{"article":{"id":"2226281","title":"Báo VietNamNet không kêu gọi bạn đọc quyên góp từ thiện qua ứng dụng Hgtech","description":"Việc ứng dụng Hgtech kêu gọi mọi người làm quyên góp vào quỹ từ thiện VietNamNet là hoạt động lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa, uy tín của báo để lừa người dùng.","contentObject":"<p>Báo VietNamNet nhận phản ánh của bạn đọc Trần Kim Phương về việc người thân của mình được lời mời kêu gọi tham gia làm nhiệm vụ quyên góp tiền từ thiện cho Báo VietNamNet.</p>

<p>Cụ thể, đối tượng lừa đảo đã gọi điện, thuyết phục sẽ gửi quà và giao hàng tận nơi mà không cần trả tiền. Sau khi người thân chị Phương nhận được quà là một chiếc cốc, một đối tượng khác đã tiếp tục liên hệ, nói đó là \"quà tri ân khách hàng\" và kết bạn Zalo để liên lạc.</p>

<p>Qua Zalo, đối tượng này lại mời \"con mồi\" của mình vào một nhóm khác, tiến hành theo dõi các nhãn hàng để nhận số tiền từ 10.000-15.000 đồng. Cuối ngày, chủ nhóm yêu cầu những người tham gia cài đặt, tải ứng dụng Higtech, sau đó tạo tài khoản và chụp màn hình để nhận tiếp 50.000 đồng. Số tiền này hiện ngay trong tài khoản của người dùng đăng ký app Higtech.</p>

<p>Tiếp theo, mỗi thành viên nhóm sẽ nhận một mã nhân viên khác nhau để \"hỗ trợ làm nhiệm vụ\". Lúc này, người tham gia sẽ nhận được 10.000 đồng cho mỗi nhiệm vụ. Muốn nhận nhiều tiền hơn, họ phải nâng cấp lên thành nhân viên bằng cách nạp thêm 150.000 đồng vào tài khoản.</p>

<p>Ngoài ra, để nâng cấp lên quản lý, các thành viên phải tham gia nhiệm vụ \"Đồng hành cùng Hgtech tiếp bước yêu thương\" bằng cách chuyển tiền vào tài khoản quỹ từ thiện của Báo VietNamNet, với mức 200.000 đồng và 300.000 đồng. Sau khi làm việc này, mọi người sẽ nhận lại lần lượt 300.000 đồng và 420.000 đồng vào tài khoản Hgtech.</p>

<p>Đợi \"con mồi\" đã \"say mê\", các đối tượng lừa đảo lại đưa ra nhiệm vụ tốn kém hơn. Cụ thể, muốn được xác nhận trở thành người ở cấp độ quản lý, người tham gia phải tiến hành nhiệm vụ “giật đơn” với số tiền lần lượt là 500.000 đồng, 1.000.000 đồng, 2.000.000 đồng, 5.000.000 đồng, 10.000.000 đồng. Người tham gia muốn làm đơn nào thì nhắn lên số tiền của đơn ấy, càng nhắn nhiều lần sẽ có cơ hội trúng nhiều.</p>

<p>Sau khi giật được đơn, tiền sẽ được giữ trong ứng dụng, nhân viên hỗ trợ cho biết mọi người sẽ có một đơn hàng chung cho tất cả các thành viên tham gia và mỗi người phải chuyển vào tài khoản thêm 5 triệu đồng. </p>

<p>Bạn đọc Trần Kim Phương cho hay, người thân mình đã đóng 5 triệu đồng vào đơn hàng chung, sau khi xong nhiệm vụ này, muốn tất toán số tiền đã đóng thì vào phải nạp tiếp 22 triệu đồng. Lúc này, người thân của chị không đủ tiền nộp và trả lời cần có thời gian để xoay tiền, ngay lập tức tài khoản liền bị khoá và xoá khỏi ứng dụng thì mới biết là đã bị lừa.</p>

