U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Chờ HLV Gong Oh Kyun trổ tài

U23 Hàn Quốc thận trọng

Đương kim vô địch U23 Hàn Quốc sớm khẳng định sức mạnh vượt trội ở bảng C với trận thắng đậm 4-1 trước Malaysia ở ngày ra quân. Thậm chí trận này nếu đội bóng của Hwang Sun Hong may mắn hơn, họ có thể ghi thêm nhiều bàn thắng.

Nhưng 4-1 là tỷ số phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội, giữa một đội bóng của khu vực Đông Nam Á với đội hàng đầu châu lục.

Trước trận gặp U23 Việt Nam, HLV Hwang Sun Hong cho biết ông chưa nghiên cứu về đối thủ mà chỉ tập trung cho đội bóng của mình. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cảnh báo học trò rằng: Trong bóng đá, mọi thứ có thể xảy ra.

U23 Hàn Quốc khẳng định sức mạnh ở trận ra quân

Rõ ràng là U23 Hàn Quốc không chủ quan, bởi họ hiểu quá rõ về sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong khoảng 4 năm trở lại đây dưới thời HLV Park Hang Seo. Dĩ nhiên trong những lần đối đầu gần nhất, Hàn Quốc luôn là đội giành chiến thắng, nhưng sự thận trọng của HLV Hwang Sun Hong là không thừa.

Có một điều rất đặc biệt, HLV Hwang Sun Hong - cựu danh thủ Hàn Quốc, từng là học trò của HLV Park Hang Seo, và rất nhiều cầu thủ hiện tại của U23 Hàn Quốc từng là học trò của HLV Gong Oh Kyun tại U20 Hàn Quốc, có thể kể đến những cái tên như tiền vệ Lee Kang In, tiền đạo Oh Se Hun, thủ môn Park Ji Min hay hậu vệ Kim Ju Sung...

Trong thành phần của U23 Hàn Quốc, có 4 người đang chơi bóng ở nước ngoài, đáng chú ý là cầu thủ đang chơi ở Tây Ban Nha, Lee Kang In thể hiện rõ vai trò của một nhạc trưởng trên sân.

U23 Việt Nam phải nhanh chóng hồi phục thể lực

Trong 4 bàn thắng của U23 Hàn Quốc vào lưới U23 Malaysia, các hậu vệ và tiền vệ lại là những người lập công. Đây là điều mà U23 Việt Nam phải cảnh giác, có sự bọc lót tốt.

U23 Hàn Quốc thực sự là một thử thách cực lớn với U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Gong Oh Kyun sẽ phải làm thế nào để đối phó với đối thủ rất mạnh là điều mà nhiều người hâm mộ quan tâm trước trận đấu.

Chờ dấu ấn HLV Gong Oh Kyun

Trong cuộc đối đầu với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, HLV Gong Oh Kyun nhận tin vui từ sự trở lại của Thanh Bình, bên cạnh đó Lý Công Hoàng Anh cũng hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Cả hai cầu thủ này đều có vai trò cực quan trọng, trong hệ thống phòng ngự và triển khai lối chơi ở U23 Việt Nam.

Việc thủ môn Văn Toản và có thể là tiền đạo Danh Trung vắng mặt không quá lo lắng, bởi Quan Văn Chuẩn sau khi vào sân đã chơi rất tốt ở trận ra quân, trong khi Văn Tùng sẵn sàng đá chính và chơi cao nhất trên hàng tiền đạo U23 Việt Nam.

HLV Gong Oh Kyun ghi dấu ấn trong trận ra quân

Đây là trận đấu mà HLV Gong Oh Kyun phải thể hiện được năng lực cầm quân hơn nữa, bởi đối thủ là một U23 Hàn Quốc mạnh hơn nhiều so với Thái Lan.

Nhiều khả năng ông Gong trả Nhâm Mạnh Dũng về vị trí quen thuộc khi có sự trở lại của Thanh Bình. Ở hàng tiền vệ, Hoàng Anh đá cặp cùng với Văn Khang, Văn Trường, còn hai cánh vẫn là Tuấn Tài và Văn Đô.

Ở trận gặp Thái Lan, HLV Gong Oh Kyun bên cạnh sự thay đổi cách tiếp cận trận đấu, còn thay đổi vị trí thi đấu của khá nhiều cầu thủ so với vị trí quen thuộc ông Park vẫn sử dụng họ trước đó.

Sơ đồ tấn công 4-3-3 của HLV Gong có sự biến đổi rất linh hoạt. Khi không có bóng, sơ đồ này lập tức chuyển về 4-1-4-1. U23 Việt Nam chơi với sơ đồ 2 trung vệ thay vì sơ đồ 3 trung vệ như thời ông Park.

U23 Việt Nam quyết tạo nên bất ngờ

Dĩ nhiên, khi đấu Hàn Quốc, U23 Việt Nam khó có thể chơi pressing tầm cao và tấn công dồn dập gây sức ép. U23 Việt Nam buộc phải chơi với đội hình thấp hơn, nhưng sẽ không theo kiểu tử thủ, mà sẵn sàng có những tình huống khiến đối thủ phải giật mình.

U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào những thay đổi trong lối chơi sau hơn 4 năm đá phòng ngự chặt mà HLV Park Hang Seo xây dựng.

HLV Gong và các học trò đối mặt với thử thách lớn, nhưng chắc chắn không e ngại đối thủ và quyết tâm gây bất ngờ sau những gì đã thể hiện ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2022.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Quan Văn Chuẩn, Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Anh, Văn Đô, Tuấn Tài, Hoàng Anh, Văn Khang, Văn Trường, Mạnh Dũng, Văn Tùng.

Song Ngư