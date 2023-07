Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Thị Kim Xuyến (48 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; tạm trú tại TP Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Hồ Thị Kim Xuyến. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, nhiều người gặp khó khăn về kinh tế đến gặp bị can Xuyến vay tiền.

Bà Xuyến yêu cầu mọi người phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thông qua hình thức hợp đồng ủy quyền có thời hạn từ 1 - 2 năm. Trong đó, bà Xuyến được toàn quyền quyết định các thửa đất của người vay.

Để tạo lòng tin, bà Xuyến nói đây chỉ là thỏa thuận, việc giữ các sổ đỏ để làm tin.

Lợi dụng việc được ủy quyền sử dụng đất của những người vay tiền, bà Xuyến đã chuyển nhượng hoặc đem cầm cố để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Với thủ đoạn trên, bà Xuyến đã lừa nhiều người, chiếm đoạt số tiền khoảng 4 tỷ đồng.