<p>Báo VietNamNet khẳng định, từ trước đến nay, số tài khoản <strong>0011002643148</strong> mở tại Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Báo VietNamNet chỉ phục vụ cho mục đích từ thiện chính thức trên báo, không hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để quyên góp từ thiện theo cách thức như trên.</p>

<p>Chính vì thế, việc ứng dụng Hgtech kêu gọi mọi người làm nhiệm vụ quyên góp vào quỹ từ thiện VietNamNet là hoạt động lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa, uy tín của báo để lừa người dùng, mọi người cần cảnh giác.</p>

<p>Đồng thời, Báo VietNamNet cũng đang tiến hành thu thập chứng cứ để chuyển cho cơ quan điều tra xử lý, tránh trường hợp các đối tượng lừa đảo tiếp tục lợi dụng danh nghĩa và uy tín của báo lừa đảo người dân như trên.</p>

<p><strong>VietNamNet</strong></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/bao-vietnamnet-khong-keu-goi-ban-doc-quyen-gop-tu-thien-qua-ung-dung-hgtech-2226281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bao-vietnamnet-khong-keu-goi-ban-doc-quyen-gop-tu-thien-qua-ung-dung-hgtech-113.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bao-vietnamnet-khong-keu-goi-ban-doc-quyen-gop-tu-thien-qua-ung-dung-hgtech-114.png","updatedDate":"2023-12-13T04:57:02","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"13/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224678","title":"Từ chối thừa kế khi chưa đủ tuổi thành niên","description":"Tôi muốn hỏi thủ tục từ chối thừa kế khi chưa đủ tuổi thành niên. Bố mẹ có quyền từ chối thay con không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-choi-thua-ke-khi-chua-du-tuoi-thanh-nien-2224678.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tu-choi-thua-ke-khi-chua-du-tuoi-thanh-nien-764.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220172","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 11/2023","description":"Nửa cuối tháng 11/2023, Báo VietNamNet nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc, chủ yếu phản ánh về các vấn đề tranh chấp đất đai, khiếu kiện..","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-11-2023-2220172.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-112023-1561.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220475","title":"Quyền lợi của công nhân khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động","description":"Công ty tôi tạm ngừng hoạt động thì công nhân được hưởng quyền lợi như thế nào?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quyen-loi-cua-cong-nhan-khi-doanh-nghiep-tam-ngung-hoat-dong-2220475.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/quyen-loi-cua-cong-nhan-khi-doanh-nghiep-tam-ngung-hoat-dong-1443.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214184","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu tháng 11/2023","description":"Trong nửa đầu tháng 11/2023, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của bạn đọc về nhiều lĩnh vực.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-11-2023-2214184.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-112023-132.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T05:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205836","title":"Trao 69 triệu đồng đến chị Huỳnh Thị Châu Hằng","description":"Chị Huỳnh Thị Châu Hằng được chuyển đến viện cấp cứu khi dòng sữa đang nuôi con ướt đẫm áo. Bốn con nhỏ ngóng trông mẹ từng ngày, được ông bà ngoại già yếu chăm sóc. Bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ hoàn cảnh này số tiền 69.110.000 đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Bạn đọc","detailUrl":"/ban-doc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-doc-ung-ho-69-trieu-dong-den-chi-huynh-thi-chau-hang-nguy-kich-sau-khi-tu-tu-2205836.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/trao-69-trieu-dong-den-truong-hop-nguoi-me-cap-cuu-khi-nguc-con-chay-sua-692.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-06T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211214","title":"Xin trích lục đất ở đâu?","description":"Em muốn làm sổ đỏ đất ở nhưng khi ra phường xin sơ đồ trích lục đất, địa chính phường lại không cho và nói họ không được phép cấp. Vậy trường hợp của em cần xin cấp ở đâu?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xin-trich-luc-dat-o-dau-2211214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/xin-trich-luc-dat-o-dau-723.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-06T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206391","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 10/2023","description":"Nhiều người cùng viết đơn tố cáo về hành vi lừa dối khách hàng của một công ty khi họ mua trái phiếu đến kỳ đáo hạn nhưng không hợp tác trả nợ.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-10-2023-2206391.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-102023-144.