Lễ Công bố The Best of Vietnam 2024 được tổ chức tại Nhà Hát Quân Đội khu vực phía Nam. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp quy mô lớn, có hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh kinh tế và thế giới còn nhiều biến động như hiện nay.

Đại diện Bảo hiểm AAA, ông Vũ Xuân Tường - Phó Tổng Giám đốc - nhận danh hiệu Top 10 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2024

Trong thời gian qua, Bảo hiểm AAA đã cho thấy bản lĩnh và sự nhạy bén khi không ngừng đổi mới để thích ứng linh hoạt, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách qua đó nâng cao uy tín và hình ảnh doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái phát sinh đạt 54,5% kế hoạch năm (đạt xấp xỉ 114,3%/ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024), tăng trưởng 128,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, liên tục trong các tháng đầu năm 2024, tỷ lệ tăng trưởng của Bảo hiểm AAA luôn thuộc top đầu thị trường.

Bảo hiểm AAA không ngừng đổi mới để thích ứng linh hoạt, vượt qua khó khăn, nâng cao uy tín và hình ảnh doanh nghiệp

Năm 2024 là cột mốc tiền đề quan trọng hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập của Bảo hiểm AAA. Với sứ mệnh đem đến cho khách hàng “Quyền được an tâm” bằng những gói sản phẩm đa dạng, chi phí hợp lý với quyền lợi bảo hiểm luôn được đảm bảo cùng những dịch vụ chất lượng cao, Bảo hiểm AAA liên tục cải tiến, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hàng bằng những hành động quyết liệt: củng cố hệ thống chi nhánh, nâng cấp các các trung tâm kinh doanh, tái cơ cấu các đơn vị không hiệu quả; xây dựng chế độ đãi ngộ và phúc lợi đối với nhân sự nguồn, thu hút nhân sự chất lượng cao cho Bảo hiểm AAA; chuẩn hóa đội ngũ tư vấn bán hàng, đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng, không ngừng cải tiến quy trình, dịch vụ; tăng cường độ nhận diện của thương hiệu Bảo hiểm AAA, đẩy mạnh marketing qua các kênh truyền thông.

Theo ông Trần Doãn Đạt - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA - cho biết trong nửa cuối năm 2024, Bảo hiểm AAA sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, hiệu quả; nỗ lực vượt khó để chinh phục những cột mốc mới; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh đã đề ra hướng đến sự kiện kỷ niệm cột mốc 20 năm thành lập Bảo hiểm AAA.

Không chỉ hướng đến các mục tiêu kinh doanh, Bảo hiểm AAA còn thường xuyên triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng, nâng cao tinh thần thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh của các địa phương cũng như thể hiện sự kết nối của doanh nghiệp với xã hội, nổi bật trong đó phải kể đến vai trò đồng tài trợ các sự kiện như: "Gặp mặt thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu trên địa bàn TPTP.HCM và doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam”, Giải chạy Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023 - Về miền ví giặm, Giải Bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần II, Giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA là thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ có hơn 19 năm hình thành và phát triển. Các sản phẩm của Bảo hiểm AAA được cải tiến và thiết kế thông minh để phù hợp nhu cầu thực tế của thị trường. Với mục tiêu trở thành thương hiệu Bảo hiểm phi nhân thọ hiện đại, Bảo hiểm AAA đã liên tục chuyển mình, cải tiến các quy trình phục vụ theo phương châm: "Nhanh - Đúng - Đủ", phù hợp với xu hướng thời đại. Thông tin liên hệ: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA Địa chỉ: Tòa nhà AAA, Số 10 -12, Đường số 52, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM Điện thoại: (028) 3622 0000.

Vĩnh Phú