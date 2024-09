Thủ tướng: Miễn, giảm thuế và lãi vay cho người dân, doanh nghiệp bị bão lũ

Ngày 27/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện ngay theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ tài chính, miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước...; tiếp tục nghiên cứu để có chính sách miễn giảm phí, lệ phí cho các đối tượng bị thiệt hại. Một nhiệm vụ nữa là Bộ Tài chính kịp thời có các biện pháp cần thiết kiểm soát giá vật tư đầu vào và hàng nông sản, không để xảy ra tăng giá đột biến, nhất là với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá, chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Cách chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình Nguyễn Viết Hiển

Tối 27/9, UBND tỉnh Thái Bình thông tin về kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở GD-ĐT với cương vị giám đốc sở, phó giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2024-2025 tại tỉnh. Theo đó, kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT; kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT phải thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm tại Hội nghị kiểm điểm đối với công chức lãnh đạo quản lý của Sở GD-ĐT. Đối với những tập thể, cá nhân thuộc, trực thuộc Sở GD-ĐT có hành vi vi phạm được nêu tại các kết luận thanh tra, UBND tỉnh chỉ đạo sở xem xét, xử lý theo trình tự, thủ tục, theo phân cấp và thẩm quyền.

Hai giám đốc sở ở Lâm Đồng nghỉ hưu trước tuổi

Quyết định về công tác cán bộ vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái ký, ban hành hôm 26/9. Theo đó, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được cho thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu trước tuổi, tính từ ngày 1/10. Trước đó, tại kỳ họp 45 (diễn ra trong các ngày 7 và 8/8), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Quang Trung và Huỳnh Ngọc Hải - 2 trong số 8 cán bộ của tỉnh Lâm Đồng bị đề nghị thi hành kỷ luật.

Hà Nội: Dự kiến thu hồi 4.200m2 bán đảo hồ Hoàng Cầu làm quảng trường

Ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, từ tháng 7, khu vực hồ Hoàng Cầu được quây rào để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị hồ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án, đơn vị thi công đã lấp tạm khoảng 6.500m2 hồ Hoàng Cầu để làm bãi tập kết vật liệu. Các đơn vị liên quan đến dự án cho rằng, đây là phương án tối ưu, hiệu quả nhất giúp đẩy nhanh tiến độ. Cũng theo ông Tuấn, Sở Xây dựng Hà Nội đã đồng ý phương án cho lấp tạm 10% diện tích hồ Hoàng Cầu để thi công và 6.500m2 mặt nước hồ đã được lấp tạm là chưa vượt quá 10%. Ông Tuấn cho biết, quận Đống Đa sẽ báo cáo thành phố và dự kiến thu hồi khoảng 3/4 diện tích (khoảng 4.200m2) bán đảo để làm khu vực công cộng. Sau đó quận Đống Đa sẽ cải tạo đồng bộ cảnh quan khu vực thu hồi. “Chúng tôi dự kiến xây dựng một biểu tượng tại khu vực trung tâm bán đảo hồ Đống Đa. Phối cảnh khu vực bán đảo thiết kế chủ yếu là cây xanh và quảng trường", ông Tuấn nói.

Metro số 1 TPHCM còn nhiều tồn tại, chưa đủ điều kiện nghiệm thu

Cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng vừa có công văn gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR - chủ đầu tư) về kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị, rà soát hồ sơ hoàn thành công trình tại dự án metro số 1 (metro Bến Thành - Suối Tiên). Hội đồng cho rằng, để đưa đoạn tuyến trên cao của dự án vào khai thác đáp ứng tiến độ vào cuối năm 2024, chủ đầu tư cần phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện các tồn tại về hồ sơ hoàn thành công trình tại gói thầu CP2 (xây dựng đoạn đi trên cao và depot dài 17,1 km từ ga Ba Son đến Depot Long Bình). Hội đồng cũng yêu cầu phía tư vấn đánh giá an toàn hệ thống bố trí đầy đủ nhân sự để đẩy nhanh công tác đánh giá an toàn. Các đơn vị liên quan cần kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho đơn vị tư vấn đánh giá an toàn hệ thống và giải quyết, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc này...

Lâm Đồng rà soát các biệt thự công cho thuê không đúng mục đích

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các sở ngành, các huyện cùng TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc tổ chức rà soát, kiểm tra các trường hợp thuê biệt thự trên địa bàn tỉnh. Động thái trên được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác định, việc quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc quỹ biệt thự có tình trạng không đúng mục đích thuê và ghi nhận có tình trạng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị khác tổ chức kiểm tra, rà soát quy trình, thủ tục và những vấn đề khác có liên quan trong việc cho thuê nhà, thuê đất thuộc quỹ biệt thự. Các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương rà soát và tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; kiểm tra, rà soát và tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.

