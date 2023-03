Messi ghi bàn thắng thứ 800 trong sự nghiệp (ở trận thắng Panama 2-0) vào sáng thứ Sáu vừa qua (giờ VN) trong lần đầu tiên trở lại Argentina đầy cảm xúc, kể từ khi ăn mừng chiến tích vô địch World Cup 2022.

Messi có thể trở lại Barca, chơi bóng dưới thời Xavi nhưng chỉ với 3 điều kiện

Nhưng đâu là nơi Messi sẽ viết những cột mốc quan trọng tiếp theo hiện vẫn chưa được xác định, khi thỏa thuận của anh với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa.

Người Paris gần đây la ó, nhắm sự chỉ trích Messi bởi sự thất vọng từ việc PSG một lần nữa bị loại sớm ngay từ vòng 16 đội Champions League. Nhà vô địch Ligue 1 được cho muốn giữ anh lại và đang có những đàm phán nhưng chưa có thỏa thuận nào diễn ra cả.

Messi cũng được liên kết chuyển đến Inter Miami, hay giải đấu Saudi Arabia tham vọng muốn anh trở thành đối thủ của Ronaldo một lần nữa, trong khi Barca được cho có kế hoạch đưa số 10 huyền thoại của họ trở lại.

Messi từng ủng hộ Joan Laporta trở lại làm Chủ tịch Nou Camp nhưng mối quan hệ của họ xấu đi khi số 10 phải rời Barca trong nước mắt vào mùa hè 2021

Theo Mundo, Messi có thể trở lại Nou Camp nếu anh đồng ý 3 yêu cầu của Barca: phải bày tỏ muốn được trở lại, chấp nhận một vai trò ít hơn ở Barca và giảm lương.

Messi và Chủ tịch Joan Laporta có mối quan hệ không tốt sau khi ông ‘nuốt lời’ để số 10 ấm ức ra đi vào mùa hè 2021. Tại gala trao giải The Best FIFA 2023 cuối tháng 2 vừa qua, tiền đạo đang chơi cho PSG không chạm mặt người đứng đầu Barca dù cả 2 cùng tham dự. Do vậy, ông muốn anh phải lên tiếng nếu muốn trở lại.

Nguồn trên cho hay, Messi sẽ không được trao băng đội trưởng, nếu anh trở lại Barca, khi mà Robert Lewandowski, Ter Stegen và Ronald Araujo hiện là những thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Và việc giảm lương có thể là lý do lớn nhất ngăn Messi chơi cho Barca một lần nữa.

Messi vẫn muốn chơi bóng ở đẳng cấp cao để tiếp tục cống hiến cho tuyển Argentina, nên việc gia hạn PSG được cho khả thi hơn viễn cảnh trở lại Barca.

Dù Messi và Barca là cuộc chia tay gây tiếc nuối, nhưng số 10 được khuyên hãy nhìn vào sự trở lại lần 2 của Ronaldo với MU, khi cả đôi bên đều đã khác xưa. Gần đây, tay săn bàn người Bồ thừa nhận sai lầm với quyết định ấy và đó là một “giai đoạn tồi tệ” trong sự nghiệp của anh.