/11, VN-Index giảm 8,67 điểm, xuống 1.094,13 điểm. HNX-Index giảm 0,88 điểm, xuống 226,15 điểm. UpCOM-Index giảm 0,06 điểm, xuống 84,99 điểm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-usd-1-1357-1434-1566.jpg?width=768&s=fDE32rLeNN-pMPsLTEXKAQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-usd-1-1357-1434-1566.jpg?width=1024&s=Z1xQV6RAQFAYmJP4MDYc4A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-usd-1-1357-1434-1566.jpg?width=0&s=0uqJGcc2VjHM7vVaAJwpow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-usd-1-1357-1434-1566.jpg?width=768&s=fDE32rLeNN-pMPsLTEXKAQ\" alt=\"gia usd 1 1357 1434.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-usd-1-1357-1434-1566.jpg?width=260&s=1oG8ah4f_Nz89zlcoWh-eA\"></picture>

<figcaption>Giá USD quốc tế đi lên (Ảnh: The New Republic)</figcaption>

</figure>

<p>Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 30/11 ở mức 23.891 đồng/USD, giảm 22 đồng so với hôm trước. Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 30/11 đi lên, cuối phiên được niêm yết quanh mức 24.060-24.430 đồng/USD (mua vào - bán ra).</p>

<p><strong>Giá USD</strong> thế giới ngày 30/11 tiếp đà tăng từ hôm trước. Chỉ số DXY - đo lường sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 21 giờ 21 phút ngày 30/11 giờ Việt Nam ở mức 103,33 điểm, tăng 0,55% so với phiên liền trước.</p>

<p><strong>Giá xăng dầu </strong>hôm nay 1/12/2023 trên thị trường quốc tế có xu hướng đi lên do lo ngại nguồn cung thắt chặt.</p>

<p>Giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế trước rủi ro tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu, làm giảm nhu cầu tiêu thụ.</p>

<p>Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay 1/12 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 30/11 của liên bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu được điều hành theo hướng tăng, giảm trái chiều.</p>

<p>Cụ thể, giá xăng E5 tăng 100 đồng mỗi lít, giá bán là 21.790 đồng một lít. Giá xăng RON95 giảm 30 đồng một lít, giá bán là 22.990 đồng mỗi lít.</p>