Nam sinh bị đánh giữa lớp phải nhập viện, 8 bạn liên quan

Nam sinh lớp 8 bị nhóm bạn học dùng mũ bảo hiểm, chổi... đánh hội đồng dã man ngay giữa lớp học. Học sinh này còn bị bạn dùng 2 chân đạp nhiều lần lên đầu. Sáng 27/9, ông Võ Hữu Trân, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long), xác nhận vụ nam sinh lớp 8 của trường bị bạn đánh hội đồng. Ông Trân cho biết đã báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng; đồng thời nhờ công an vào cuộc xác minh, xử lý. Nam sinh bị đánh bị chấn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị, hiện đã xuất viện về nhà. Nhà trường đã đến thăm hỏi động viên nam sinh này. Đồng thời, nhà trường cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý những em có liên quan.

Thu hồi tiếp 5 tên định danh được dùng phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác

Cục An toàn thông tin cho biết, thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác, Bộ TT&TT mới đây đã thu hồi thêm 5 tên định danh của 2 đơn vị là Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông ITG và Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại ITY. Cụ thể, Công ty ITG bị thu hồi 1 tên định danh là “FINANCE”; còn Công ty ITY bị thu hồi 4 tên định danh gồm “HUYENTHUONG”, “TUAN TRUONG”, “DANGNGOCVY” và “NGUYENKHANH”. Sở dĩ ITG và ITY bị thu hồi 5 tên định danh là vì đã sử dụng những tên định danh kể trên để gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo vào các số thuê bao nằm trong Danh sách không quảng cáo; gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo khi chưa có sự đồng ý trước của người nhận.

Hungary nói chính sách trừng phạt Nga của EU thất bại

Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhấn mạnh, các biện pháp hạn chế và cấm vận của EU đối với Moscow đã không giúp đạt mục tiêu mong muốn là tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, mà còn gây ra nhiều thiệt hại hơn cho nền kinh tế của các nước châu Âu so với Nga. Hãng thông tấn Tass dẫn lời ngoại trưởng Hungary nói: "Rõ ràng là chúng ta đã phải chịu đựng tình trạng lạm phát tăng vọt và giá năng lượng leo thang nhanh chóng. Cả hai đều là hậu quả của cơ chế trừng phạt”. Ông Szijjarto cũng cáo buộc các cường quốc và công ty lớn của phương Tây đang lách luật trừng phạt chống Nga. "Vì vậy, chính sách áp trừng phạt là đạo đức giả, vô nghĩa và đã thất bại. Đây là ý kiến ​​ngắn gọn của tôi về việc này", nhà ngoại giao hàng đầu của Budapest kết luận.

Israel và Mỹ bàn về ngừng bắn ở Lebanon

Tờ The Guardian đưa tin, các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel hôm 26/9 đã có cuộc gặp tại thành phố New York, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Tel Aviv và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. “Phái đoàn của chúng tôi hôm 26/9 đã thảo luận về sáng kiến (ngừng bắn) của Mỹ, và cách thức chúng tôi có thể thúc đẩy cho mục tiêu chung là đưa người dân dọc biên giới phía bắc Israel trở về nhà an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục những cuộc thảo luận này trong những ngày tới”, thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Israel viết. Theo The Guardian, thông cáo trên của chính quyền Tel Aviv được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu gần đây tuyên bố nước này sẽ không ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhóm Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon bất chấp đề xuất của Mỹ, Pháp và nhiều nước khác về một lệnh ngừng bắn lập tức trong vòng 21 ngày.

Bão lớn đổ bộ Mỹ, hàng triệu người sống trong cảnh mất điện

Nhật báo Atlanta Journal-Constitution cho biết, giới chức Mỹ hôm 27/9 đã ghi nhận bão Helene khiến 6 người ở bang Georgia, 2 người ở bang Bắc Carolina và 2 người ở bang Florida thiệt mạng. Ngoài ra, sức gió lên tới 225 km/h khi đổ bộ vào nước Mỹ của bão Helene cũng phá hủy một số cơ sở hạ tầng điện, khiến hơn 4,2 triệu người sống ở một loạt các bang như Nam Carolina, Florida, Georgia, Bắc Carolina và Tennessee sống trong cảnh mất điện giữa lúc thiên tai hoành hành. Ảnh hưởng của bão Helene đã buộc Thống đốc Florida Ron Desantis công bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại phần lớn các hạt trong bang này, cũng như điều động lực lượng vệ binh quốc gia tại đây tham gia công tác cứu hộ và đối phó thiên tai.

Hàn Quốc chi hơn 75 triệu USD đền bù cho nông dân sau lệnh cấm thịt chó

Theo Times of India, trong ngày 26/9, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đền bù cho các nông dân nuôi chó lấy thịt, đồng thời tìm kiếm nơi ở mới cho gần 500.000 con chó ở các trang trại của nước này. "Chính phủ sẽ chi 100 tỷ Won (khoảng 75,2 triệu USD) để hỗ trợ những người nuôi chó lấy thịt và các nhà hàng để khuyến khích họ đóng cửa các cơ sở này", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Park Beom-su cho biết. Cũng theo ông Park, mỗi nông dân sẽ được nhận từ 225.000 Won tới 600.000 Won (từ 4,1 đến 11,2 triệu VND) cho mỗi con chó mà họ nộp lại. Cơ quan chức năng sau đó sẽ tìm người nhận nuôi hoặc sắp xếp chỗ ở mới cho chúng.