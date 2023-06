Ngày 22/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng phối hợp gồm PA05, Công an huyện Bố Trạch, Công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định) và một số đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán vé máy bay qua mạng.

Trước đó, trên mạng xã hội nổi lên các tài khoản cá nhân, hội, nhóm đăng tải các bài viết bán vé máy bay giá rẻ bất bình thường cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài (như Canada, Đức…).

Đối tượng Trần Văn Tình cùng tang vật vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Khi khách hàng có nhu cầu mua vé, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản thì mới xuất vé. Sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng liền chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đặt mua vé.

Sau thời gian xác minh, lực lượng công an đã triệu tập, đấu tranh với đối tượng Trần Văn Tình (SN 1985, trú tại phường Năng Tĩnh, TP Nam Định).

Bước đầu xác định, lợi dụng người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước, Tình đã thu mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ trên không gian mạng rồi đăng tải các bài viết bán vé máy bay lên tài khoản Facebook cá nhân. Cạnh đó, Tình đăng tải các bài viết bán vé máy bay lên các trang, hội nhóm liên quan đến săn vé máy bay giá rẻ cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài, với mục đích lừa bán vé giá rẻ qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ để chiếm đoạt tài sản.

Xác định ban đầu, Trần Văn Tình đã dùng thủ đoạn mới này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại tại nhiều địa phương với tổng số tiền hơn 203 triệu đồng. Trong đó, có chị L.T.H.O, trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình bị lừa đảo chiếm đoạt 43,2 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Tình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tạm giữ 24,7 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 2 thẻ ATM, 52 thẻ sim và một số tài liệu có liên quan.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục mở rộng đấu tranh, xử lý. Đồng thời, thông báo những ai là bị hại liên quan đến thủ đoạn trên của đối tượng Trần Văn Tình thì trực tiếp liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch để được giải quyết.