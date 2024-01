“Gói quà” tinh tế, trao gửi yêu thương

Đối với Nguyễn Hoàng Anh (27 tuổi), nhân viên phòng Marketing tại một công ty thời trang tại Hà Nội, thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới là một khoảng thời gian khá áp lực.

Chị Hoàng Anh chia sẻ: “Hiện tại khối lượng công việc của mình và các anh chị đồng nghiệp đều đã tăng lên, vì vừa phải hoàn tất các dự án cũ và song song xây dựng kế hoạch cho năm mới. Dù vậy nhưng cả nhóm đều đang rất nỗ lực để sớm hoàn thành công việc, chuẩn bị đón Tết”.

Gói ghém lại những áp lực của năm cũ, năm mới đang đến gần, và đây là thời điểm tuyệt vời để đưa ra những kế hoạch, hướng tới một năm mới rực rỡ, đầy ắp năng lượng.

Hiện nay, ngày càng nhiều người Việt chú ý đến bảo hiểm sức khỏe để bảo vệ bản thân trước rủi ro và duy trì tâm lý tích cực. Việc này không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị mà còn đảm bảo an toàn tài chính trong tương lai. Đặc biệt trong bối cảnh thu nhập năm nay có nhiều ảnh hưởng, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và thay đổi thói quen mua sắm. Thay vì lựa chọn quà Tết có giá trị cao như thường lệ, các sản phẩm có tính thiết thực, phù hợp với ngân sách cá nhân đang được nhiều người ưa chuộng.

“Năm nay anh và chị nhà cũng cân nhắc rất kỹ quà biếu Tết. Tiêu chí của anh chị là quà phải có ý nghĩa với ông bà, giá thành phải vừa phải và mang lại giá trị lâu dài. Bản thân anh chị thì đều đã có bảo hiểm từ công ty, nhưng ông bà lại chưa. Bởi vậy nên anh chị đã quyết định chọn bảo hiểm sức khỏe làm quà, để ông bà được chăm sóc và hỗ trợ chu đáo những khi trái gió trở trời”, anh Quyết Thắng (Bắc Ninh) chia sẻ.

Khi sức khỏe được ví “quý hơn vàng”, sở hữu bảo hiểm sức khỏe là biện pháp dự phòng quan trọng. Tham gia bảo hiểm sức khỏe giúp người bệnh linh hoạt lựa chọn các dịch vụ y tế có chuyên môn, từ bệnh viện công lập đến các cơ sở tư nhân, với chính sách linh hoạt và khả năng chi trả cao. Đăng ký bảo hiểm càng sớm càng bao quát được rủi ro, đảm bảo song hành vai trò phòng vệ và chăm sóc khi cần.

Combo Bảo hiểm sức khỏe hấp dẫn từ Bảo Việt

Từ ngày 28/12/2023 - 31/1/2024, Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt chương trình “Combo ưu đãi, Tết thêm bảo vệ”. Theo đó, khách hàng được giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi tham gia 1 chương trình và giảm trực tiếp 15% tổng phí bảo hiểm combo khi khách hàng tham gia đồng thời từ 2 chương trình trở lên trong cùng 1 nhóm combo.

Chi tiết nhóm Combo Ưu việt/Toàn diện/An tâm:

Combo Ưu việt: Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Intercare, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37)

Combo Toàn diện: Bảo Việt Tâm Bình, An Tâm Viện Phí, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37), Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24)

Combo An tâm: Bảo hiểm du lịch Flexi, Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24)

Ngoài ra, Bảo hiểm Bảo Việt còn cung cấp các chương trình bảo hiểm du lịch với ưu đãi đặc biệt về thanh toán và trả góp cho chủ thẻ, được tư vấn bởi những tư vấn viên giàu kinh nghiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Với sự linh hoạt trong thiết kế, các chương trình này được phát triển để phù hợp với đối tượng từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi, mang đến nhiều hình thức tham gia và lựa chọn kênh phân phối đa dạng.

Khách hàng có quyền tự chọn chương trình bảo hiểm phù hợp, lựa chọn cơ sở y tế và hưởng quyền lợi bảo hiểm mở rộng, cùng với bảo hiểm tai nạn cá nhân lên đến 1 tỷ đồng. Bảo hiểm Bảo Việt hiện đang sở hữu mạng lưới bảo lãnh viện phí 24/7 lớn nhất với hơn 240 bệnh viện/cơ sở y tế trong và ngoài nước.

Ghi nhận những nỗ lực trong việc xây dựng hệ thống, đặt khách hàng làm trọng tâm và liên tục cải tiến để mang lại những lợi ích thiết thực cho khách hàng, năm 2023, Bảo hiểm Bảo Việt liên đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong nước và quốc tế. Đặc biệt trong đó, Bảo Hiểm Bảo Việt tự hào được trao 2 giải thưởng Bảo hiểm Châu Á do Tạp chí Bảo hiểm Châu Á trao tặng: Domestic General Insurer of the Year - Vietnam (Thương hiệu bảo hiểm nội địa của năm tại Việt Nam) và New Insurance Product of the Year - Vietnam (Sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam).

Truy cập https://baovietonline.com.vn/ hoặc https://beta.baovietonline.com.vn/ để tham gia bảo hiểm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

Khách hàng cũng có thể gọi tới đường dây nóng 1900 55 88 99/ 0766 558899, liên hệ trực tiếp hệ thống CTTV/đại lý của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc để được tư vấn và cấp đơn nhanh chóng.

