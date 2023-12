XEM VIDEO TỌA ĐÀM

Kính thưa quý độc giả, Đảng ta xác định xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi cho sự nghiệp quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. Trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng bộ đội biên phòng luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân khu vực biên giới tin yêu.

Đây là nhân tố góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh của khu vực biên giới. Với những việc làm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực sự là lực lượng nòng cốt trong phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Tại Cồn Cỏ, huyện đảo tiền tiêu ở cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, Báo Vietnamnet tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Lực lượng Biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển trong tình hình mới, đảm bảo ANTT, đem lại cuộc sống bình yên”.

- Vị khách mời đang có mặt tại huyện đảo Cồn Cỏ. Xin trân trọng giới thiệu Trung tá Nguyễn Đình Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ.

- Vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị mà chúng tôi đang kết nối trực tuyến giữa Cồn Cỏ và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị.

Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Xin được hỏi Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt. Xin ông chia sẻ về nỗ lực xây dựng thế trận lòng dân, vai trò của người dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên biên giới, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?

Với Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chúng tôi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ chung bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, ngoài phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, chúng tôi cần phải huy động một lực lượng rất quan trọng, đó là quần chúng nhân dân.

Nhân dân được xác định là chủ thể trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mỗi người dân là một cột mốc chủ quyền sống trên biển. Để hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thì từ trước đến nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến cơ sở tập trung và tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với quần chúng nhân dân trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như củng cố quốc phòng của địa phương. Đồng thời huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ đạo các đồn biên phòng cử những đồng chí có phẩm chất, có năng lực tham gia cấp ủy các xã biên giới biển, đồng thời là cử những đồng chí đảng viên về tham gia sinh hoạt chi bộ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chúng tôi cũng nỗ lực làm tốt công tác vận động ngư dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với lại tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng cách là củng cố đời sống vật chất, tinh thần. Những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn thì thường được Bộ đội Biên phòng quan tâm giúp đỡ. Từ đó khơi dậy tình đoàn kết quân dân và khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hiện nay ý thức về quốc gia, quốc giới, ý thức chấp hành pháp luật khu vực biên giới của nhân dân đã được nâng cao rất nhiều. Tuy nhiên ở một số nơi nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số thì việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật có lúc chưa được thường xuyên hoặc chưa sâu, chưa kỹ, chưa có mô hình mang tính trực quan, sinh động.

Trong thời gian tới để nâng cao ý thức pháp luật của người dân thì ngoài nỗ lực của BĐBP cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức quần chúng với nhiều mô hình, nhiều loại hình khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng lợi ích của mạng xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân bằng các hình thức như mỗi ngày một câu hỏi pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia… Trên cơ sở đó người dân có điều kiện tiếp cận với pháp luật nhanh hơn, dễ hơn và cụ thể hơn).

Trung tá Nguyễn Đình Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Xin hỏi Trung tá Nguyễn Đình Cường, như vậy việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo diễn ra trên huyện đảo Cồn Cỏ được triển khai ra sao?

Để nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nói chung, của cán bộ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ nói riêng luôn xác định và không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cho ngư dân trong cảnh giác các âm mưu, thủ đoạn của hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững biên giới ổn định, không để xảy ra tình huống bất ngờ, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành để giải quyết những vụ việc xảy ra.

Đồn Biên phòng Cồn Cỏ luôn tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đứng chân trên huyện đảo vận động ngư dân thực hiện tốt những nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Huyện đảo Cồn Cỏ có 4 lực lượng gồm Biên phòng, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và một trạm radar hải quân luôn thường trực theo dõi những hoạt động, tình hình trên biển để từ đó phối hợp trong bảo vệ vững chắc chủ quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tổ chức tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nỗ lực của các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo mà tiên phong là BĐBP, sự phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng khác trong thực thi nhiệm vụ diễn ra thế nào, thưa ông?

Chúng ta luôn phải khẳng định, biển đảo là một phần lãnh thổ quan trọng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam; Xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới khu vực biển đảo và vùng trời của Tổ quốc là nội dung đặc biệt quan trọng trên mọi lĩnh vực và cũng là cơ sở để nâng cao năng lực thi hành pháp luật của lực lượng làm nhiệm vụ.

