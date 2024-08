Lời toà soạn Những diễn viên là công an thật ngoài đời thường để lại ấn tượng với khán giả về sự chuyên nghiệp, chỉn chu đến từng chi tiết khi hoá thân vào các tuyến nhân vật đa dạng. Có khi họ nhập vai công an “xịn” trên phim rất “ngọt” như nói về cuộc sống của chính mình, có khi lại dụng công tìm hiểu thật kỹ để hoá thân vào những nhân vật phản diện đầy thuyết phục. VietNamNet xin trân trọng giới thiệu chân dung các nghệ sĩ công tác trong ngành công an và những diễn viên vào vai công an nhiều nhất, thành công nhất trên màn ảnh cùng những lát cắt cuộc sống đời thường bình dị của họ.

NSND Nguyễn Hải

NSND Nguyễn Hải sinh năm 1958, là Đại tá Công an, nguyên Phó Trưởng Đoàn Kịch nói Công an nhân dân. NSND Nguyễn Hải về hưu năm 2018. Trong hơn 30 năm đóng phim truyền hình, ông đều để lại dấu ấn với những vai lưu manh, tội phạm hay công an biến chất.

NSND Nguyễn Hải.

Một số vai diễn phản diện ấn tượng của NSND Nguyễn Hải có thể kể đến vai "kẻ giết người" Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô, Tổng giám đốc Lê Thanh trong Chạy án. Sau đó là lão Cấn - trùm mại dâm trong phim Quỳnh búp bê hay Thượng tá Trần Như Tuất của Bão ngầm…

Với những vai diễn ấn tượng, NSND Nguyễn Hải được khán giả phong danh hiệu "trùm phản diện" phim Việt. Trong cuộc trả lời phỏng vấn VietNamNet, NSND Nguyễn Hải từng trăn trở về việc mãi chưa được làm người tốt trên phim.

Trái ngược với những vai diễn trong phim, ngoài đời NSND Nguyễn Hải được nhận xét là người sống chân thật, cởi mở và yêu gia đình. Nam nghệ sĩ tâm sự, thành công mình có được hôm nay có sự đóng góp rất lớn từ người vợ. Hiện tại, NSND Nguyễn Hải có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên vợ con. Khi có thời gian rảnh, NSND Nguyễn Hải thường giúp con trông cháu.

NSƯT Hồ Phong

Nhắc tới NSƯT Hồ Phong, khán giả sẽ nhớ tới những vai diễn đểu cáng, giang hồ. Thời trẻ, anh xuất hiện trong hàng loạt phim truyền hình đình đám như: Đất và Người, Giọt lệ Hạ Long, Đêm ấy có người ra đi, Những ngọn nến trong đêm… Bước vào tuổi trung niên, Hồ Phong tiếp tục gây ấn tượng mạnh qua các bộ phim: Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau.

NSƯT Hồ Phong và vợ.

NSƯT Hồ Phong hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, mang quân hàm Trung tá. Anh sinh năm 1971 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Năm 2019, Hồ Phong được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Chia sẻ với VietNamNet về việc thường xuyên vào vai đểu cáng, NSƯT Hồ Phong cho hay, anh được đạo diễn lựa chọn vào những màu diễn như vậy vì gương mặt và ánh mắt "sắc lạnh" của mình. Nam nghệ sĩ cũng kể, vì thường xuyên vào vai phản diện nên anh cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Nhiều khán giả quá ấn tượng với vai diễn của Hồ Phong nên mặc định anh ở ngoài cũng đáng sợ, đáng ghét như những nhân vật mà mình thể hiện.

Ngoài đời, nghệ sĩ Hồ Phong có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên vợ và 4 con. Nam nghệ sĩ thừa nhận mình là người đàn ông hiền lành, tâm lý và nấu ăn rất ngon. Ngoài thời gian cho công việc, anh luôn bên gia đình, san sẻ công việc nhà giúp vợ.

Diễn viên Việt Bắc

Việt Bắc sinh năm 1987, từng tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra của Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2011. Năm 2013, Việt Bắc được mời vào vai chính - Xuân Tóc đỏ trong bộ phim Trò đời. Sau này, anh đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Diễn viên Việt Bắc.

