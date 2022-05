TP.HCM: Bắt đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở tiệm vàng

Công an TP.Thủ Đức cho hay, vừa bắt giữ một đối tượng chuyên thực hiện dàn cảnh cướp giật ở các tiệm vàng.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Khắc Huy (42 tuổi, ngụ quận 6, tạm trú phường phú Hữu, TP.Thủ Đức).

Đối tượng Nguyễn Khắc Huy khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, mới đây Công an TP.Thủ Đức nhận được trình báo về vụ cướp giật táo tợn xảy ra tại tiệm vàng K.L ở đường số 7, khu phố 3, phường Phước Bình.

Cụ thể, vào chiều 4/5, anh Huỳnh Duy K (28 tuổi, quê Cà Mau) đang ngồi trông coi ở tiệm vàng thì có một thanh niên đi xe gắn máy vào hỏi mua dây chuyền vàng. Khách yêu cầu anh K cho xem hai sợi dây chuyền vàng....

Lợi dụng lúc anh K mất cảnh giác, nam thanh niên giật lấy hai sợi dây chuyền chạy ra ngoài, lên xe gắn máy tẩu thoát. Theo chủ tiệm vàng, hai sợi dây chuyền nói trên giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức đã vào cuộc điều tra. Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh, xác định hướng tẩu thoát của đối tượng, đặc biệt là chiếc xe gắn máy hiệu Air Blade của đối tượng này sử dụng tình nghi có liên quan đến một cướp giật xảy ra khoảng một tháng trước cũng tại một tiệm vàng ở phường Long Phước, TP.Thủ Đức.

Khi gây án, Huy chở theo thùng hàng để dàn cảnh và sau khi cướp giật thành công, lập tức "thay hình đổi dạng" để tẩu thoát. Ảnh: CACC

Lần theo dấu vết và nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, trinh sát đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Khắc Huy. Đến tối 10/5, trinh sát đã phục kích bắt giữ Huy tại nhà ở đường số 5, khu nhà ở Đông Dương, phường Phú Hữu.

Ban đầu, Huy thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật ở tiệm vàng K.L như nói trên. Qua đấu tranh, Huy còn thừa nhận đã thực hiện thực hiện 2 vụ khác.

Cụ thể, ngày 1/3 Huy cướp giật được 1,2 lượng vàng ở tiệm vàng tại phường Long Phước, TP.Thủ Đức. Hai năm trước đó, Huy cũng cướp giật được hai lượng vàng ở tiệm vàng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức.

Được biết, thủ đoạn của Huy khi đi gây án là nguỵ trang chở theo một thùng hàng. Khi đến trước tiệm vàng, Huy giả vờ như thùng hàng nặng nên tháo dỡ xuống, đặt trước tiệm. Chính điều này làm cho nhân viên, chủ tiệm vàng ngỡ là 'khách sộp' nên lơ là, mất cảnh giác.

Ngoài ra, khi cướp giật thành công, Huy điều khiển xe gắn máy phóng qua nhiều con đường, ngõ ngách, rồi thay áo mang theo để “thay hình đổi dạng”.

Công an TP.Thủ Đức tình nghi Huy đã thực hiện nhiều vụ cướp giật có tính chất tương tự ở nhiều địa bàn khác nhau.

Hiện công an đang mở rộng điều tra và kêu gọi ai là nạn nhân đến liên hệ trình báo.

Trường An