Bắt đối tượng gây án khiến 2 người tử vong

Chiều nay (12/8), thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu), lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp điều tra.

Theo đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, Công an huyện Quỳ Châu nhận được tin báo tại khu vực cầu treo bản Lâm Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu xảy ra vụ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên của xã Châu Nga và xã Châu Hội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu lập tức có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ án khiến 2 người tử vong. Ảnh: CTV

Ghi nhận tại hiện trường, công an xác định có 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng, cùng trú xã Châu Nga. Riêng đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi nơi xảy ra vụ án.

Công an huyện Quỳ Châu có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời tổ chức lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 5h30 sáng cùng ngày, công an xác định có 8 đối tượng đều trú tại xã Châu Hội tham gia đánh nhóm thanh niên xã Châu Nga. Trong đó, đối tượng Lữ Văn Khánh (SN 2003), trú tại bản Xớn, Châu Hội là người dùng dao nhọn đâm nhiều người thương vong.

Đối tượng Lữ Văn Khánh (áo đen ở giữa). Ảnh: Báo Nghệ An

Sau khi gây án, Khánh bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát lần theo dấu vết và bắt giữ đối tượng khi đang trốn tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu.

Cán bộ công an lấy lời khai đối tượng Lữ Văn Khánh. Ảnh: Công an Nghệ An

Vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong tại chỗ gồm: H.V.D (SN 2004), L.V.S (SN 2005) và 2 người bị thương nặng cùng trú tại xã Châu Nga được đưa đến viện cấp cứu.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu và Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.