Những năm gần đây, anh tham gia loạt phim như: Đấu trí, Hương vị tình thân, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Gần nhất, Việt Bắc vào vai Đại úy Nguyễn Thành Văn trong phim Cuộc chiến không giới tuyến. Trên phim, Việt Bắc thường vào những vai có chút hài hước, đểu cáng hay xấu tính. Việt Bắc cũng có nhiều năm tham gia Táo Quân với những vai diễn nhỏ. Tại Táo Quân 2024, Việt Bắc vào vai trợ lý Thiên Lôi.

Hiện tại, Việt Bắc hài lòng với cuộc sống hạnh phúc, ấm êm bên vợ và hai con nhỏ. Anh cũng chia sẻ bản thân sẽ cố gắng, nỗ lực thật nhiều để có thể mang tới cho khán giả nhiều sản phẩm chất lượng.

Diễn viên Bảo Thanh

Bảo Thanh là gương mặt quá quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình. Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả qua những bộ phim: Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con... Sau một thời gian dài yên ắng, đầu năm 2022, Bảo Thanh bất ngờ xuất hiện trước công chúng với vai trò là diễn viên của Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

Trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi phát sóng trên VTV, Bảo Thanh chia sẻ: "Tôi thích công an, chồng tôi cũng là một chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ, nó giống niềm tự hào và hãnh diện. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu vì sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay".

Bảo Thanh, Lưu Huyền Trang, Việt Bắc và Trúc Mai chung khung hình khi làm nhiệm vụ.

Diễn viên Lưu Huyền Trang

Công tác cùng nhà hát với Bảo Thanh là Lưu Huyền Trang - chiến sĩ công an có thâm niên.

Nữ diễn viên sinh năm 1987, từng gây ấn tượng mạnh với khán giả yêu truyền hình qua vai diễn cảnh sát Phương Nam trong phim Cầu vồng tình yêu và một số bộ phim khác như: Nhà có nhiều cửa sổ, Ngự lâm không kiếm, 13 nữ tù, Mặt nạ gương, Thương ngày nắng về... Huyền Trang từng chia sẻ với VietNamNet, ngoài những lúc đi quay, cô trở về với vị trí của mình đó là một viên chức nhà nước.

Diễn viên Minh Hương

Một diễn viên khác công tác trong ngành công an không thể không nhắc tới là Minh Hương. Cô là Thượng úy Công an, đảm nhiệm vị trí BTV và người dẫn chương trình tại Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Từng là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia, Khoa Đàn tỳ bà, Minh Hương gây ấn tượng với khán giả trong Nhật ký Vàng Anh, Zippo, mù tạt và em, 11 tháng 5 ngày và vai chiến sĩ công an trong phim Đội điều tra số 7.

BTV Minh Hương.

Minh Hương từng chia sẻ, là một chiến sĩ công an làm truyền hình - xuất hiện trong rất nhiều bộ quân phục của lực lượng cơ động, an ninh, giao thông, cảnh sát để truyền tải thông tin về công việc đặc thù của mỗi đơn vị... ngoài niềm vui, hạnh phúc và hãnh diện, cô còn cảm thấy đó là trọng trách lớn khi mang đến công chúng thông tin hay, hấp dẫn và một phong cách chuyên nghiệp nhất. Được đeo công an hiệu cấp Thượng úy như hiện nay là một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của nữ diễn viên kiêm MC.

Diễn viên Trúc Mai

Những năm 2005 - 2009, khi còn là sinh viên của trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, Trúc Mai đã là cái tên đầy sáng giá. Sở hữu gương mặt ưa nhìn, khả năng diễn xuất ổn, Trúc Mai liên tiếp có cơ hội tham gia các phim: Người đàn bà thứ hai, Đi qua bóng tối, Những đứa con biệt động Sài Gòn…

Diễn viên Trúc Mai.

Diễn viên Trúc Mai cho biết vào Nhà hát Kịch Công an Nhân dân từ 2010 và mang hàm Thiếu tá từ năm 2022. Chồng nữ diễn viên là công an chính quy. "Đặc thù công việc của chúng tôi khác nhau lắm. Ông xã rất tâm lý và chiều theo ý vợ. Anh ấy muốn tôi dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn luôn ủng hộ vợ tham gia nghệ thuật, cổ vũ đam mê chân chính và nói tôi làm gì thì làm, quan trọng là phải giữ sức khỏe", nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet.

Mỹ Hà

Ảnh: Tư liệu