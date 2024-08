Báu Ngọc Hoàng Kim - Hành trình di sản dưới trăng

Trăng rằm tháng tám là biểu tượng của sự tròn đầy sum vầy, niềm vui và hạnh phúc đoàn tụ. Trước thềm Trung thu năm nay, Caravelle Saigon giới thiệu phiên bản bánh trung thu giới hạn chứa đựng những câu chuyện lịch sử với hành trình 65 năm phát triển đầy rực rỡ ngay giữa lòng Sài thành.

Ẩn mình trong vẻ đẹp đầy huyền bí là những hương vị bánh đại diện cho tinh hoa ẩm thực đặc trưng của Caravelle Saigon, chứa đựng sự giao thoa giữa ẩm thực truyền thống với tinh hoa hiện đại.

Thông qua phiên bản giới hạn này, Caravelle Saigon gửi gắm lời chúc không chỉ cho mùa Tết đoàn viên mà cả năm đều hạnh phúc, hanh thông và tràn đầy viên mãn.

Hộp bánh trung thu Báu Ngọc Hoàng Kim là một món quà sang trọng và tinh tế chứa đựng những tâm tình và lời chúc ý nghĩa, cho mùa Tết đoàn viên thêm đong đầy yêu thương.

Với thiết kế tinh xảo được lấy cảm hứng từ hộp rương báu, kết hợp với màu vàng rực rỡ của ánh trăng, điểm xuyết trên các hoa văn chạm nổi làm toát lên vẻ đẹp đẳng cấp là biểu tượng của sự thịnh vượng và sung túc viên mãn. Màu vàng của ánh trăng tương phản trên nền màu ngọc bích đậm, tượng trưng cho sự hài hòa, cân bằng và may mắn.

Không chỉ tạo nên sự hấp dẫn về mặt thị giác thông qua màu sắc và họa tiết được khắc họa tỉ mỉ, Báu Ngọc Hoàng Kim cũng tái hiện sinh động di sản ẩm thực phong phú và danh tiếng lịch sử của Caravelle trong ảnh tranh sử sách về Sài Gòn.

Một mùa Tết đoàn viên trọn vẹn không thể thiếu đi những chiếc bánh nướng được yêu thích của nhiều thế hệ. Cùng Caravelle Saigon khám phá những hương vị tuyển chọn năm nay, từ hương vị truyền thống của vị Đậu xanh lá dứa thanh tao, và vị ngọt bùi của Khoai môn, đến những biến tấu mới mẻ như: Sò điệp xốt X.O và Hạt sen xốt bào ngư cao cấp. Bốn hương vị bánh thượng hạng tượng trưng cho “Như ý - Cát tường”, cầu mong mọi điều thuận lợi, vạn sự tốt lành.

Phiên bản bánh trung thu 2024 sẽ được bán tại sảnh và các nhà hàng của khách sạn với giá chỉ 1.390.000 VNĐ (giá đã bao gồm phí dịch vụ và thuế GTGT). Để đặt bánh, khách hàng có thể liên hệ hotline 028 3823 4999.

Bộ sưu tập bánh trung thu Dạ Nguyệt Viên

Trăng tròn sum họp, kể chuyện phương Đông cùng The Reverie Saigon với bộ sưu tập bánh trung thu Dạ Nguyệt Viên, được thiết kế dành riêng cho mùa Trung thu năm nay. Bộ sưu tập gồm 3 hộp bánh khác nhau với 8 vị bánh mang âm hưởng vừa truyền thống vừa hiện đại, cùng 5 lời chúc ý nghĩa mà The Reverie Saigon muốn gửi đến mọi gia đình.

Bộ sưu tập bánh trung thu The Reverie Saigon có thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa Việt kết hợp với nghệ thuật khảm thủ công Ý. Hộp 4 bánh và hộp 6 bánh được thiết kế như ô cửa sổ truyền thống phương Đông tượng trưng cho sức khỏe, thịnh vượng, an yên và hạnh phúc. Tất cả tổng hòa lại tạo nên sự trọn vẹn, bao quanh lấy khung cửa hình tròn ở chính giữa - tượng trưng cho sự đủ đầy và trường tồn. Đây cũng chính là 5 lời chúc The Reverie Saigon muốn gửi đến khách hàng và gia đình trong dịp lễ đoàn viên năm nay.

Bên cạnh đó, thiết kế hộp 8 bánh được tiếp cận một cách đặc biệt hơn khi dùng chính hình ảnh tường hoa mosaic đặc trưng tại The Reverie Saigon. Những đóa hoa rực rỡ, khoác lên mình lớp áo dạ nguyệt lấp lánh và kiêu sa. Đây cũng là phiên bản đặc biệt nhất của khách sạn mùa trăng rằm năm nay. Theo phong tục ăn bánh thưởng trà của người Việt, hộp bánh với đầy đủ 8 hương vị mang âm hưởng đương đại, đi kèm cùng một gói trà thượng hạng phù hợp cho buổi đại đoàn viên.

“Bên cạnh thiết kế hộp độc đáo, chúng tôi cũng rất chú trọng đến hương vị bánh, đặc biệt tâm huyết với sự kết hợp và khéo léo đưa những nguyên liệu mang âm hưởng đương đại vào món bánh truyền thống của người Việt. Nền nhân vẫn là các nguyên liệu như đậu xanh, hạt sen, mè đen… nhưng đội ngũ nghệ nhân cũng đã có những sáng tạo cho nhiều nền nhân bánh khác nhau, như bánh xốt tôm anh đào, hồng trà táo đỏ lava, đậu xanh kim sa lava, tiramisu phô mai, thanh long phô mai…”, ông Marcelo Geraldini - Bếp trưởng điều hành của The Reverie Saigon chia sẻ.

Bộ sưu tập bánh trung thu của khách sạn The Reverie Saigon bao gồm 3 phiên bản:

Hộp Thanh Nguyệt Ảnh 4 vị bánh, mỗi bánh nặng 200 gram, giá 1.888.000 đồng/hộp. Gồm các vị: thập cẩm xốt tôm anh đào, thập cẩm gà quay, đậu xanh kim sa lava, và thanh long phô mai.

Hộp Thanh Nguyệt Ảnh 6 vị bánh, mỗi bánh nặng 100 gram, giá 1.388.000 đồng/hộp. Gồm các vị: thập cẩm xốt tôm anh đào, thập cẩm gà quay, tiramisu phô mai, đậu xanh kim sa lava, thanh long phô mai, và mè đen.

Hộp Hoa Kiến Nguyệt 8 vị bánh và 1 hộp trà, mỗi bánh nặng 100 gram, giá 2.488.000 đồng/hộp. Gồm các vị: thập cẩm xốt tôm anh đào, thập cẩm gà quay, tiramisu phô mai, đậu xanh kim sa lava, thanh long phô mai, mè đen, hồng trà táo đỏ và hạt sen.

Khách hàng có thể đặt bánh trực tiếp tại The Reverie Saigon Boutique (Lầu 2 - Toà nhà Times Square) hoặc liên hệ đặt bánh qua số điện thoại: +84 (0)28 3823 6688 hay email về địa chỉ: mooncake@thereveriesaigon.com.

Khánh Hà