Báo Hàn Quốc: U23 Việt Nam rất đáng ngại, thầy trò ông Hwang cẩn thận

Sau chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia ở trận ra quân tại bảng C VCK U23 châu Á, U23 Hàn Quốc nhắm thêm 3 điểm ở cuộc gặp U23 Việt Nam để sớm lấy suất vé tứ kết.

Báo Hàn Quốc đánh giá U23 Việt Nam hoàn toàn vượt trội Thái Lan ở trận ra quân nên U23 Việt Nam phải hết sức cẩn thận

Tuy nhiên, truyền thông xứ Kim chi cảnh báo, thầy trò ông Hwang Sun Hong sẽ có trận đấu không dễ dàng trước U23 Việt Nam, hiện do HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt.

“Đối thủ thứ 2 của U23 Hàn Quốc tại giải đấu là U23 Việt Nam không đơn giản chút nào.

Bóng đá Việt Nam phát triển vững chắc dưới thời HLV Park Hang Seo và khẳng định là vị thế hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Vừa rồi, U23 Việt Nam đã vô địch SEA Games 31, tinh thần càng lên cao”, News1 đánh giá.

U23 Hàn Quốc được cảnh báo, Việt Nam khác Malaysia, để giành chiến thắng không dễ

Tờ này nhận xét thêm: “Bắt đầu từ giải đấu U23 châu Á, đội U23 Việt Nam do HLV Gong Oh Kyun nắm. Bắt đầu với một nhà cầm quân mới, các cầu thủ của họ càng có lý do để phấn đấu, thể hiện hơn nữa để chứng tỏ khả năng của mình.

U23 Việt Nam cũng cho thấy rõ sức mạnh ở trận ra quân gặp U23 Thái Lan. Dù để vuột chiến thắng ở phút bù giờ (hòa 2-2) nhưng họ đã chiếm thế thượng phong trước người Thái. Do vậy, U23 Hàn Quốc không có lý do nào khác ngoài việc phải hết sức dè chừng U23 Việt Nam”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á, diễn ra vào lúc 20h tối 5/6.

Video U23 Việt Nam 2-2 U23 Thái Lan:

L.H