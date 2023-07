Chiều 4/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Trung Nam (SN 1991), Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1974) và Vũ Mạnh Thắng (SN 1960), cả 3 cùng ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 đối tượng mua ma túy về xé lẻ bán kiếm lời. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 26/6, tổ công tác Công an phường Trần Hưng Đạo làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 29D1-901.42 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Lúc này, nam thanh niên khai nhận, đó là ma túy “đá” mang đi bán kiếm lời. Ngay sau đó, công an lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm điều tra làm rõ.

Nghi phạm Lê Trung Nam. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, nhân thân đối tượng được xác định là Lê Trung Nam. Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, người cung cấp ma túy cho Nam là Nguyễn Thị Bích Phượng và Vũ Mạnh Thắng (2 người này đang sống với nhau như vợ chồng).

Bản thân nghi phạm Phượng đã có 1 tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy, còn Thắng có 4 tiền án, 4 tiền sự và cả hai cùng nghiện. Cặp đôi này mua ma túy về xé lẻ bán kiếm lời và cùng nhau sử dụng.

Liên quan đến việc bán ma túy cho Nam, Phượng khai nhận, khoảng 11h30 ngày 26/6 nhận được điện thoại của thanh niên này hỏi mua 1 triệu đồng ma túy “đá”. Tuy nhiên, do Phượng nói không đủ nên Nam chỉ lấy được 1 gói giá 200.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của cặp tình nhân, Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ 14 gói nilon, 2 cân điện tử và một số tang vật khác có liên quan. Kết quả giám định cho thấy, số ma túy thu được gồm 37,380g heroin; 18,570g Methamphetamine.