Chúng tôi đã nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về tập trung đổi mới các mặt công tác biên phòng. Trước hết là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố, kiện toàn giáo dục đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Biên phòng và làm tốt công tác tuyên truyền bà con nhân dân trên đảo cũng như trên biển để từ đó gắn xây dựng cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng.

Tiến hành các biện pháp trong đẩy mạnh và quản lý, nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói chung cũng như Đồn BP Cồn Cỏ nói riêng. Chúng tôi tăng cường kiểm soát và tuyên truyền cho ngư dân khi về việc thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Đặc biệt trong thời gian hiện tại là tập trung tuyên truyền để ngư dân bám biển, bám đảo chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Tất cả đồn BP trên tuyến biển của BĐBP Quảng Trị cũng như cả nước nói chung luôn xác định vai trò quan trọng của tuyên truyền, phổ biến pháp luật để từ đó giúp nhân dân hiểu rõ và chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như phát triển kinh tế.

Đồn Biên phòng Cồn Cỏ những năm qua đã phối hợp rất chặt chẽ, linh hoạt với các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư… trong quá trình trao đổi thông tin và xử lý các tình huống trên biển, đặc biệt khi có tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển.

Thưa Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt, ông chia sẻ ra sao về vai trò của lực lượng biên phòng trong giúp dân thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh?

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ địa phương đến Trung ương, và BĐBP được đánh giá là một trong những lực lượng tham gia rất tích cực. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân về nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động làm ăn, khai thác thủy hải sản trên biển.

Bên cạnh đó, BĐBP hướng dẫn nhân dân trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy, hải sản biển thì tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng cách cung cấp những nguồn tin có giá trị cũng như các hành vi vi phạm pháp luật trên biển để các cơ quan chức năng, trong đó có BĐBP kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, Việt Nam là thành viên.

Chúng tôi cũng thường xuyên đưa những mô hình phát triển kinh tế bền vững về với các địa phương ven biển để động viên, khuyến khích nhân dân thực hiện chuyển đổi sang khai thác bền vững thủy hải sản như nuôi trồng và chế biến sâu, đảm bảo sự phát triển kinh tế biển ngày càng bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời là đóng góp tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Như vậy sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền, biên giới biển đảo có vai trò quan trọng như thế nào, thưa Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt?

Bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng và bảo vệ Tổ quốc nói chung là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó vai trò của nhân dân rất quan trọng. Muốn làm tốt nhiệm vụ này, ngoài lực lượng quân đội, biên phòng và các lực lượng vũ trang khác, cần huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân. Bởi vì sức mạnh của quần chúng nhân dân luôn luôn là nhân tố quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Trong thời gian vừa qua, chúng tôi ngoài việc ký các quy chế phối hợp với các lực lượng vũ trang như hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, công an… còn vận động để nhân dân tích cực vào cuộc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ đó tạo nên một sức mạnh tổng hợp để sẵn sàng ứng phó với tất cả tình huống xảy ra trên biển, không để đất nước bị động, bất ngờ và luôn luôn là đảm bảo được hòa bình, ổn định trên biển, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước hiện tại cũng như tương lai.

Xin hỏi Trung tá Nguyễn Đình Cường về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân?

Đồn Cồn Cỏ có vai trò là lực lượng nòng cốt tại đảo Cồn Cỏ, chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển đảo mà đơn vị được phân công quản lý. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đơn vị thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và các ban, ngành phối hợp công tác tuyên truyền Luật biển Việt Nam.

Thứ hai là đơn vị cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam. BĐBP đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương, với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc tổ chức tuyên truyền cho các lực lượng vũ trang trên đảo và ngư dân bám biển, trên biển, giúp bà con nắm chắc quy định của pháp luật để cùng BĐBP bám biển, bám đảo vừa phát triển kinh tế nói riêng và thực hiện nhiệm vụ chủ chốt là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng bảo tồn của huyện đảo Cồn Cỏ cũng như kiểm ngư tỉnh Quảng Trị trong quá trình trao đổi thông tin và phổ biến pháp luật, phát tờ rơi về liên quan đến Luật biển cũng như một số quy định ở khu vực biển đặc biệt là khu bảo tồn để bà con ngư dân nắm bắt hiểu rõ và chấp hành. Bên cạnh đó, chúng tôi còn động viên, hỗ trợ và trao tặng quà, thuốc men cho bà con; phối hợp với các mạnh thường quân, cơ quan báo, đài để hỗ trợ nhân dân từ dụng cụ y tế đến áo phao để bà con cùng BĐBP bám biển, bám đảo để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trong thời gian vừa qua.

