Theo hồ sơ điều tra, ngày 15/3, Công an quận Kiến An tiếp nhận đơn trình báo của anh Vũ Đức Mạnh (SN 2001) và Nguyễn Đắc Toản (SN 2003) cùng trú tại Thái Bình, hiện đang thuê trọ ở Kiến An (Hải Phòng) về việc mất 2 chiếc xe máy.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ sau 7 ngày phá án. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an quận Kiến An chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với lực lượng HP22 lần theo dấu vết các đối tượng.

Sau 7 ngày, hai lực lượng đã triệt phá thành công ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan.

Những đối tượng phạm tội có tuổi đời rất trẻ. Ảnh Công an cung cấp

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Kiến An nêu trên, các đối tượng trên còn thực hiện từ 6 đến 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các quận, huyện Dương Kinh, Đồ Sơn, Thuỷ Nguyên…

Công an thu giữ 6 xe mô tô các loại, trong đó có 2 chiếc xe máy nhãn hiệu Wave BKS 17B5 – 542.85 và xe BKS 17B6 – 436.23.

Hiện Cơ quan CSĐT – Công an quận Kiến An đang tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.