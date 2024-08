Ngày 22/8, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang điều tra vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại tiệm sửa xe Văn Minh (ở Quốc lộ 1, phường Bình Chiểu) do đối tượng Mai Văn Cường (38 tuổi, quê Lâm Đồng, là chủ tiệm) thực hiện.

Công an TP Thủ Đức phát đi thông báo đề nghị ai là nạn nhân của Cường, sớm liên hệ trình báo để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án, xử lý đối tượng.

Đối tượng Mai Văn Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án nói trên là một trong những nỗ lực của Công an TP Thủ Đức trong việc xử lý các đối tượng, các chủ tiệm sửa xe ở khu vực giáp ranh trước vấn nạn rải đinh, dùng thủ đoạn phá hư hỏng xe máy của khách hàng để “moi” tiền mà bấy lâu nay dư luận bức xúc.

Theo đó, qua quá trình điều tra, theo dõi, 1 tuần trước, trinh sát hình sự của Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Thủ Đức đã phục kích, bắt quả tang Mai Văn Cường (chủ tiệm sửa xe Văn Minh) đang có hành vi dùng vật nhọn đâm thủng ruột xe, dùng kiềm làm hư hỏng lốp xe của khách hàng để lấy lý do thay mới ruột, lốp xe nhằm “moi” tiền khách hàng. Thời điểm này, công an tiến hành tạm giữ Cường để điều tra.

Qua đấu tranh, Cường thừa nhận hành vi. Cường khai báo, khi khách hàng đưa xe máy bị cán đinh vào tiệm để vá, sửa, anh ta dùng vật nhọn để đâm thêm nhiều lỗ thủng ở ruột xe, dùng kiềm để làm hư hại lốp xe.

Sau đó, Cường thoả thuận với khách hàng để thay mới ruột, lốp xe. Hầu hết khách hàng phải chấp nhận với giá Cường đưa ra như: thay ruột xe mới 90-100 nghìn đồng hay 200-300 nghìn đồng/lốp xe.

Cường khai báo, trong 1 tháng gần đây đã thực hiện trót lọt 15 vụ để "moi" tiền khách hàng.