Thưa Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt, ông có thể chia sẻ về nỗ lực xây dựng, củng cố lực lượng biên phòng tinh nhuệ, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển và làm giàu từ biển?

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các lực lượng đều nỗ lực, cố gắng để xây dựng quân đội theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hướng tới năm 2030 Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành một lực lượng tinh, gọn, mạnh,

BĐBP là một thành phần trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi phải bắt nhịp với chủ trương chung của Đảng, của Quân ủy Trung ương. Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị cũng đã có nghị quyết chuyên đề về xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Trước mắt chúng tôi xác định phải nâng cao lập trường chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo cho 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Thứ hai, tiếp tục bồi dưỡng, lựa chọn những đồng chí có đủ sức khỏe, có phẩm chất, có năng lực để giới thiệu, bồi dưỡng, đào tạo phục vụ nguồn năng lực lâu dài cho lực lượng. Thứ ba là thường xuyên tổ chức huấn luyện theo các phương án, tình huống sát với tình hình thực tế đã và đang diễn ra, để làm sao BĐBP thích ứng nhanh, phù hợp với diễn biến tình hình.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là tiếp tục tiếp nhận và làm chủ các loại vũ khí trang bị được quân đội và Bộ tư lệnh BĐBP trang bị và sử dụng các loại vũ khí trang bị này một cách thành thạo; phát huy vai trò sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của vũ khí trang bị.

Từ những giải pháp như vậy, chúng tôi tin tưởng rằng là trong giai đoạn hiện nay, cũng như tiếp theo, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phấn đấu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và không chỉ đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay cũng như trong tương lai mà còn có thể sánh ngang với các lực lượng vũ trang trong khu vực và trên thế giới.

Trung tá Nguyễn Đình Cường có thể chia sẻ về những câu chuyện về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường biển, đảo của nhân dân trên huyện đảo Cồn Cỏ?

Trên đảo có tổng cộng 21 hộ, trên 86 khẩu. Bà con rất quan tâm và mong muốn bảo đảm chất lượng đánh bắt thủy hải sản cũng như giữ gìn an ninh trật tự huyện đảo. Qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bà con có ý thức chấp hành rất cao. Khi phát hiện một số tàu có biểu hiện như sử dụng xung điện, thuốc nổ, bà con đã lập tức trao đổi với đơn vị để đơn vị kịp thời ngăn chặn, xử lý và đẩy đuổi. Việc này giúp cho công tác đảm bảo ANTT trên biển cũng như tại khu vực Đồn BP quản lý rất hiệu quả.

Hàng năm đơn vị tổ chức tập huấn cho ngư dân, đặc biệt là những người bám biển, đảo và các tổ tự quản để từ đó họ hiểu được nắm được quy định về Luật biển Việt Nam; quy định về chấp pháp trên biển. Từ đó giúp bà con nhận thức rõ trách nhiệm và thường xuyên thông tin kịp thời cho lượng biên phòng kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra trên khu vực đơn vị quản lý.

Nỗ lực bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tình yêu biển đảo và giữ gìn biển đảo quê hương, truyền cảm hứng cho lớp trẻ nói chung và chiến sỹ trẻ nói riêng về trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc nói chung và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo nói riêng diễn ra như thế nào trong lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị cũng như BĐBP huyện đảo Cồn Cỏ?

Đơn vị rất vinh dự khi được đón tiếp đoàn gồm 50 đồng chí từ nước bạn Lào tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị ra thực tế huyện đảo. Đây là dịp rất hiệu quả cho công tác tuyên truyền của lực lượng biên phòng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như tuyên truyền về nỗ lực bảo vệ chủ quyền biển đảo của các thế hệ ông cha ta. Chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng là tập trung tuyên truyền, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để họ xác định rõ nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm bản thân mình đối với đất nước.

