Trước đó, khoảng 16h30 ngày 23/3, chị H. trú tại huyện Yên Dũng trình báo bị kẻ gian phá cửa nhà, đột nhập trộm cắp tài sản gồm: 1 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL; 1 nhẫn vàng 1 chỉ; 1 chiếc két sắt (bên trong có 68 triệu đồng, một con lợn tiết kiệm chưa rõ số tiền) và một số giấy tờ, tài liệu.

Đối tượng Trần Mạnh Hùng. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang và Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Bắc Ninh điều tra, xác minh. Lực lượng chức năng xác định đối tượng Hùng liên quan đến vụ việc nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, người này đã có 5 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Vụ việc được Công an huyện Yên Dũng tiếp tục điều tra, xử lý.