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-31T05:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203179","title":"Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên","description":"Em sinh năm 2005, hiện chưa tròn 18 tuổi. Vừa rồi em cùng 2 người bạn ăn trộm 1 chiếc xe Exciter 150 bị phát hiện. Gia đình hai bên đang thương lượng. Xin hỏi em có phải chịu trách nhiệm hình sự không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trach-nhiem-hinh-su-cua-nguoi-chua-thanh-nien-2203179.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/trach-nhiem-hinh-su-cua-nguoi-chua-thanh-nien-1361.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-24T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205434","title":"Xử lý khi bị xúc phạm trên mạng xã hội","description":"Tôi vay tiền một người nhưng hiện tại chưa có khả năng trả nợ. Người đó đăng ảnh tôi và gia đình lên mạng xã hội bêu riếu, xúc phạm. Xin hỏi tôi nên làm thế nào?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-ly-khi-bi-xuc-pham-tren-mang-xa-hoi-2205434.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/xu-ly-khi-bi-xuc-pham-tren-mang-xa-hoi-27.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-23T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203171","title":"Người Việt Nam muốn ly hôn tại nước ngoài","description":"Vợ chồng tôi là người Việt Nam đang làm việc tại Nhật. Chúng tôi đăng kí kết hôn ở Việt Nam, nay do chưa có điều kiện về nước, muốn ly hôn ở Nhật thì có được không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-viet-nam-muon-ly-hon-tai-nuoc-ngoai-2203171.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/nguoi-viet-nam-muon-ly-hon-tai-nuoc-ngoai-884.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-18T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202531","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu tháng 10/2023","description":"\bNửa đầu tháng 10/2023, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được một số đơn thư phản ánh, tố cáo của bạn đọc, liên quan đến các vấn đề đất đai, lừa đảo.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-10-2023-2202531.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-102023-996.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-16T09:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202143","title":"Thời hạn điều tra vụ án hình sự","description":"Xin hỏi thời hạn điều tra vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người là bao lâu? Nếu không thể tìm được bằng chứng thì có hoãn việc điều tra không và hoãn trong bao lâu?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thoi-han-dieu-tra-vu-an-hinh-su-2202143.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/14/thoi-han-dieu-tra-vu-an-hinh-su-1158.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-16T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2200772","title":"Nộp đơn ly hôn ở đâu khi chưa nhập khẩu về nhà chồng","description":"Vợ chồng tôi ly thân 6 năm nhưng chưa ly hôn, tôi cũng chưa nhập khẩu về hộ khẩu của chồng ở tỉnh khác. Vậy tôi sẽ ly hôn ở tỉnh mình hay là ở quê chồng?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nop-don-ly-hon-o-dau-khi-chua-nhap-khau-ve-nha-chong-2200772.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/11/nop-don-ly-hon-o-dau-khi-chua-nhap-khau-ve-nha-chong-984.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-12T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2195418","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 9/2023","description":"Nhiều đơn thư tập trung phản ánh việc thu hồi đất đai nhưng chưa làm đúng thủ tục, chưa đền bù thỏa đáng. Ngoài ra, còn có đơn thư phản ánh người dân bị lạm dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền …","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-9-2023-2195418.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/1/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-92023-118.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-01T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190948","title":"Rủi ro khi vay tiền bằng cách uỷ quyền nhà đất","description":"Tôi lấy sổ đỏ của cha mẹ để vay tiền làm ăn nhưng người hứa hẹn cho vay lại không đưa tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/rui-ro-khi-vay-tien-bang-cach-uy-quyen-nha-dat-2190948.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/18/rui-ro-khi-vay-tien-bang-cach-uy-quyen-nha-dat-263.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-21T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190944","title":"Giành quyền nuôi con khi các con ở nhiều độ tuổi","description":"Tôi có 3 con lần lượt 5 tuổi rưỡi, 3 tuổi rưỡi và 1 tuổi rưỡi. Hiện vợ chồng tôi muốn ly hôn, có tài sản chung thì sau khoảng bao lâu toà án sẽ giải quyết? Nếu cả hai chứng minh được kinh tế thì quyền nuôi con sẽ xử lý như thế nào?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gianh-quyen-nuoi-con-khi-cac-con-o-nhieu-do-tuoi-2190944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/18/gianh-quyen-nuoi-con-khi-cac-con-o-nhieu-do-tuoi-258.