Thứ hai, khi khách du lịch tới huyện đảo thì đơn vị niềm nở đón tiếp, đồng thời tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên đảo; tham mưu cho chính quyền địa phương đưa ra những tour du lịch làm sạch biển; tham mưu thành lập các tour trong đó hướng dẫn viên có từ 10-15 phút cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Đây là việc làm rất có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ, từ đó họ hun đúc tình yêu biển đảo, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Đồn BP Cồn Cỏ thường xuyên tham mưu, phối hợp với các ban, ngành trên đảo, từ công tác tuyên truyền, lập kế hoạch và thực hiện. Chúng tôi cũng thông qua các cuộc thi như “Em yêu biển đảo quê hương”, để từ đó giáo dục thực hiện môi trường xanh sạch, đẹp và cũng như giáo dục tinh thần yêu nước, yêu biển đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ tuần tra bảo vệ biển, đảo. Ảnh: Hồng Lam

Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt có thể chia sẻ về các hoạt động tuyên truyền hợp tác quốc tế về biển đảo nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tuyên truyền, nhân rộng và biểu dương gương điển hình người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như là gây dựng lòng tự hào và tình yêu biển đảo, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam?

Qua các cuộc hội đàm, giao lưu, tiếp xúc với bè bạn quốc tế trong khu vực và trên thế giới, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền về quan điểm lập trường của Việt Nam cũng như của QĐND Việt Nam về biển, đảo trên tinh thần mong muốn là các bên giải quyết các vấn đề trên biển theo hướng tôn trọng luật pháp quốc tế, giữ vững hòa bình, ổn định khu vực, góp phần vào hòa bình, ổn định chung trên thế giới.

Thứ hai, thông qua các đoàn khách quốc tế đến lưu trú, qua lại các khu vực cửa khẩu, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Bên cạnh đó thì trong quá trình tham gia tuần tra trên biển, khi gặp các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển đảo, chúng tôi chấp hành nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xử lý các hành vi vi phạm của tàu nước ngoài. Trên cơ sở đó vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vừa giữ nghiêm luật pháp về biển đảo của Việt Nam cũng như là Công ước quốc tế về Luật biển mà Việt Nam là thành viên, đồng thời cũng giữ gìn được mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân và bạn bè các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay BĐBP tỉnh Quảng Trị là có một chuyên mục phát trên Đài phát thanh và truyền hình của tỉnh về các gương điển hình tiên tiến trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hàng năm chúng tôi tổ chức hội nghị gặp mặt các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo để động viên nhân dân tham gia cùng với BĐBP trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chúng tôi cũng huy động các nguồn lực từ những tổ chức xã hội, nhà hảo tâm để quan tâm động viên về vật chất, tinh thần đối với các ngư dân, các hộ dân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Hàng năm, chúng tôi phát động trong đoàn thanh niên, huy động các đoàn viên thanh niên các tuyến biên giới biển tham gia phong trào làm sạch biển. Phong trào này hiện được duy trì thường xuyên và ở nhiều đơn vị, không chỉ là hàng tháng mà còn diễn ra hàng tuần vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Từ đó tạo môi trường sống trong sạch mà trước hết ngư dân được hưởng lợi, sau đó là khách du lịch khi tới cũng thấy rằng môi trường ấy đáng được lưu trú và giới thiệu với bạn bè trong nước cũng như trên thế giới, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế biển.

Kính thưa quý độc giả, biển đảo Việt Nam là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Qua hàng ngàn năm lịch sử, biển đảo trong tâm thức của người Việt, là đất nước, là cuộc sống mà biết bao thế hệ cha ông đã đổ xương máu để xây dựng, gìn giữ, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước cho hiện tại và tương lai.

Trước yêu cầu cấp thiết của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng ta nhận thức sâu sắc và thể hiện rõ quan điểm về phát triển kinh tế độc lập, tự chủ, kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển là nội dung chiến lược mang tính cấp bách, then chốt hiện nay. Trách nhiệm thiêng liêng này thuộc về mỗi công dân Việt Nam.

