Tối 15/7, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức An (42 tuổi, ngụ phường 16, quận Gò Vấp) để điều tra vụ việc tấn công cán bộ công an xảy ra trong buổi trưa cùng ngày tại trụ sở Công an phường 15, quận Gò Vấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h, tại trụ sở Công an phường 15, Đại úy Đặng Ngọc Huy đang thực hiện nhiệm vụ trực ban, tiếp một số người dân. Lúc này, người đàn ông mặc quần lửng, áo thun sọc trắng và tay cầm kéo đi vào.

Camera an ninh ghi nhận diễn biến người đàn ông cầm kéo liên tục đâm cán bộ công an trực ban. Ảnh: cắt từ clip

Người đàn ông này dùng kéo liên tục tấn công vào Đại uý Huy. Cán bộ công an đã phản ứng nhanh nhạy, liên tục tránh né và dùng các vật dụng có trên bàn làm việc để phòng vệ. Sau vài giây đâm liên tục nhưng không gây thương tích được cho Đại úy Huy nên người đàn ông ra ngoài và lấy xe tẩu thoát.

Tại thời điểm đó, có 3 người dân đang liên hệ làm việc, nhưng may mắn không ai bị tấn công. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ở trụ sở công an phường ghi nhận lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Gò Vấp vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định kẻ gây án là Nguyễn Đức An nên đến nhà vây bắt.

Nghi can Nguyễn Đức An khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Khi bị bắt, An chống đối và bị té ngã. Do đó, lực lượng công an đã đưa An đến bệnh viện để băng bó và đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Được biết, An có 3 tiền án, tiền sự về các hành vi như: tàng trữ trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản.... Và đối tượng này từng đi cai nghiện nhiều lần.

Bước đầu, An khai nhận, nguyên nhân cầm kéo đến trụ sở Công an phường 15 đâm cán bộ công an là do nghe theo tiếng nói trong đầu. Công an cho rằng, đối tượng An gây án vì bị ảo giác ma tuý.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang mở rộng điều tra.