<p>Giá dầu diesel giảm 90 đồng một lít, giá bán xuống 20.190 đồng mỗi lít. Còn <a href=\"https://vietnamnet.vn/gia-dau-tag3709090409223221170.html\">giá dầu</a> hỏa tăng 170 đồng một lít, lên 21.110 đồng một lít.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701354814903\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2220900\"><a href=\"/ban-tin-tai-chinh-sang-30-11-2023-gia-vang-ha-nhiet-dau-tang-usd-hoi-phuc-2220900.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ban-tin-tai-chinh-sang-30112023-gia-vang-ha-nhiet-dau-tang-usd-hoi-phuc-1464.jpg?width=0&s=4doL23JILFtwJAWA3EUOuQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ban-tin-tai-chinh-sang-30112023-gia-vang-ha-nhiet-dau-tang-usd-hoi-phuc-1464.jpg?width=260&s=wlBCsBgnTIaPgALXZCUlOg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/ban-tin-tai-chinh-sang-30-11-2023-gia-vang-ha-nhiet-dau-tang-usd-hoi-phuc-2220900.html\">Bản tin tài chính sáng 30/11/2023: Giá vàng hạ nhiệt, dầu tăng, USD hồi phục</a><span class=\"summary__content-desc\">Giá vàng hôm nay 30/11/2023 trên thị trường thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn ngay sát đỉnh cao kỷ lục. Giá xăng dầu thế giới đi lên, còn giá xăng dầu trong nước được dự báo tăng, giảm trái chiều. Giá USD quốc tế có xu hướng hồi phục.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/ban-tin-tai-chinh-sang-1-12-2023-gia-vang-o-muc-cao-dau-va-usd-di-len-2221367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ban-tin-tai-chinh-sang-1122023-gia-vang-o-muc-cao-dau-va-usd-di-len-1564.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ban-tin-tai-chinh-sang-1122023-gia-vang-o-muc-cao-dau-va-usd-di-len-1565.jpg","updatedDate":"2023-11-30T22:43:40","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221389","title":"Bị 'hiểu lầm' liên quan Vạn Thịnh Phát, Công ty Mua bán nợ lên tiếng","description":"Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) khẳng định, kể từ tháng 11/2014 đến nay, Công ty DCSC hoạt động độc lập, không có mối quan hệ ràng buộc và không còn là đơn vị thành viên của DATC.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-ty-mua-ban-no-len-tieng-ve-viec-lien-quan-van-thinh-phat-2221389.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bi-hieu-lam-lien-quan-van-thinh-phat-cong-ty-mua-ban-no-len-tieng-140.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:49:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221247","title":"Giá vàng hôm nay 1/12/2023: Lạm phát Mỹ giảm, giá vàng giữ ở mức cao","description":"Giá vàng hôm nay 1/12/2023 trên thị trường quốc tế vẫn giữ ở mức cao, trên 2.000 USD/ounce sau khi Mỹ công bố lạm phát tháng 10 giảm nhẹ so với tháng 9.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-1-12-2023-lam-phat-my-giam-gia-vang-giu-o-muc-cao-2221247.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-vang-hom-nay-1122023-lam-phat-my-giam-gia-vang-giu-o-muc-cao-1537.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221253","title":"Huỷ niêm yết cổ phiếu ‘họ Louis’ ông Đỗ Thành Nhân từng thổi giá","description":"Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với CTCP The Golden Group (TGG), từng liên quan tới ông Đỗ Thành Nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huy-niem-yet-co-phieu-ho-louis-ong-do-thanh-nhan-tung-thoi-gia-2221253.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/huy-niem-yet-co-phieu-ho-louis-ong-do-thanh-nhan-tung-thoi-gia-1522.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221322","title":"Chủ tịch LDG xây 500 biệt thự vừa bị bắt: Tai tiếng bán chui, liên tục bị bán giải chấp","description":"Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng vừa bị bắt liên quan tới vụ xây 500 biệt thự trái phép là một cái tên khá quen thuộc nhưng tai tiếng trên thị trường chứng khoán.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-ldg-xay-500-biet-thu-vua-bi-bat-tai-tieng-ban-chui-lien-tuc-bi-ban-giai-chap-2221322.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chu-tich-bi-bat-vu-500-biet-thu-sai-phep-nhieu-tai-tieng-trong-gioi-chung-khoan-1575.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T23:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220884","title":"Giá vàng hôm nay 30/11/2023: Hết tăng lại giảm, vàng SJC vẫn sát 74 triệu/lượng","description":"Giá vàng hôm nay 30/11 trên thế giới tăng trở lại sát đỉnh cao kỷ lục. Buổi chiều, giá vàng trong nước lại giảm 300.000 đồng/lượng sau khi tăng chừng đó vào 11h trưa, lên sát 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-30-11-2023-vang-sjc-tien-sat-74-trieu-luong-2220884.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/gia-vang-hom-nay-30112023-ngay-sat-dinh-lich-su-cho-ky-luc-cao-moi-1415.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221171","title":"PVcomBank và Petrovietnam hợp tác kết nối thành công dịch vụ Ngân hàng mở","description":"Dịch vụ kết nối giữa hệ thống ERP của Tập đoàn Petrovietnam với hệ thống Ngân hàng mở (Open Banking) của ngân hàng PVcomBank đã đi vào hoạt động.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pvcombank-va-petrovietnam-ket-noi-thanh-cong-dich-vu-ngan-hang-mo-2221171.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/pvcombank-va-petrovietnam-hop-tac-ket-noi-thanh-cong-dich-vu-ngan-hang-mo-857.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221111","title":"Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng giữa các ngân hàng","description":"NHNN đã chủ động điều hòa chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong toàn hệ thống từ tổ chức tín dụng (TCTD) không sử dụng hết sang các TCTD cần được tiếp tục mở rộng tăng trưởng tín dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngan-hang-nha-nuoc-dieu-chinh-chi-tieu-tang-truong-tin-dung-giua-cac-ngan-hang-2221111.