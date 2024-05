Cụ thể, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng cá nhân khi mở hợp đồng bảo hiểm mới tại Manulife Việt Nam với tổng phí đóng kỳ đầu tiên từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng sẽ nhận được phiếu quà tặng Got It trị giá 3 triệu đồng. Với hợp đồng có tổng phí đóng kỳ đầu tiên từ 50 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được phiếu quà tặng Got It trị giá 5 triệu đồng.

Chương trình tri ân khách hàng “Manulife - 25 năm tốt hơn cùng Việt Nam” áp dụng với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được phân phối qua kênh đại lý của Manulife bao gồm: An Tâm Vui Sống, An Tâm Vui Sống 2.0, Khởi Đầu Hạnh Phúc, Món Quà Tương Lai, Manulife - Hành Trình Hạnh Phúc, Manulife - Tự Tin 360.

Chương trình đặc biệt này được triển khai sau khi Manulife giới thiệu sản phẩm “An Tâm Vui Sống 2.0” vào tháng 4/2024. Đây là sản phẩm bảo hiểm dễ hiểu với điều kiện tham gia đơn giản, mức phí đóng tương đối thấp, thời gian đóng phí ngắn (3/5/10 năm) nhưng khách hàng được bảo vệ dài hạn (15/20/30 năm).

Điểm nhấn của “An Tâm Vui Sống 2.0” là khách hàng được hưởng quyền lợi hoàn phí theo tỉ lệ cam kết trong suốt thời hạn hợp đồng, có thể lên đến 110% phí bảo hiểm đã đóng. Dù mới được giới thiệu, sản phẩm An Tâm Vui Sống 2.0 đã nhanh chóng được khách hàng đón nhận tích cực.

Cũng nhân dịp chào mừng 25 năm thành lập, Manulife Việt Nam sẽ triển khai chương trình cộng đồng “Sống Sạch - Sành - Xanh cùng Manulife” nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vi khuẩn HP và các nguy cơ liên quan đến bệnh tiêu hóa, đặc biệt là ung thư dạ dày do vi khuẩn HP gây ra. Bên cạnh đó, Manulife cũng nâng cấp hàng loạt văn phòng giao dịch, trung tâm nhằm phục vụ khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc theo chuẩn “văn phòng Xanh”, mang đến nhưng trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Là thành viên của tập đoàn tài chính Manulife đến từ Canada với hơn 137 năm hoạt động trên toàn cầu, Manulife là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, với tổng vốn điều lệ hơn 22.000 tỷ đồng - cao nhất thị trường hiện nay. Năm 2024 đánh dấu cột mốc 25 năm Manulife gia nhập thị trường Việt Nam. Trong năm qua, tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm của Công ty năm 2023 là 8.623 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, Manulife Việt Nam giải quyết khoảng 50.000 yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm bao gồm các quyền lợi về sức khỏe và trợ cấp y tế của khách hàng.

Ngọc Minh