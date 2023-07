Tối 15/7, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn (KTTV) Trần Hồng Thái đã chủ trì cuộc họp nhằm chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 (bão TALIM).

Ông Trần Hồng Thái cho biết, đây là cơn bão mạnh trong bối cảnh tác động của El Nino nên sẽ nhiều tác động. Để ứng phó với bão, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, thực hiện nghiêm túc việc cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, các địa phương để kịp thời ứng phó với các diễn biến phức tạp của bão.

Đồng thời, cần tiếp thu ý kiến giữa các cấp, địa phương; thông tin đến người dân cần rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, sớm và kịp thời nhằm hạn chế các thiệt hại về người và của.

Ông Trần Hồng Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Diệu Linh)

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết, bão số 1 di chuyển chủ yếu hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 10 - 15km/h.

Dự báo, bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ vào gần sáng ngày 18/7 và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta vào đêm cùng ngày.

Cuộc họp chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1. (Ảnh: Diệu Linh)

Bão số 1 gây mưa to và rất to ở nhiều nơi từ ngày 18/7 như khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa dự báo từ 200 - 300mm; khu Đông Bắc có nơi mưa to trên 500mm; Tây Bắc Bộ lượng mưa từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Sau ngày 21/7, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chịu ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão nên tiếp tục có mưa to với lượng mưa dự báo từ 70 - 150mm, có nơi trên 250mm.

Bà Phạm Thị Thanh Ngà - Viện trưởng Viện khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu cũng thống nhất với nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia về cơn bão số 1 có cường độ mạnh dần lên và đạt cực đại khi vào Vịnh Bắc Bộ vào khoảng sáng 18/7.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 4 giờ sáng 16/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo 4 giờ ngày 17/7, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm; 4 giờ ngày 18/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 19/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo từ 72 - 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và tiếp tục suy yếu.

Hướng đi của bão số 1 lúc 5h ngày 16/7. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia.

Cơ quan dự báo KTTV cảnh báo ngày và đêm 17/7, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển 6-8m; biển động rất mạnh.

Vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-5m; biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.