Trưa 27/5, Thượng tá Giáp Thành Trung - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Phạm Văn Tiệp (SN 1959, ở thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Tiệp. Ảnh: H.Q.

Theo Thượng tá Trung, vào ngày 26/5, cơ quan công an đã bắt quả tang đối với Phạm Văn Tiệp, về hành vi cưỡng đoạt tài của ông Nguyễn Văn C. (SN 1963, nguyên là bí thư, chủ tịch một xã ở huyện Mỹ Đức).

“Vào khoảng đầu năm 2024, Phạm Văn Tiệp làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn C., có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

Ông C. đã nhiều lần trao đổi, liên lạc đề nghị Tiệp rút đơn. Ông Tiệp đồng ý với yêu cầu ông C. phải đưa 500 triệu đồng, nếu không sẽ tiếp tục làm đơn đến các cấp cao hơn.

Do lo sợ nên ngày 26/5, ông C. đã mang 500 triệu đồng đưa cho ông Tiệp. Khi ông Tiệp nhận tiền đã bị lực lượng Công an huyện Mỹ Đức bắt quả tang”, Thượng tá Trung thông tin.

Công an huyện Mỹ Đức đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Văn Tiệp theo quy định pháp luật.