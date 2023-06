Sáng 4/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Kháng (36 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) để điều tra hành vi "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Minh Kháng. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, cần tiền tiêu xài cá nhân, bị can Kháng lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả với giá 3,8 triệu đồng để thế chấp vay tiền.

Sau khi có sổ đỏ giả tên Trần Hữu Linh, bị can Kháng liên hệ anh Nguyễn Văn Minh (43 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) nói dối có người cần vay tiền và có sổ đỏ để thế chấp.

Tưởng thật, anh Minh đồng ý cho vay tiền. Kháng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi ký giả mạo chữ ký của Trần Hữu Linh, rồi mang đi công chứng để vay của anh Minh 400 triệu đồng.

Sau nhiều lần đến hạn trả tiền, Minh đòi nhưng Kháng không chịu trả. Mới đây, khi anh Minh mang hồ sơ đi sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên Trần Hữu Linh là giả. Anh trình báo công an và Kháng bị bắt.