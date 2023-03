Như VietNamNet đã đưa, Công an TP.HCM vừa có quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên VietNam Airlines xách ma túy vì chưa đủ cơ sở khởi tố.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định: Khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, có 1 đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng, 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trường hợp không tìm ra đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, CQĐT vẫn khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra vụ án, nếu không xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, CQĐT sẽ tạm đình chỉ điều tra. Còn đối với những người khác, trong đó bao gồm cả 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, sẽ vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ma túy dạng viên và dạng bột được cất giấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Theo luật sư, việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không là do kết quả xác minh đã làm rõ những người này không biết đây là chất ma túy. Tuy nhiên, việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên này không phải là tình tiết để khép lại vụ việc.

Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn tiếp tục làm rõ ma túy này là của đối tượng nào. Đối tượng nhờ người vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam để bán sẽ bị xử lý hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Có thể CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ việc để khởi tố vụ án hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 251 BLHS năm 2015 và tiến hành điều tra vụ án này. Quá trình điều tra, nếu xác định được danh tính của đối tượng mua bán ma túy thì sẽ khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hết thời hạn điều tra mà vẫn không xác định được bị can, lúc này CQĐT sẽ tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho rằng, trong vụ việc này, 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines có thể không bị xử lý hình sự về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng nếu kết luận của cơ quan chức năng cho thấy, số hàng hóa mà các nữ tiếp viên này vận chuyển vào Việt Nam là không được phép do không khai báo hải quan, quá số lượng, trọng lượng, giá trị mà pháp luật quy định, hành vi này là vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngoài ra, hành vi của 4 nữ tiếp viên hàng không đã vi phạm quy định của ngành hàng không nên sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật, có thể mức cao nhất là buộc thôi việc. “Hành vi của 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines rõ ràng là ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng không, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho bản thân và xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội…”, lời Tiến sĩ Đặng Văn Cường.