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ngan-hang-nha-nuoc-dieu-chinh-chi-tieu-tang-truong-tin-dung-giua-cac-ngan-hang-724.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221079","title":"Mở tài khoản HDBank, săn cơ hội nhận hoàn tiền cùng ưu đãi kép","description":"Từ nay đến 16/12/2023, khi mở mới tài khoản trên app HDBank, khách hàng sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền từ 50 nghìn - 5 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-tai-khoan-hdbank-san-co-hoi-nhan-hoan-tien-5-trieu-va-uu-dai-kep-2221079.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mo-tai-khoan-hdbank-san-co-hoi-nhan-hoan-tien-cung-uu-dai-kep-629.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221011","title":"Lãi suất ngân hàng 30/11/2023: 'Ông lớn' trả lãi thấp nhất vẫn tiếp tục giảm","description":"Lãi suất ngân hàng hôm nay 30/11/2023 chứng kiến tiếp loạt “ông lớn” ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Lãi suất huy động có kỳ hạn thấp nhất thị trường hiện chỉ còn 2,4%/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-30-11-2023-ong-lon-tra-lai-thap-nhat-van-tiep-tuc-giam-2221011.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/lai-suat-ngan-hang-30112023-ong-lon-tra-lai-thap-nhat-van-tiep-tuc-giam-473.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220720","title":"Không chỉ SCB, nhiều ngân hàng yếu kém, sai phạm từng nhận 'mưa giải thưởng'","description":"Không chỉ SCB, một số ngân hàng yếu kém khác cũng từng “khoe” rất nhiều giải thưởng trước khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-chi-scb-nhieu-ngan-hang-yeu-kem-sai-pham-tung-nhan-mua-giai-thuong-2220720.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khong-chi-scb-nhieu-ngan-hang-yeu-kem-sai-pham-tung-nhan-mua-giai-thuong-342.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:13:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220831","title":"Hệ sinh thái mở BIDV Open API - Định hình dịch vụ tài chính tương lai","description":"Ngày 29/11 ngân hàng BIDV ra mắt một hệ sinh thái mở, giúp tích hợp các dịch vụ ngân hàng vào các ứng dụng, phần mềm, nền tảng số của khách hàng, qua đó cung cấp những giải pháp tài chính ưu việt và trải nghiệm dịch vụ liền mạch trên không gian số.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-sinh-thai-mo-bidv-open-api-dinh-hinh-dich-vu-tai-chinh-tuong-lai-2220831.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/he-sinh-thai-mo-bidv-open-api-dinh-hinh-dich-vu-tai-chinh-tuong-lai-1279.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220936","title":"Vừa hủy danh sách cũ, Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện nhà đầu tư mới","description":"Sau khi hủy danh sách cũ, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ công bố lại danh sách nhà đầu mới muốn mua 130 triệu cổ phiếu. Theo đó, Tập đoàn ThaiGroup thế chỗ Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vua-huy-danh-sach-cu-hoang-anh-gia-lai-xuat-hien-nha-dau-tu-moi-2220936.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vua-huy-danh-sach-cu-hoang-anh-gia-lai-xuat-hien-nha-dau-tu-moi-231.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218970","title":"Giả mạo con dấu và chữ ký lãnh đạo ngân hàng để lừa đảo","description":"Các ngân hàng liên tục cập nhật và đưa ra những khuyến cáo cho khách hàng về những hình thức lừa đảo mới, trong đó có trường hợp giả mạo cả con dấu và chữ ký lãnh đạo.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-mao-con-dau-va-chu-ky-lanh-dao-ngan-hang-de-lua-dao-2218970.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/gia-mao-con-dau-va-chu-ky-lanh-dao-ngan-hang-de-lua-dao-864.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220900","title":"Bản tin tài chính sáng 30/11/2023: Giá vàng hạ nhiệt, dầu tăng, USD hồi phục","description":"Giá vàng hôm nay 30/11/2023 trên thị trường thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn ngay sát đỉnh cao kỷ lục. Giá xăng dầu thế giới đi lên, còn giá xăng dầu trong nước được dự báo tăng, giảm trái chiều. Giá USD quốc tế có xu hướng hồi phục.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-30-11-2023-gia-vang-ha-nhiet-dau-tang-usd-hoi-phuc-2220900.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ban-tin-tai-chinh-sang-30112023-gia-vang-ha-nhiet-dau-tang-usd-hoi-phuc-1464.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220667","title":"Ngân hàng hút thêm 33 tỷ USD, ông lớn bất động sản xoay trả nợ từng đồng","description":"Nhiều ông lớn bất động sản vẫn khó khăn phải chậm, hoãn trả nợ thậm chí có đồng tiền nào bị cấn trừ hết. Trong khi các nhà băng dư dả tiền mặt bởi người dân và tổ chức vẫn ồ ạt đổ tiền vào hệ thống ngân hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngan-hang-hut-them-33-ty-usd-ong-lon-bat-dong-san-xoay-tra-no-tung-dong-2220667.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ngan-hang-hut-them-33-ty-usd-ong-lon-bat-dong-san-xoay-tra-no-tung-dong-1502.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220779","title":"Lý do dự báo giá vàng trong nước có thể tăng lên 77 triệu đồng/lượng","description":"Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nếu giá vàng thế giới lên mức 2.100 USD/ounce thì giá vàng trong nước có thể tăng lên mức 76-77 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-du-bao-gia-vang-trong-nuoc-co-the-tang-len-77-trieu-dong-luong-2220779.