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-19T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2189060","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu tháng 9/2023","description":"Tranh chấp đất đai, mua đất dự án rồi bị lừa, tòa xử kiện không đủ chứng cứ…là những kiến nghị mà nhiều đơn thư đã gửi tới Tòa soạn trong nửa đầu tháng 9.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-9-2023-2189060.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/16/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-92023-66.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-16T05:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2189143","title":"Thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký kinh doanh","description":"Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế và mất giấy đăng ký doanh nghiệp thì cần làm gì để được cấp lại? Bên thuế yêu cầu có đăng ký doanh nghiệp thì mới khôi phục được lại mã số thuế.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuc-xin-cap-lai-giay-dang-ky-kinh-doanh-2189143.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/13/thu-tuc-xin-cap-lai-giay-dang-ky-kinh-doanh-872.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-14T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2184347","title":"Tách sổ khi mua bán đất qua vi bằng","description":"Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi về việc đất mua bán qua vi bằng có thẻ tách sổ không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tach-so-khi-mua-ban-dat-qua-vi-bang-2184347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/1/tach-so-khi-mua-ban-dat-qua-vi-bang-41.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-02T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2182714","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 8/2023","description":"Trong nửa cuối tháng 8/2023, đơn thư bạn đọc chủ yếu liên quan đến vấn đề thu hồi đất đai chưa đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra còn có việc tranh chấp mua bán, thế chấp đất gian dối…","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-8-nam-2023-2182714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/1/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-82023-95.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-31T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2182261","title":"Giành được quyền nuôi con nhưng nhà chồng cũ lại ngăn cấm","description":"Tôi giành được quyền nuôi con sau khi ly hôn nhưng gia đình nhà chồng lại không đưa con cho tôi, dù vẫn cho tôi đến thăm. Bé năm nay 2 tuổi. Vậy tôi cần phải làm thế nào?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gianh-duoc-quyen-nuoi-con-nhung-nha-chong-cu-lai-ngan-cam-2182261.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/26/gianh-duoc-quyen-nuoi-con-nhung-nha-chong-cu-lai-ngan-cam-571.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-27T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2180628","title":"Đơn phương ly hôn khi đang mang thai","description":"Vợ chồng tôi đã có 1 con gái tròn 3 tuổi, hiện tại tôi đang mang thai. Do cuộc sống nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn nên tôi muốn ly hôn. Vậy tôi có thể giành quyền nuôi con không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/don-phuong-ly-hon-khi-dang-mang-thai-2180628.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/22/don-phuong-ly-hon-khi-dang-mang-thai-1068.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-23T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2179374","title":"Kiện đòi quyền sử dụng đất","description":"Gia đình tôi có một thửa đất trồng lúa, nhưng cán bộ xã làm sai, sang tên cho một hộ khác. Nay hộ đó thế chấp tài sản để vay ngân hàng, trong đó có thửa đất của chúng tôi. Gia đình tôi phải làm gì?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kien-doi-quyen-su-dung-dat-2179374.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/19/kien-doi-quyen-su-dung-dat-323.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-20T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2178341","title":"Hoãn thi hành bản án dân sự","description":"Gia đình tôi có tranh chấp, được Toà ra bản án sơ thẩm yêu cầu bên kia hoàn trả tài sản. Nhưng do đang có việc bận nên tôi muốn hoãn làm đơn thi hành án 2 năm có được không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoan-thi-hanh-ban-an-dan-su-2178341.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/16/hoan-thi-hanh-ban-an-dan-su-1162.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-17T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2177128","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu tháng 8/2023","description":"Những dự án thu hồi và những đền bù không thỏa đáng làm khiếu nại tập thể kéo dài là điểm nổi bật của tình hình đơn thư đầu tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-8-2023-2177128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/18/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-82023-33.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-15T04:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

