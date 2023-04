The New York Times mô tả bún đậu mắm tôm là một món ăn trưa nổi tiếng của Hà Nội thường được bán và thưởng thức ở các quán ăn trên vỉa hè, đường phố. Giống với hầu hết với các món ăn của Việt Nam, bún đậu mắm tôm là sự kết hợp bởi nhiều thành phần khác nhau. Trong đó đậu phụ rán, bún lá được cắt nhỏ là những nguyên liệu không thể thiếu cũng như dưa chuột và các loại rau thơm. Nhưng điều làm nên hương vị đặc biệt của món ăn này là một hỗn hợp lên men có tên gọi mắm tôm.

Mắm tôm có màu tím thẫm, mùi nồng đặc trưng của hải sản lên men. Ngay cả ở Việt Nam cũng có nhiều ý kiến trái chiều về loại nước chấm này, người cho rằng nó ngon nhưng cũng có người bảo khó ăn. Tuy nhiên bún đậu mắm tôm này lại là những món nên thưởng thức ở nhà hàng Mắm. Nhà hàng này có tên là Mắm hoạt động từ tháng 9 năm 2020 ở Lower East Side, Thành phố New York do chị Nhung Dao và chồng, anh Jerald Head thành lập.

Nhà hàng chật kín khách đến thưởng thức các món ăn Việt Nam. Ảnh: The New York Times

Giống như phần lớn nhà hàng ra đời trong bối cảnh dịch Covid-19, Mắm cũng gặp khó khăn trong việc phát triển thương hiệu. Sau 6 tuần hoạt động kể từ khi mở cửa, nhà hàng phải tạm dừng hoạt động trong hơn một năm khi chị Nhung Dao có con. Sau đó chị và chồng, anh Jerald Head đã chuẩn bị mọi thứ để mở cửa lại Mắm vào mùa xuân năm ngoái. Họ đã nghỉ ngơi trong mùa đông để đến Việt Nam thăm người thân, mua sắm các nguyên liệu không thể mua được ở New York, ...

Kể từ tháng 2, Mắm mở cửa 3 ngày một tuần, thực đơn thường được công bố trước đó vài ngày. Vào những ngày lạnh hoặc mưa, nhà hàng bị giới hạn trong phòng ăn hẹp nơi chỉ có thể chứa được 19 người. Khi thời tiết cho phép, chủ quán sẽ mang bàn, ghế nhựa ra vỉa hè. Anh Head đóng vai trò là đầu bếp chính cùng làm việc với một đầu bếp khác, thỉnh thoảng anh sẽ phụ vợ mình quản lý nhà hàng.

Bún đậu mắm tôm là món ăn được nhiều thực khách lựa chọn khi ghé nhà hàng Mắm. Ảnh: The New York Times

Anh Head chia sẻ: “Phương pháp thưởng thức món ăn này là chấm một miếng đậu phụ, bún hoặc các nguyên liệu khác vào mắm tôm. Thay vì chỉ lấy mắm tôm ra khỏi bình, tôi đã nấu mắm lên, thái lát một vài miếng ớt và thêm vài giọt chanh để làm nước chấm này ngon hơn. Khi thưởng thức món ăn này, thực khách nên ăn kèm với một số loại rau thơm như: Tía tô, kinh giới, bạc hà, diếp cá và dưa chuột."

Theo The New York Times, nhà hàng Mắm tự làm đậu phụ của riêng họ: Đậu phụ được chiên giòn và rất đậm vị. Gần đây anh Head đã thêm vào mẹt bún đậu những lát thịt heo được nấu chín và cả dồi heo do mình tự làm.

Tờ báo này cũng đánh giá có rất nhiều điều khiến cho những món ăn của Mắm trở nên hấp dẫn như: Những nguyên liệu hiếm, những món đặc biệt không biết xuất hiện từ đâu, những thực đơn mới lạ đối với khẩu vị của người Mỹ.

Một số nguyên liệu được vợ chồng anh Head mang từ Việt Nam sang sau kỳ nghỉ đông năm ngoái. Ảnh: The New York Times.

Mặt khác, The New York Times cũng bày tỏ mong đợi rằng nhà hàng Mắm sẽ tồn tại lâu dài sau những khó khăn mà dịch Covid-19 đã gây ra và trở thành một trong những nơi hấp dẫn nhất để thưởng thức ẩm thực Việt Nam ở Thành phố New York.

Mắm cũng được The New York Times bình chọn là một trong những nhà hàng ngon nhất Thành phố New York. Theo đó trong danh sách 100 nhà hàng ngon nhất thành phố này, Mắm đứng vị trí số 26.