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ly-do-khien-chuyen-gia-du-bao-vang-trong-nuoc-co-the-len-77-trieu-dongluong-1452.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220785","title":"Doanh nghiệp của ông Hồ Xuân Năng trả cổ tức 'khủng'","description":"Mặc dù lãi ròng 9 tháng đầu năm giảm 35%, công ty của ông Hồ Xuân Năng vẫn chi cổ tức “khủng” lên tới 40% năm 2023, tương đương 640 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cua-ong-ho-xuan-nang-tra-co-tuc-khung-2220785.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doanh-nghiep-cua-ong-ho-xuan-nang-tra-co-tuc-khung-1456.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220898","title":"Doanh nghiệp của Bầu Đức có 200 tỷ đồng trả nợ gốc trái phiếu","description":"Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) thu nợ 200 tỷ đồng từ HAGL Agrico của tỷ phú Trần Bá Dương và trả một phần nợ gốc lô trái phiếu Ngân hàng BIDV.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cua-bau-duc-co-200-ty-dong-tra-no-goc-trai-phieu-2220898.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doanh-nghiep-cua-bau-duc-co-200-ty-dong-tra-no-goc-trai-phieu-1461.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T21:49:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220809","title":"Giá vàng miếng giảm nhanh sau khi lên đỉnh lịch sử, tuột mốc 74 triệu/lượng","description":"Giá vàng miếng trong nước hôm nay biến động dữ dội khi bất ngờ tăng cả triệu đồng/lượng, lập đỉnh mới 74,6 triệu đồng/lượng (bán ra) nhưng sau đó quay đầu giảm mạnh, tuột mốc 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-mieng-giam-nhanh-sau-khi-len-dinh-lich-su-tuot-moc-74-trieu-luong-2220809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/gia-vang-mieng-giam-nhanh-sau-khi-len-dinh-lich-su-tuot-moc-74-trieuluong-1185.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220781","title":"BIG Awards for Business 2023: Viettel Money nhận giải ‘Sản phẩm của năm’","description":"Với hơn 300 tính năng và tiện ích được cá nhân hóa tới từng khách hàng, Viettel Money đã đáp ứng nhu cầu về tài chính số của người dân, xuất sắc giành giải “Sản phẩm của năm” tại BIG Awards for Business 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/big-awards-for-business-2023-viettel-money-nhan-giai-san-pham-cua-nam-2220781.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/big-awards-for-business-2023-viettel-money-nhan-giai-san-pham-cua-nam-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220451","title":"Giá vàng hôm nay 29/11/2023 quay đầu giảm, vẫn trên 74 triệu đồng/lượng","description":"Giá vàng hôm nay 29/11/2023 trên thế giới tăng thẳng đứng, kéo giá vàng trong nước tăng dữ dội 700.000 đồng/lượng (mua vào), 900.000 đồng/lượng (bán ra). Đến chiều, vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều nhưng vẫn trên 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-29-11-2023-quay-dau-giam-vang-sjc-van-tren-74-trieu-dong-2220451.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/gia-vang-hom-nay-29112023-tang-khong-ngung-sap-lap-ky-luc-moi-1374.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220594","title":"Giá vàng vọt lên đỉnh lịch sử, mức 90 triệu đồng/lượng không còn xa?","description":"Giá vàng trong nước tăng dữ dội và liên tục lập đỉnh mới. Vàng thế giới cũng không ngừng tăng giá và kỷ lục cao mới đã rất gần. Nhiều người nhận tín hiệu rõ ràng hơn từ Mỹ, trong khi đồng USD lao dốc nhanh chóng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-vot-len-dinh-lich-su-muc-90-trieu-dong-luong-khong-con-xa-2220594.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/gia-vang-vot-len-dinh-lich-su-muc-90-trieu-dongluong-khong-con-xa-642.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220599","title":"PVcomBank - Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam","description":"Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được vinh danh trong Top 20 “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pvcombank-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-kinh-doanh-viet-nam-2220599.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/pvcombank-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-kinh-doanh-viet-nam-534.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220536","title":"Lãi suất ngân hàng 29/11/2023: Hai ông lớn Big4 giảm lãi suất huy động","description":"Lãi suất ngân hàng ngày 29/11 ghi nhận có nhà băng giảm lần thứ 3 trong tháng. Trong khi đó, hai ông lớn nhóm Big4 lần đầu tiên giảm lãi suất trong tháng 11 này.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-29-11-2023-hai-ong-lon-big4-giam-lai-suat-huy-dong-2220536.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/lai-suat-ngan-hang-29112023-hai-ong-lon-big4-giam-lai-suat-huy-dong-355.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220472","title":"Bản tin tài chính sáng 29/11/2023: Giá vàng tăng mạnh, dầu đi lên, USD suy yếu","description":"Giá vàng hôm nay 29/11/2023 trên thị trường thế giới tăng mạnh, giá vàng trong nước tăng không ngừng. Giá xăng dầu thế giới cũng đi lên. Trong khi đó, giá USD quốc tế tiếp tục suy yếu.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-29-11-2023-gia-vang-tang-manh-dau-di-len-usd-suy-yeu-2220472.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ban-tin-tai-chinh-sang-29112023-gia-vang-tang-manh-dau-di-len-usd-suy-yeu-1481.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa