Theo các Tổ chức Y tế, mỗi năm, Việt Nam có hàng trăm ngàn người tử vong do bệnh tật như ung thư, tim mạch, bệnh phổi, tiểu đường,... Tuy có thể phát hiện sớm và điều trị nhưng thời gian và chi phí mà người bệnh phải bỏ ra không hề nhỏ. Vậy ngoài việc nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, chúng ta nên lựa chọn giải pháp nào để dự phòng cho các rủi ro có thể xảy ra?

Tháng 11/2023, anh Nguyễn Văn Hà ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang không may đột ngột qua đời. Bên cạnh nỗi đau thương, sự ra đi bất ngờ của anh - người trụ cột trong gia đình, khiến những nỗi lo toan về tài chính đè nặng lên vai chị Nguyễn Thị Thủy - vợ anh khi gia đình anh còn có mẹ già và 2 con trong độ tuổi ăn học.

Bà Vũ Thị Kim Toàn - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bắc Giang chia sẻ: “Theo số liệu thống kê các trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro trong những năm gần đây của công ty, chúng tôi nhận thấy số người mắc các bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là tim mạch, tử vong do đột tử/đột quỵ ngày càng tăng cao và trẻ hóa. Trong đó, có rất nhiều người mắc bệnh ở độ tuổi 30-40, đây là độ tuổi tạo ra thu nhập chính cho gia đình. Gia đình anh Nguyễn Văn Hà cũng là một trường hợp như vậy, tuy nhiên gia đình anh đã có khoản dự phòng tài chính bằng bảo hiểm nhân thọ từ năm 2014. Chúng tôi chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro 1 tỷ đồng đúng theo cam kết trên hợp đồng, hy vọng rằng số tiền này sẽ san sẻ phần nào khó khăn cho gia đình khách hàng trong thời gian tới”.

Bảo Việt Nhân Thọ chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro 1 tỷ đồng cho khách hàng Nguyễn Văn Hà tại Bắc Giang

Cũng vào tháng 10/2023, gia đình chị Đỗ Thị Diễm (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bàng hoàng mất đi người trụ cột khi anh Vũ Văn Phú - chồng chị qua đời do sốt xuất huyết. Chỉ 3 ngày sau khi đổ bệnh, anh Phú rơi vào tình trạng hôn mê và tử vong do xuất huyết nội tạng, suy hô hấp. Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bắc Ninh đã đến thăm hỏi và nhanh chóng chi trả quyền lợi bảo hiểm số tiền 3 tỷ đồng cho gia đình khách hàng đúng theo cam kết trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ An Phát Trọn Đời mà anh Phú đã tham gia từ năm 2010. Chị Nguyễn Thị Hạnh - Tư vấn tài chính của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bắc Ninh chia sẻ: “Là tư vấn tài chính hơn 20 năm qua, chúng tôi thấu hiểu những mất mát, những nỗi đau của khách hàng khi mất đi người thân. Chúng tôi luôn trăn trở phải làm thế nào để gia đình khách hàng được bảo vệ toàn diện cả về tài chính lẫn sức khỏe vì rất nhiều rủi ro có thể ập tới bất cứ lúc nào”.

Bảo Việt Nhân Thọ phối hợp với các chuyên gia, bác sỹ đầu ngành, các bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức thăm khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc

Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ trước rủi ro và tỷ lệ bệnh hiểm nghèo ngày càng gia tăng, ngoài việc chú trọng phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới và bổ sung nhiều quyền lợi ưu việt trong từng giải pháp tài chính, Bảo Việt Nhân Thọ còn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hướng tới bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, khách hàng.

Trong quý IV/2023, Bảo Việt Nhân Thọ tổ chức chuỗi chương trình “Vì một Việt Nam tươi đẹp - Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt” với sự đồng hành của các chuyên gia, bác sỹ đầu ngành tại các bệnh viện tuyến trung ương. Các chương trình đã thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hàng chục nghìn người dân, qua đó trang bị thêm cho người dân những kiến thức chăm sóc sức khỏe, tầm soát và phòng tránh các bệnh hiểm nghèo trong cuộc sống hiện đại. Năm 2024, Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ý nghĩa này trên toàn quốc.

Các chương trình thăm khám và tư vấn sức khỏe của Bảo Việt Nhân Thọ sẽ tiếp tục được triển khai năm 2024

Theo Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, chỉ tính riêng 10 tháng năm 2023, tổng công ty đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro lên tới 1.091 tỷ đồng và chi trả quyền lợi đáo hạn hợp đồng lên tới 1.823 tỷ đồng. Điều đó khẳng định thêm, bảo hiểm nhân thọ ngày càng đóng vai trò quan trọng khi trở thành nguồn dự phòng tài chính an toàn và kỷ luật, bảo vệ nguồn thu nhập của người trụ cột, sẻ chia những khó khăn cùng các gia đình không may gặp rủi ro trong cuộc sống.

Doãn Phong