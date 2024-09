Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng, với việc mở văn phòng thường trú tại Việt Nam, The New York Times sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để tiến hành các hoạt động báo chí, đưa nhiều tin bài sinh động hơn về Việt Nam và khu vực, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động và con người Việt Nam cần cù, sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam cho ông Damien Cave. Ảnh: BNG

Thứ trưởng tin tưởng văn phòng thường trú tại Việt Nam của The New York Times sẽ có những bài viết chuyên sâu về quan hệ Việt Nam - Mỹ, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm một năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ vào năm 2025.

Ông Damien Cave, Trưởng đại diện Văn phòng thường trú Báo New York Times tại Việt Nam cho biết, việc The New York Times mở văn phòng thường trú tại Việt Nam cho thấy Việt Nam đang ngày càng thu hút sự chú ý của dư luận báo chí Mỹ và thế giới.

Về cơ duyên của báo với Việt Nam, ông cho biết, vào ngày 6/7/1946, báo đã có vinh dự phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng lãnh đạo Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) và Trưởng đại diện Văn phòng thường trú Báo The New York Times. Ảnh: BNG

Theo ông Damien Cave, Việt Nam đang có vị thế và vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế và quan hệ Mỹ - Việt Nam có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Đó chính là lý do The New York Times quyết định mở văn phòng thường trú tại Việt Nam để góp phần kể câu chuyện về đất nước Việt Nam đổi thay về mọi mặt, về quan hệ Mỹ - Việt Nam một cách chính xác và khách quan.

The New York Times là một trong những tờ báo uy tín hàng đầu của Mỹ và thế giới. Thành lập từ năm 1851, The New York Times đã giành được nhiều giải Pulitzer, giải thưởng danh giá và uy tín nhất về lĩnh vực báo chí.

Dự kiến Văn phòng thường trú Báo The New York Times sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10.