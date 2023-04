Liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines xách hơn 11kg ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam từng gây xôn xao dư luận, nguồn thông tin cho hay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 55 người.

Hiện Công an TP.HCM vẫn chưa thông tin chi tiết về vụ án vì đang trong tiến trình mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.

Công an TP.HCM đã bắt 55 người và đang mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách hơn 11kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Tuy nhiên nguồn thông tin cho hay, công an đã khởi tố 16 vụ án, với 55 bị can. Công an TP.HCM đã làm rõ về 7 chuyến hàng và thu giữ hơn 51kg ma tuý các loại.

Như đã thông tin, sáng 16/3, lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM đã kiểm tra hành lý của nhóm 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines khi nhập cảnh từ sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM trên chuyến bay số hiệu VN 10.

Xác định nghi vấn, lực lượng Hải quan phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác đã đưa 4 nữ tiếp viên cùng hành lý vào khu vực riêng để soi chiếu, kiểm tra kỹ lưỡng.

Theo đó, trong 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên, lực lượng chức năng tìm thấy 11,4kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp, gồm 8.400 gram viên nén màu xám, 3.080 chất bột màu trắng, tất cả các mẫu thử đều là ma túy.

Nhóm tiếp viên khai rằng, khi ở Pháp đã được một người (chưa xác định danh tính) nhờ "xách tay" một số hàng hoá về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Do quá bận việc, họ chỉ kiểm tra vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường.

Công an TP.HCM đã tạm giữ 4 nữ tiếp viên cùng tang vật để lấy lời khai.

Tuy nhiên đến ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines và đã khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma tuý” để điều tra làm rõ bản chất.

Theo đó, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định: Khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có 1 đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng, 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà.